 BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर? 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 30, 2026, 01:46 PM IST
1.BB, CC और DD क्रीम्स
कई लोग BB, CC और DD क्रीम्स को एक जैसा समझकर अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लेते हैं. हालांकि, इन तीनों का काम और असर अलग-अलग होता है. ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्हें अक्सर “मल्टी-टास्किंग प्रोडक्ट्स” कहा जाता है. इसका मतलब है कि एक ही क्रीम में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और हल्का मेकअप, सबकुछ एक साथ मिलना. (AI Image)
2.BB क्रीम: रोज़मर्रा के लिए आसान विकल्प
BB क्रीम, यानी ब्यूटी बाम या ब्लेमिश बाम, हल्का मेकअप चाहने वालों के लिए है. यह स्किन को मॉइस्चराइज करती है, टोन बराबर करती है और छोटे दाग-धब्बे छुपाती है. कॉलेज या ऑफिस के लिए नेचुरल लुक चाहिए तो BB क्रीम परफेक्ट है. इसके अलावा कई BB क्रीम्स में SPF भी होता है, जिससे हल्की सन प्रोटेक्शन मिलती है. (AI Image)
3.CC क्रीम: रंग सुधार में मददगार
इसके अलावा बात करें CC क्रीम यानी कलर करेक्टर की तो उन लोगों के लिए है, जिनकी स्किन टोन असमान है, जैसे लालिमा, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स. अगर चेहरे पर धूप से टैनिंग या कुछ हिस्से ज्यादा डार्क हैं, तो CC क्रीम बेहतर होती है और स्किन को इवन और साफ लुक देती है. यह BB क्रीम से थोड़ा ज्यादा कवरेज देती है. (AI Image)
4.DD क्रीम: एडवांस स्किन केयर
वहीं DD क्रीम यानी डेली डिफेंस या डायनामिक डू-ऑल, BB और CC क्रीम से एक कदम अलग है. इसमें एंटी-एजिंग, स्किन टाइटनिंग और ऑयल कंट्रोल जैसी चीजें होती हैं. अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स दिखने लगी हैं या आप लॉन्ग-टर्म स्किन केयर चाहते हैं, तो DD क्रीम बेस्ट है. हालांकि यंग स्किन के लिए यह जरूरी नहीं होती है. (AI Image)
5.कौन-सी क्रीम किसके लिए?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सबकी स्किन अलग होती है, इसलिए एक ही क्रीम सबके लिए सही नहीं होती. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ड्राई या नॉर्मल स्किन वालों के लिए BB क्रीम हल्की और आसान विकल्प है. पिगमेंटेशन या असमान टोन में CC क्रीम ज्यादा असरदार होती है और एजिंग स्किन या एक्स्ट्रा केयर के लिए DD क्रीम चुन सकते हैं. वैसे कई लोग BB और CC क्रीम को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हाइड्रेशन भी मिले और कवरेज भी बेहतर हो. (AI Image)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से