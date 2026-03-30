FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल, राजधानी में आधुनिक होंगी गौशालाएं, बायोगैस से पैदा होगी स्वच्छ ऊर्जा

सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल, राजधानी में आधुनिक होंगी गौशालाएं, बायोगैस से पैदा होगी स्वच्छ ऊर्जा

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग के बीच दुनिया में नई टेंशन! किम जोंग उन ने टेस्ट किया अमेरिका को दहलाने वाला नया मिसाइल इंजन

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग के बीच दुनिया में नई टेंशन! किम जोंग उन ने टेस्ट किया अमेरिका को दहलाने वाला नया मिसाइल इंजन

Swiming Lovers Alert: गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत

 BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर? 

BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर?

सोना सस्ता होगा या और महंगा? अगले 5 साल में गोल्ड का कैसा रहने वाला है फ्यूचर 

सोना सस्ता होगा या और महंगा? अगले 5 साल में गोल्ड का कैसा रहने वाला है फ्यूचर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

 BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर? 

BB, CC or DD Cream Difference: आज के समय में BB, CC और DD क्रीम्स लोगों की ब्यूटी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन गई हैं. ये क्रीम्स स्किन केयर को आसान बनाती हैं. लेकिन साथ ही साथ इनसे कन्फ्यूजन भी बढ़ गया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इनके बीच क्या अंतर है, आपकी स्किन के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है. 

Abhay Sharma | Mar 30, 2026, 01:46 PM IST

1.BB, CC और DD क्रीम्स 

BB, CC और DD क्रीम्स 
1

कई लोग BB, CC और DD क्रीम्स को एक जैसा समझकर अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लेते हैं. हालांकि, इन तीनों का काम और असर अलग-अलग होता है. ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्हें अक्सर “मल्टी-टास्किंग प्रोडक्ट्स” कहा जाता है. इसका मतलब है कि एक ही क्रीम में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और हल्का मेकअप,  सबकुछ एक साथ मिलना. (AI Image)

Advertisement

2.BB क्रीम: रोज़मर्रा के लिए आसान विकल्प

BB क्रीम: रोज़मर्रा के लिए आसान विकल्प
2

BB क्रीम, यानी ब्यूटी बाम या ब्लेमिश बाम, हल्का मेकअप चाहने वालों के लिए है. यह स्किन को मॉइस्चराइज करती है, टोन बराबर करती है और छोटे दाग-धब्बे छुपाती है. कॉलेज या ऑफिस के लिए नेचुरल लुक चाहिए तो BB क्रीम परफेक्ट है. इसके अलावा कई BB क्रीम्स में SPF भी होता है, जिससे हल्की सन प्रोटेक्शन मिलती है. (AI Image)

3.CC क्रीम: रंग सुधार में मददगार

CC क्रीम: रंग सुधार में मददगार
3

इसके अलावा बात करें CC क्रीम यानी कलर करेक्टर की तो उन लोगों के लिए है, जिनकी स्किन टोन असमान है, जैसे लालिमा, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स. अगर चेहरे पर धूप से टैनिंग या कुछ हिस्से ज्यादा डार्क हैं, तो CC क्रीम बेहतर होती है और स्किन को इवन और साफ लुक देती है. यह BB क्रीम से थोड़ा ज्यादा कवरेज देती है. (AI Image)

4.DD क्रीम: एडवांस स्किन केयर

DD क्रीम: एडवांस स्किन केयर
4

वहीं DD क्रीम यानी डेली डिफेंस या डायनामिक डू-ऑल, BB और CC क्रीम से एक कदम अलग है. इसमें एंटी-एजिंग, स्किन टाइटनिंग और ऑयल कंट्रोल जैसी चीजें होती हैं. अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स दिखने लगी हैं या आप लॉन्ग-टर्म स्किन केयर चाहते हैं, तो DD क्रीम बेस्ट है. हालांकि यंग स्किन के लिए यह जरूरी नहीं होती है. (AI Image)

 

TRENDING NOW

5.कौन-सी क्रीम किसके लिए?

कौन-सी क्रीम किसके लिए?
5

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सबकी स्किन अलग होती है, इसलिए एक ही क्रीम सबके लिए सही नहीं होती. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ड्राई या नॉर्मल स्किन वालों के लिए BB क्रीम हल्की और आसान विकल्प है. पिगमेंटेशन या असमान टोन में CC क्रीम ज्यादा असरदार होती है और एजिंग स्किन या एक्स्ट्रा केयर के लिए DD क्रीम चुन सकते हैं. वैसे कई लोग BB और CC क्रीम को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हाइड्रेशन भी मिले और कवरेज भी बेहतर हो. (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
 BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर? 
BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर?
सोना सस्ता होगा या और महंगा? अगले 5 साल में गोल्ड का कैसा रहने वाला है फ्यूचर 
सोना सस्ता होगा या और महंगा? अगले 5 साल में गोल्ड का कैसा रहने वाला है फ्यूचर
दुनिया की इकलौती सेवन स्टार ट्रेन, करोड़ों रुपये होने पर भी नहीं मिलती टिकट! नसीब वालों को मिलता है सफर का मौका
दुनिया की इकलौती सेवन स्टार ट्रेन, करोड़ों रुपये होने पर भी नहीं मिलती टिकट! नसीब वालों को मिलता है सफर का मौका
दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?
दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी 
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी
Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
April 2026 Festival List: अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट
अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
MORE
Advertisement