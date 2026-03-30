 BB, CC और DD क्रीम क्या है, आप जानते हैं इनके बीच का अंतर? 

5 . कौन-सी क्रीम किसके लिए?

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सबकी स्किन अलग होती है, इसलिए एक ही क्रीम सबके लिए सही नहीं होती. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ड्राई या नॉर्मल स्किन वालों के लिए BB क्रीम हल्की और आसान विकल्प है. पिगमेंटेशन या असमान टोन में CC क्रीम ज्यादा असरदार होती है और एजिंग स्किन या एक्स्ट्रा केयर के लिए DD क्रीम चुन सकते हैं. वैसे कई लोग BB और CC क्रीम को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हाइड्रेशन भी मिले और कवरेज भी बेहतर हो. (AI Image)

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