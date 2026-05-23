FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मलिहाबाद में किला बनाम मस्जिद का पूरा विवाद क्या है? जानें महाराजा कंस पासी का इतिहास

मलिहाबाद में किला बनाम मस्जिद का पूरा विवाद क्या है? जानें महाराजा कंस पासी का इतिहास

कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

कौन हैं Sapna Pabbi? 'बंदर' फेम इस अभिनेत्री का Sushant Singh Rajput मामले में क्यों आया था नाम

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर मचा रहीं धूम, एक नज़र लिस्ट पर डालें

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 5 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर धूम मचा रही हैं, एक नज़र लिस्ट पर डालें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

हाल ही में बिहार में पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में लदी प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों को जब्त कर उन्हें दफना दिया, भारत में इस प्रजाति की मछली के पालन, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं.

Abhay Sharma | May 23, 2026, 04:33 PM IST

1.थाई मांगुर या अफ्रीकन कैटफिश (Clarias Gariepinus)

थाई मांगुर या अफ्रीकन कैटफिश (Clarias Gariepinus)
1

बिहार में पूर्णिया पुलिस ने बायसी इलाके में 2 ट्रक थाई मांगुर मछलियों को जब्त किया और उन्हें जमीन में दफनाया गया. भारत में इस प्रजाति की मछली के ट्रेड पर बैन है. लेकिन, अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में इन अवैध मछलियों की खेती और बिक्री बढ़ी है. इसलिए सरकार छापेमारी कर रही है. (AI Image)

Advertisement

2.भारत में कब से लगा है इस मछली पर प्रतिबंध?

भारत में कब से लगा है इस मछली पर प्रतिबंध?
2

थाई मांगुर की अगर बात करें तो यह एक विदेशी कैटफ़िश प्रजाति है, जिसका साइंटिफिक नाम क्लेरियस गैरीपिनस (Clarias gariepinus) है. यह मछली पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती है. इस वजह से साल 2000 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इसपर बैन लगा दिया था. (AI Image)

3.भारत में क्यों बैन है थाई मांगुर? 

भारत में क्यों बैन है थाई मांगुर? 
3

एक्सपर्ट के मुताबित थाई मांगुर मछली की एक ऐसी प्रजाति है, जो बेहद गंदे और प्रदूषित पानी में भी जिंदा रह सकती है. ये सड़े-गले मांस भी खा लेती हैं, और कई जगहों पर इन्हें मांस खिलाकर पाला भी जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मछलियों के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं. (AI Image)

4.सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक

सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक
4

इन मछलियों में 80 फीसदी तक लेड और आयरन की मात्रा होती है, इनके सेवन से शरीर में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो खतरनाक है. वहीं आक्रामक और मांसाहारी प्रजाति की ये मछलियां तालाब और नदियों में रहने वाली देसी मछलियों और पानी में छोटे जीवों को खा जाती हैं. स्टडी बताती है कि इनके कारण भी भारत की कई स्थानीय मछलियों की संख्या तेजी से कम हुई है. ये पर्यावरण के लिए भी खतरा हैं. (AI Image)

TRENDING NOW

5.भारत में और किन मछलियों पर लगा है बैन? 

भारत में और किन मछलियों पर लगा है बैन? 
5

थाई मांगुर के अलावा बिग हेड कार्प और पिरान्हा जैसी मछलियों का भारत में आयात, पालन और बिक्री पूरी तरह से बैन है. साथ ही समुद्री संरक्षित मछलियां जैसे व्हेल शार्क, गैंगेटिक शार्क, और सॉफ़िश  जैसी दुर्लभ प्रजातियों को पकड़ना या बेचना गैर-कानूनी है. इसके अलावा सजावटी मछलियां भी बैन हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने विदेशी सजावटी मछलियों की 158 प्रजातियों के अवैध आयात और बिक्री को प्रतिबंधित/नियंत्रित किया हुआ है. (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
Today Horoscope 21 May 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
MORE
Advertisement