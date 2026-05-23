Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

4 . सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक

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इन मछलियों में 80 फीसदी तक लेड और आयरन की मात्रा होती है, इनके सेवन से शरीर में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो खतरनाक है. वहीं आक्रामक और मांसाहारी प्रजाति की ये मछलियां तालाब और नदियों में रहने वाली देसी मछलियों और पानी में छोटे जीवों को खा जाती हैं. स्टडी बताती है कि इनके कारण भी भारत की कई स्थानीय मछलियों की संख्या तेजी से कम हुई है. ये पर्यावरण के लिए भी खतरा हैं. (AI Image)