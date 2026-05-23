Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 23, 2026, 04:33 PM IST
1.थाई मांगुर या अफ्रीकन कैटफिश (Clarias Gariepinus)
बिहार में पूर्णिया पुलिस ने बायसी इलाके में 2 ट्रक थाई मांगुर मछलियों को जब्त किया और उन्हें जमीन में दफनाया गया. भारत में इस प्रजाति की मछली के ट्रेड पर बैन है. लेकिन, अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में इन अवैध मछलियों की खेती और बिक्री बढ़ी है. इसलिए सरकार छापेमारी कर रही है. (AI Image)
2.भारत में कब से लगा है इस मछली पर प्रतिबंध?
थाई मांगुर की अगर बात करें तो यह एक विदेशी कैटफ़िश प्रजाति है, जिसका साइंटिफिक नाम क्लेरियस गैरीपिनस (Clarias gariepinus) है. यह मछली पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती है. इस वजह से साल 2000 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इसपर बैन लगा दिया था. (AI Image)
3.भारत में क्यों बैन है थाई मांगुर?
एक्सपर्ट के मुताबित थाई मांगुर मछली की एक ऐसी प्रजाति है, जो बेहद गंदे और प्रदूषित पानी में भी जिंदा रह सकती है. ये सड़े-गले मांस भी खा लेती हैं, और कई जगहों पर इन्हें मांस खिलाकर पाला भी जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मछलियों के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं. (AI Image)
4.सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक
इन मछलियों में 80 फीसदी तक लेड और आयरन की मात्रा होती है, इनके सेवन से शरीर में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो खतरनाक है. वहीं आक्रामक और मांसाहारी प्रजाति की ये मछलियां तालाब और नदियों में रहने वाली देसी मछलियों और पानी में छोटे जीवों को खा जाती हैं. स्टडी बताती है कि इनके कारण भी भारत की कई स्थानीय मछलियों की संख्या तेजी से कम हुई है. ये पर्यावरण के लिए भी खतरा हैं. (AI Image)
5.भारत में और किन मछलियों पर लगा है बैन?
थाई मांगुर के अलावा बिग हेड कार्प और पिरान्हा जैसी मछलियों का भारत में आयात, पालन और बिक्री पूरी तरह से बैन है. साथ ही समुद्री संरक्षित मछलियां जैसे व्हेल शार्क, गैंगेटिक शार्क, और सॉफ़िश जैसी दुर्लभ प्रजातियों को पकड़ना या बेचना गैर-कानूनी है. इसके अलावा सजावटी मछलियां भी बैन हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने विदेशी सजावटी मछलियों की 158 प्रजातियों के अवैध आयात और बिक्री को प्रतिबंधित/नियंत्रित किया हुआ है. (AI Image)
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