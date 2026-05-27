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10+ Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की तैयारियों के बीच नहीं मिला समय, तो Eid-Al-Adha पर झटपट लगाएं ये ट्रेंडी लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स

10+ Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की तैयारियों के बीच नहीं मिला समय, तो Eid-Al-Adha पर झटपट लगाएं ये ट्रेंडी लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स

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10+ Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की तैयारियों के बीच नहीं मिला समय, तो Eid-Al-Adha पर झटपट लगाएं ये ट्रेंडी लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स

Bakra Eid 2026 Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की व्यस्तता के बीच यदि मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाया है, तो ये सिंपल और ट्रेंडी लास्ट मिनट डिजाइन्स आपके हाथों की खूबसूरती को पल भर में बढ़ा देंगे.

Pragya Bharti | May 27, 2026, 04:08 PM IST

1.Simple Last Minute Mehndi Designs

Simple Last Minute Mehndi Designs
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ईद-उल-अजहा के मौके पर हर कोई सजना-संवरना चाहता है, लेकिन त्योहार की तैयारियों और भागदौड़ में अक्सर मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिल पाता. अगर आप भी आखिरी समय में परेशान हैं, तो ये 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. इन्हें आप बहुत कम समय में आसानी से घर पर लगा सकती हैं.
 

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2.Last Minute Mehndi Designs for Eid Al Adha

Last Minute Mehndi Designs for Eid Al Adha
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बकरीद पर आप चाहें तो थीम वाली मेहंदी लगा सकती हैं. इसके लिए अगर आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, तो इस तरह के पैटर्न आपके बैक हैंड की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे. 

3.Last Minute Mehndi designs for front Hand

Last Minute Mehndi designs for front Hand
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बकरीद के अवसर पर बहुत सारी तैयारियों करने के बीच मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे में इस तरह की मेहंदी 10 मिनट में लगा सकती हैं. आपके दिमाग में अगर डिजाइन नहीं आते हैं, तो आप इस इमेज वाली मेहंदी को ट्र्राई कर सकती हैं. 

4.Moon Star Mehndi Designs

Moon Star Mehndi Designs
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बकरीद के मौके पर आप बेहद सिंपल बस हथेलियों के बीच में एक चांद बनाकर इसके किनारे टिमटिमाते हुए तारे टाइप की आकृति बना सकती हैं. इसके बाद पूरे फिंगर को मेहंदी से भरकर टिप बना दें. ये डिजाइन कलर आने के बाद बेहत सुंदर लगेगा.

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5.Minimalist Mehndi Designs for Bakra Eid

Minimalist Mehndi Designs for Bakra Eid
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अगर आपके पास मात्र 5 मिनट का ही समय है, तो भी आप अपने त्योहार को खास बनाने के लिए अपनी हथेलियों को मेहंदी से संवार सकती हैं. इसके लिए बस आपको इस इमेज को देख कर सेम टू सेम डिजाइन अपने हाथों पर बनानी होगी. 

6.5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls

5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls
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अगर आप अपने बैक हैंड पर मिनिमल मेहंदी लगाकर बकरीद के मौके पर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, पर आपके पास एकदम समय नहीं है, तो आप इस तरह की झटपट लगने वाली डिजाइन इस साल ट्राई कर सकती हैं. 

7.Stylish Finger Mehndi Designs

Stylish Finger Mehndi Designs
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आजकल पूरे हाथ भरने की जगह सिर्फ उंगलियों पर भारी डिजाइन बनाने का काफी ट्रेंड चल रहा है. आप अपनी सभी उंगलियों पर अलग-अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न या रिंग स्टाइल डिजाइन बना लें. आखिर में हथेली को खाली छोड़ दें. इस मेहंदी डिजाइन को देख आपके पड़ोसी भी राज पूछेंगे.

8.Minimalist Mehndi Designs

Minimalist Mehndi Designs
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हाथों के पीछे सबसे आसानी सी लगने वाली यही मेहंदी डिजाइन है. इसके लिए मुश्किल से आपको 5 मिनट का समय लगेगा. इस डिजाइन को कोई भी नौसिखिए भी लगा सकते हैं. 

9.Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Bakra Eid

Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Bakra Eid
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इस डिजाइन की अच्छी बात ये है कि इसे कॉपी करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप इसे मात्र 5 मिनट में ही लगा लेंगे. आप चाहें तो बकरीद के मौके पर ट्राई कर सकती हैं. 

10.Minimal Mehndi Designs for Bakra Eid

Minimal Mehndi Designs for Bakra Eid
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कलाई के पास थोड़ी सी बारीक डिजाइन बनाएं. फिर, बीच हथेली पर एक चांद और उसके चारों ओर नन्हे सितारे बनाकर इसे यूनिक और ट्रेंडी टच दे सकती हैं. यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मिनिमल मेहंदी डिजाइन की शौकी हैं.

11.Bakra Eid Mehndi Designs for Back hands

Bakra Eid Mehndi Designs for Back hands
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सिंपल और शोअर लुक के लिए आप ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. ये डिजाइन तो इतनी सिंपल है कि इसे आप छोटे बच्चों से भी लगवा सकती हैं. इसे लगाने में न तो मेहनत लगेगी और न ही बहुत समय लगेगा. 

12.Simple Mehndi for Bakra Eid 2026

Simple Mehndi for Bakra Eid 2026
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इस डिजाइन में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय भी नहीं लगेगा. अगर आपको थोड़ी सी भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप इस डिजाइन को आसानी से खुद ट्राई कर सकती हैं. 

13.Last Minute Bakra Eid Mehndi Designs

Last Minute Bakra Eid Mehndi Designs
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बैक हैंड पर थोड़ी-थोड़ी गैप लेकर छोटा-छोटा चांद बना लें. इसके गैप के बीच पॉइंट देकर लाइन जैसी आकृति बना लें. यकीनन, यह मेहंदी डिजाइन आपके हाथों पर खूब जचेंगी.

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