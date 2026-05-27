10+ Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की तैयारियों के बीच नहीं मिला समय, तो Eid-Al-Adha पर झटपट लगाएं ये ट्रेंडी लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स

1 . Simple Last Minute Mehndi Designs

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ईद-उल-अजहा के मौके पर हर कोई सजना-संवरना चाहता है, लेकिन त्योहार की तैयारियों और भागदौड़ में अक्सर मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिल पाता. अगर आप भी आखिरी समय में परेशान हैं, तो ये 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. इन्हें आप बहुत कम समय में आसानी से घर पर लगा सकती हैं.

