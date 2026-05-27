10+ Last Minute Mehndi Designs: बकरीद की तैयारियों के बीच नहीं मिला समय, तो Eid-Al-Adha पर झटपट लगाएं ये ट्रेंडी लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | May 27, 2026, 04:08 PM IST
1.Simple Last Minute Mehndi Designs
ईद-उल-अजहा के मौके पर हर कोई सजना-संवरना चाहता है, लेकिन त्योहार की तैयारियों और भागदौड़ में अक्सर मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिल पाता. अगर आप भी आखिरी समय में परेशान हैं, तो ये 'लास्ट मिनट' मेहंदी डिजाइन्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. इन्हें आप बहुत कम समय में आसानी से घर पर लगा सकती हैं.
2.Last Minute Mehndi Designs for Eid Al Adha
बकरीद पर आप चाहें तो थीम वाली मेहंदी लगा सकती हैं. इसके लिए अगर आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, तो इस तरह के पैटर्न आपके बैक हैंड की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे.
3.Last Minute Mehndi designs for front Hand
बकरीद के अवसर पर बहुत सारी तैयारियों करने के बीच मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे में इस तरह की मेहंदी 10 मिनट में लगा सकती हैं. आपके दिमाग में अगर डिजाइन नहीं आते हैं, तो आप इस इमेज वाली मेहंदी को ट्र्राई कर सकती हैं.
4.Moon Star Mehndi Designs
बकरीद के मौके पर आप बेहद सिंपल बस हथेलियों के बीच में एक चांद बनाकर इसके किनारे टिमटिमाते हुए तारे टाइप की आकृति बना सकती हैं. इसके बाद पूरे फिंगर को मेहंदी से भरकर टिप बना दें. ये डिजाइन कलर आने के बाद बेहत सुंदर लगेगा.
5.Minimalist Mehndi Designs for Bakra Eid
अगर आपके पास मात्र 5 मिनट का ही समय है, तो भी आप अपने त्योहार को खास बनाने के लिए अपनी हथेलियों को मेहंदी से संवार सकती हैं. इसके लिए बस आपको इस इमेज को देख कर सेम टू सेम डिजाइन अपने हाथों पर बनानी होगी.
6.5 Minute Mehndi Designs for Busy Girls
अगर आप अपने बैक हैंड पर मिनिमल मेहंदी लगाकर बकरीद के मौके पर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, पर आपके पास एकदम समय नहीं है, तो आप इस तरह की झटपट लगने वाली डिजाइन इस साल ट्राई कर सकती हैं.
7.Stylish Finger Mehndi Designs
आजकल पूरे हाथ भरने की जगह सिर्फ उंगलियों पर भारी डिजाइन बनाने का काफी ट्रेंड चल रहा है. आप अपनी सभी उंगलियों पर अलग-अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न या रिंग स्टाइल डिजाइन बना लें. आखिर में हथेली को खाली छोड़ दें. इस मेहंदी डिजाइन को देख आपके पड़ोसी भी राज पूछेंगे.
8.Minimalist Mehndi Designs
हाथों के पीछे सबसे आसानी सी लगने वाली यही मेहंदी डिजाइन है. इसके लिए मुश्किल से आपको 5 मिनट का समय लगेगा. इस डिजाइन को कोई भी नौसिखिए भी लगा सकते हैं.
9.Back Hand Beautiful Mehndi Designs for Bakra Eid
इस डिजाइन की अच्छी बात ये है कि इसे कॉपी करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप इसे मात्र 5 मिनट में ही लगा लेंगे. आप चाहें तो बकरीद के मौके पर ट्राई कर सकती हैं.
10.Minimal Mehndi Designs for Bakra Eid
कलाई के पास थोड़ी सी बारीक डिजाइन बनाएं. फिर, बीच हथेली पर एक चांद और उसके चारों ओर नन्हे सितारे बनाकर इसे यूनिक और ट्रेंडी टच दे सकती हैं. यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मिनिमल मेहंदी डिजाइन की शौकी हैं.
11.Bakra Eid Mehndi Designs for Back hands
सिंपल और शोअर लुक के लिए आप ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. ये डिजाइन तो इतनी सिंपल है कि इसे आप छोटे बच्चों से भी लगवा सकती हैं. इसे लगाने में न तो मेहनत लगेगी और न ही बहुत समय लगेगा.
12.Simple Mehndi for Bakra Eid 2026
इस डिजाइन में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय भी नहीं लगेगा. अगर आपको थोड़ी सी भी मेहंदी लगानी आती है, तो आप इस डिजाइन को आसानी से खुद ट्राई कर सकती हैं.
13.Last Minute Bakra Eid Mehndi Designs
बैक हैंड पर थोड़ी-थोड़ी गैप लेकर छोटा-छोटा चांद बना लें. इसके गैप के बीच पॉइंट देकर लाइन जैसी आकृति बना लें. यकीनन, यह मेहंदी डिजाइन आपके हाथों पर खूब जचेंगी.
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