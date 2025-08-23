TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया
Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें
Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट
Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान
Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव
कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके
एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो
एनारॉक रिसर्च का दावा- 4 सालों में एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी,जानें क्यों बढ़ रही कीमतें?
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 23, 2025, 06:02 AM IST
1.विश्वम
विश्वम नाम का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी होता है. आप यह नाम बेटे के लिए सलेक्ट कर सकते हैं.
2.विवान
विवान नाम का अर्थ जीवन देने वाला होता है. यह नाम बहुत ही अच्छा और प्यारा है.
3.दिव्यांश
इस नाम का अर्थ भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है. यह नाम बेटे के लिए चुन सकते हैं.
4.अक्षित
अक्षित नाम का अर्थ होता है जिसे नष्ट न किया जा सके. यह नाम आप बेटे का रख सकते हैं.
5.वेदांत
ज्ञान का प्रतीक का अर्थ वेदांत होता है. यह नाम बहुत ही अच्छा और प्यारा है.
6.ईश्वर
भगवान विष्णु से जुड़ा नाम रखना है तो ईश्वर नाम बेटे का रख सकते हैं. यह नाम बहुत ही अच्छा है.
7.धरेश
इसका अर्थ पृथ्वी का स्वामी होता है. यह नाम आप बेटे के लिए चुन सकते हैं.