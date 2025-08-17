Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 01:34 PM IST
1.साधना
साधना नाम का अर्थ आराधना करना और देवी दुर्गा होता है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
2.सान्वी
सान्वी नाम नया और अच्छा है. सान्वी नाम का मतलब ज्ञान की देवी होता है.
3.समीक्षा
इस नाम का अर्थ किसी का विश्लेषण करना होता है. आप समीक्षा नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
4.संजना
संजना नाम प्यारा और अच्छा है संजना का मतलब शांत और प्यारी होता है. यह नाम चुन सकते हैं.
5.सौम्या
सौम्या नाम बेटी के लिए परफेक्ट है. सौम्या का अर्थ सुंदर और शांत होता है. यह नाम बेटी के लिए सलेक्ट कर सकते हैं.
6.स्वरा
स्वरा का अर्थ खुद की चमक होता है. यह नाम बेट के लिए अच्छा है.
7.सृष्टि
यह नाम काफी अच्छा है. सृष्टि का अर्थ दुनिया होता है. इस नाम से बेटी को पहचान दे सकते हैं.
8.शिवानी
शिवानी नाम भगवान शिव से प्रेरित है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
9.सुहाना
सुहाना नाम बेहद प्यारा है. इसका अर्थ सुंदर प्रतीत होना और सुखद होता है.
10.संचिता
संचिता नाम का अर्थ एकत्र करना होता है. यह सभी नाम अच्छे हैं. आप यहां से बेटी के लिए कोई भी नाम चुन सकते हैं.
