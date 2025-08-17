Twitter
Advertisement
Headlines

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

तरक्की की दौड़ में बहन Tina Dabi से आगे निकलीं रिया डाबी, सिर्फ 4 साल में पाया प्रमोशन

न हालात से हारी और न अंग्रेजी को बनने दिया दीवार, गांव की लड़की पहले ही प्रयास में कैसे लाई NDA में 23वीं रैंक?

पीएम आवास योजना 2 के तहत घर पाने का बेहतरीन मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

दवा ही कर सकती है बीमार, पेरासिटामोल खाने वाले हो जाएं सावधान, खतरनाक हो सकती है ओवरडोज

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

आप अपनी बेटी के लिए S अक्षर से कोई नाम देख रहे हैं तो यहां दिए गए नामों में से कोई नाम चुन सकते हैं. यहां पर सभी प्यारे और अर्थपूर्ण नाम दिये गए हैं.

Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 01:34 PM IST

1.साधना

साधना
1

साधना नाम का अर्थ आराधना करना और देवी दुर्गा होता है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.

Advertisement

2.सान्वी

सान्वी
2

सान्वी नाम नया और अच्छा है. सान्वी नाम का मतलब ज्ञान की देवी होता है.

3.समीक्षा

समीक्षा
3

इस नाम का अर्थ किसी का विश्लेषण करना होता है. आप समीक्षा नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.

4.संजना

संजना
4

संजना नाम प्यारा और अच्छा है संजना का मतलब शांत और प्यारी होता है. यह नाम चुन सकते हैं.

TRENDING NOW

5.सौम्या

सौम्या
5

सौम्या नाम बेटी के लिए परफेक्ट है. सौम्या का अर्थ सुंदर और शांत होता है. यह नाम बेटी के लिए सलेक्ट कर सकते हैं.

6.स्वरा

स्वरा
6

स्वरा का अर्थ खुद की चमक होता है. यह नाम बेट के लिए अच्छा है.

7.सृष्टि

सृष्टि
7

यह नाम काफी अच्छा है. सृष्टि का अर्थ दुनिया होता है. इस नाम से बेटी को पहचान दे सकते हैं.

8.शिवानी

शिवानी
8

शिवानी नाम भगवान शिव से प्रेरित है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
 

9.सुहाना

सुहाना
9

सुहाना नाम बेहद प्यारा है. इसका अर्थ सुंदर प्रतीत होना और सुखद होता है.

10.संचिता

संचिता
10

संचिता नाम का अर्थ एकत्र करना होता है. यह सभी नाम अच्छे हैं. आप यहां से बेटी के लिए कोई भी नाम चुन सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Diwali Muhurat Trading 2024: दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
Rahul Gandhi Viral Video: मोची, मैकेनिक के बाद अब पेंटर बने राहुल गांधी, Priyanka Gandhi के बेटे संग की यहां पुताई
अब पेंटर बने राहुल गांधी, प्रियंका गांध के बेटे संग की यहां पुताई, देखें Video
Liver Damage कर सकती हैं आपकी ये मामूली सी गलतियां, तुरंत करें सुधार
Liver Damage कर सकती हैं आपकी ये मामूली सी गलतियां, तुरंत करें सुधार
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE