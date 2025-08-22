वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

Ambani Family: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 22, 2025, 12:02 PM IST
1.मोटापा
मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है. मोटापे के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया का खतरा रहता है. ऐसे में वजन को कम करना बहुत ही जरूरी होता है.
2.वजन कम करने के लिए हर्बस
वजन कम करने के लिए घंटों एक्सरसाइज और डाइट करने के अलावा आप इन हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं. इससे आप वजन कम कर सकते हैं.
3.जीरे का पानी
वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीना अच्छा होता है. जीरे का पानी पीने से वजन कम कर मोटापे को घटा सकते हैं. आप एक गिलास पानी में जीरे को भिगोकर रखें और सुबह इसे गर्म करके इसका सेवन करें.
4.आंवला
सेहत के लिए आंवला अच्छा होता है. आप वेट लॉस के लिए आंवले का सेवन कर सकते हैं. यह विटामिन सी से भरपूर होता है. यह बॉडी से टाक्सिन्स निकाल शरीर को साफ करता है. इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. आप आंवले का जूस पी सकते हैं.
5.त्रिफला चूर्ण
त्रिफला चूर्ण में एंटी इन्फ्लेमटरी गुण होते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी है. आप इस चूर्ण का सेवन कर वेट लॉस कर सकते हैं. आप गुनगुने पानी से इसका सेवन कर सकते हैं.