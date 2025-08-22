वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

4 . आंवला

सेहत के लिए आंवला अच्छा होता है. आप वेट लॉस के लिए आंवले का सेवन कर सकते हैं. यह विटामिन सी से भरपूर होता है. यह बॉडी से टाक्सिन्स निकाल शरीर को साफ करता है. इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. आप आंवले का जूस पी सकते हैं.