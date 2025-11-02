FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मोकामा हत्याकांड अपडेट! पटना कोर्ट ने अनंत सिंह को जेल भेजा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला

IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला

दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें

दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें

पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!

पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत

पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Winter Special Kadha: ठंड में सर्दी-खांसी को जड़ से खत्म करने वाला काढ़ा, जानिए बनाने का आसान तरीका

Kadha: ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होना आम है. दरअसल, बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और इससे लोग जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं. आज हम आपको एक हेल्दी काढ़े के बारे में बताने जा रहे हैं,  जो आपको ठंड में सर्दी-खांसी की समस्या से दूर रख सकता है. 

Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 03:07 PM IST

1.शरीर को गर्म रखने का काढ़ा

शरीर को गर्म रखने का काढ़ा
1

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के दिनों में शरीर को अंदर से गर्म रखा जाए तो सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं दूर रहती है. घर के किचन में मौजूद सौंठ, मरीच, पीपली, अदरक, तुलसी और काली मिर्च जैसी औषधीय चीजों से तैयार किया गया काढ़ा इस मौसम में फायदेमंद हो सकता है. 

Advertisement

2.कैसे बनाएं काढ़ा?

कैसे बनाएं काढ़ा?
2

काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी में सभी सामग्री को मिलाएं और तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए. इसके बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं. सुबह और शाम तीन दिन तक इसके लगातार सेवन से सर्दी-खांसी में काफी राहत मिलती है. जरूरत लगे तो सात दिन तक भी पी सकते हैं. 

3.बीमारियों को दूर रखता है ये काढ़ा

बीमारियों को दूर रखता है ये काढ़ा
3

ये हेल्दी काढ़ा शरीर को गर्म रखता है और गले की खराश, बलगम और बुखार जैसी समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होता है. ऐसे में अगर आपको अक्सर ठंड के मौसम में बुखार, सर्दी-खांसी की समस्या जकड़ लेती है तो इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं. इस हेल्दी काढ़े को बनाना भी बेहद आसान है. 

4.त्रिकटु चूर्ण से भी मिलेगी राहत

त्रिकटु चूर्ण से भी मिलेगी राहत
4

इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण और गिलोय का चूर्ण भी सर्दियों में बेहद लाभकारी हैं. इसके लिए त्रिकटु चूर्ण को शहद के साथ या फिर तुलसी और अदरक के साथ गुनगुना बनाकर लिया जा सकता है. गिलोय का चूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होती हैं. इन दोनों ही औषधियों को आप आयुर्वेदिक दुकानों से आसानी से खरीद सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.इन खास बातों को जरूर रखें ध्यान 

इन खास बातों को जरूर रखें ध्यान 
5

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्दियों में इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर दवाइयों पर निर्भरता कम किया जा सकता है. इस काढ़े का सेवन करने से न केवल सर्दी-खांसी से राहत मिलती है, बल्कि शरीर भी प्राकृतिक रूप से मजबूत होता है. ठंड के दिनों में गुनगुना पानी पिएं और हल्का व पौष्टिक भोजन करें. साथ ही सुबह की धूप जरूर लें. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें
दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें
पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!
पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!
Ukraine के ड्रोन हमले में धू-धूकर जला रूस का ऑयल टर्मिनल, तुआप्से पोर्ट का सामने आया वीडियो
Ukraine के ड्रोन हमले में धू-धूकर जला रूस का ऑयल टर्मिनल, तुआप्से पोर्ट का सामने आया वीडियो
Bihar Election 2025: कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने छीना CM पद… आरा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर कसा तंज, देखें Video
कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने छीना CM पद… आरा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर कसा तंज, देखें Video
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?
शाहरुख खान की 5 सबसे पसंदीदा किताबें, इनमें से आपकी कौन सी है फेवरेट?
Dry Lips in Winter: सर्दियों मे होंठ फटने से कैसे बचाएं? मुलायम और गुलाबी रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
सर्दियों मे होंठ फटने से कैसे बचाएं? मुलायम और गुलाबी रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE