Winter Special Kadha: ठंड में सर्दी-खांसी को जड़ से खत्म करने वाला काढ़ा, जानिए बनाने का आसान तरीका

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 03:07 PM IST
1.शरीर को गर्म रखने का काढ़ा
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के दिनों में शरीर को अंदर से गर्म रखा जाए तो सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं दूर रहती है. घर के किचन में मौजूद सौंठ, मरीच, पीपली, अदरक, तुलसी और काली मिर्च जैसी औषधीय चीजों से तैयार किया गया काढ़ा इस मौसम में फायदेमंद हो सकता है.
2.कैसे बनाएं काढ़ा?
काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी में सभी सामग्री को मिलाएं और तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए. इसके बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं. सुबह और शाम तीन दिन तक इसके लगातार सेवन से सर्दी-खांसी में काफी राहत मिलती है. जरूरत लगे तो सात दिन तक भी पी सकते हैं.
3.बीमारियों को दूर रखता है ये काढ़ा
ये हेल्दी काढ़ा शरीर को गर्म रखता है और गले की खराश, बलगम और बुखार जैसी समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होता है. ऐसे में अगर आपको अक्सर ठंड के मौसम में बुखार, सर्दी-खांसी की समस्या जकड़ लेती है तो इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं. इस हेल्दी काढ़े को बनाना भी बेहद आसान है.
4.त्रिकटु चूर्ण से भी मिलेगी राहत
इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण और गिलोय का चूर्ण भी सर्दियों में बेहद लाभकारी हैं. इसके लिए त्रिकटु चूर्ण को शहद के साथ या फिर तुलसी और अदरक के साथ गुनगुना बनाकर लिया जा सकता है. गिलोय का चूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होती हैं. इन दोनों ही औषधियों को आप आयुर्वेदिक दुकानों से आसानी से खरीद सकते हैं.
5.इन खास बातों को जरूर रखें ध्यान
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्दियों में इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर दवाइयों पर निर्भरता कम किया जा सकता है. इस काढ़े का सेवन करने से न केवल सर्दी-खांसी से राहत मिलती है, बल्कि शरीर भी प्राकृतिक रूप से मजबूत होता है. ठंड के दिनों में गुनगुना पानी पिएं और हल्का व पौष्टिक भोजन करें. साथ ही सुबह की धूप जरूर लें.