नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन
पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन
Uric Acid Remedies: यूरिक एसिड का खात्मा कर देंगी ये देसी ड्रिंक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने में है मददगार
Big Boss19: 'बिग बॉस' के घर में नजर आएंगे ये 18 कंटेस्टेंट, यहां देखें किसे मिली सलमान के घर में एंट्री
IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?
Numerology: सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग
Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा
TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया
Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 23, 2025, 09:41 AM IST
1.कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना जरूरी है
नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL - हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. HDL कोलेस्ट्रॉल को "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि ये ब्लड में जमें गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालकर लिवर तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोसेस होकर शरीर से बाहर निकलता है. इसलिए अगर आपको गंदा कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको ऐसी चीजें खानी होंगे जो नेचुरली गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए और गंदा कोलेस्ट्रॉल कम करे. इसके लिए आपको आज एक ऐसे हरे पत्ते के बारे में बताएंगे जो आयुर्वेद में फैटकटर के नाम से जाना जाता है.
2.ट्राइग्लिसराइड और हार्मोन असंतुलन होगा सही
बदलती जीवनशैली का असर सेहत पर तुरंत दिखने लगता है. खानपान में बदलाव, जंक फूड का अधिक सेवन आदि कई चीजों की वजह से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है. इसके अलावा, ट्राइग्लिसराइड और हार्मोन असंतुलन की समस्याएं भी बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी हैं. शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर की गोलियों के साथ-साथ आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों का सेवन भी उतना ही जरूरी है. आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अजवाइन के पत्तों का सेवन कैसे करें.
3. अजवाइन पत्ते के फायदे:
बरसात के मौसम में अजवाइन के पत्ते खूब मिलते हैं. हरे अजवाइन के पत्तों से भाजी बनाई जाती है. शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए अजवाइन के पत्तों का सेवन करना चाहिए. ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या कम होती है. फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को अजवाइन के पत्तों का सेवन करना चाहिए.
4.अजवाइन के पत्ते कैसे खाएं
अजवाइनपत्ते को धो लें. एक मिक्सर जार में अजवाइनपत्ते, तिल और काली मिर्च डालकर बारीक पीस लें. पतला पेस्ट बनाने के बाद, इसमें एक गिलास पानी डालें और एक बर्तन में पानी उबालें. पानी अच्छी तरह उबलने के बाद, पानी को छानकर पी लें. इस पानी को दिन में एक बार पिएँ. हफ्ते में तीन-चार बार अजवाइनपत्ते का पानी पिएँ. अजवाइनपत्ते कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आदि जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर हैं.
5.अजवाइन के पत्ते के गुण
अजवाइन के पत्ते पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इनमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और फ्लू से राहत दिलाते हैं. ये पेट दर्द और गैस से राहत दिलाने में भी मददगार हैं.
6.इन बीमारियों में भी अजवाइन के पत्ते हैं रामबाण
थायराइड, मासिक धर्म, बढ़ता वजन, हार्मोनल असंतुलन आदि कई बीमारियों के लिए अजवाइन के पत्तों का सेवन करना चाहिए. साथ ही, शरीर में साइनस, ब्रोंकाइटिस, पेट में संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए अजवाइन का सेवन करना चाहिए. कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अजवाइन के पत्तों का सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.