Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

7 . आंवला

संतरे से बीस गुना ज़्यादा विटामिन सी, लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है. आंवले का विटामिन सी टैनिन की वजह से गर्मी से भी सुरक्षित रहता है. ताज़ा, सूखा, अचार में रखा हुआ, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. पूरा फल अलग से मिले विटामिन सी से कहीं बेहतर काम करता है. कुछ ऐसे यौगिक हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और गोलियाँ उन्हें दोहरा नहीं सकतीं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

