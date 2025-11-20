Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 20, 2025, 02:10 PM IST
1.तुलसी
पांच पत्ते. खाली पेट. रोज़ सुबह. बस. अपनी सादगी में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तुलसी श्वसन तंत्र में कोशिकाओं से वायरस को चिपकने से रोकती है. शायद नहीं, बल्कि रोकती है. इस पर शोध हो चुका है. इसे अदरक और काली मिर्च के साथ पीना भी असरदार है, हालाँकि कच्ची पत्तियों को चबाने का असर अलग होता है.
2.गिलोय
गिलोय का स्वाद सज़ा जैसा होता है. कड़वाहट तो इसे छुपा नहीं सकती. लेकिन बात यह है कि यह किसी आक्रामक सप्लीमेंट की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ाता. यह इसे नियंत्रित करता है. हर बार जब कोई संक्रामक बीमारी होती है, तो शरीर को बेकाबू होने से रोकता है. मौसम बदलने पर इसके तने के रस को शहद में मिलाकर दो हफ़्ते तक सेवन करने से बार-बार होने वाला बुखार आना बंद हो जाता है. अनुशासन अपनाएँ. यह वैसे भी काम करता है.
3.हल्दी वाला दूध
गोल्डन मिल्क पीने का मतलब है कि हर कोई गलत है. दूध में हल्दी डालने से कुछ नहीं होता. शरीर वसा के बिना करक्यूमिन को अवशोषित नहीं कर सकता और काली मिर्च के बिना, 99% वसा सीधे बाहर निकल जाती है. सोने से पहले जायफल मिलाएँ. यह सिर्फ़ खांसी में ही आराम नहीं देता. यह सोते समय सूजन के रास्ते पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में भी कुछ बताएँ. विज्ञान जटिल है, लेकिन परिणाम नहीं.
4.अदरक और शहद
ताज़ा अदरक को पीस लें. कच्चे शहद में मिलाएँ. बीस मिनट तक इंतज़ार करें. इस इंतज़ार को न छोड़ें, क्योंकि यही वह समय है जब जिंजेरोल वह यौगिक बन जाता है जो बैक्टीरिया को गले में बसने से रोकता है. ज़्यादातर लोग इसे बहुत जल्दी ले लेते हैं. एक चम्मच तब लें जब गले में खुजली हो, न कि तब जब उसमें जलन हो रही हो. मात्रा से ज़्यादा समय मायने रखता है.
5.अजवाइन की भाप
अजवाइन की खुशबू औषधीय होती है क्योंकि यह औषधीय होती है. गर्म करने पर यह थाइमोल छोड़ती है, जो अस्पताल-ग्रेड एंटीसेप्टिक्स में भी पाया जाता है. साप्ताहिक भाप सत्र न केवल साइनस साफ़ करते हैं. ये श्लेष्मा झिल्ली को मज़बूत बनाते हैं. पूरे श्वसन तंत्र को संक्रमणों के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं. जब आप ठीक महसूस कर रहे हों, तब यह ज़रूरत से ज़्यादा लगता है. यही वह समय है जब इसे करना चाहिए.
6.अश्वगंधा
तनाव रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है. धीरे-धीरे नहीं, पूरी तरह से नहीं, बल्कि लगातार. अश्वगंधा उस खास नुकसान को उलट देता है. सोने से पहले तीन हफ़्ते तक गर्म दूध के साथ. कुछ खास नहीं होता. फिर फ्लू का मौसम आता है, हर कोई बीमार होने की सूचना देता है, और किसी तरह यह काम नहीं करता. तभी यह कारगर होता है.
7.आंवला
संतरे से बीस गुना ज़्यादा विटामिन सी, लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है. आंवले का विटामिन सी टैनिन की वजह से गर्मी से भी सुरक्षित रहता है. ताज़ा, सूखा, अचार में रखा हुआ, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. पूरा फल अलग से मिले विटामिन सी से कहीं बेहतर काम करता है. कुछ ऐसे यौगिक हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और गोलियाँ उन्हें दोहरा नहीं सकतीं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से