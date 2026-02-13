FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं तारिक, प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान से बात की, शांति, प्रगति के लिए भारत प्रतिबद्ध-PM मोदी, दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रिश्ते-PM

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

कौन हैं गयेश्वर चंद्र रॉय? जिन्होंने पहली बार बांग्लादेश में हिंदू सांसद बनकर रचा इतिहास

कौन हैं गयेश्वर चंद्र रॉय? जिन्होंने पहली बार बांग्लादेश में हिंदू सांसद बनकर रचा इतिहास

Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग

मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास

Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: क्या आप भी किसी काम को शुरू तो पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या बेवजह के ख्यालों में भटक जाता है. अगर हां तो आपका 'फोकस टाइम' (अटेंशन स्पैन) धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.   

Abhay Sharma | Feb 13, 2026, 04:00 PM IST

1.अटेंशन स्पैन  

अटेंशन स्पैन  
1

ध्यान का बार-बार भटकना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि आपके ‘फोकस टाइम’ का संकेत भी हो सकता है. कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा अटेंशन स्पैन सामान्य है या धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आपका ध्यान सही समय तक टिक रहा है या नहीं... 

Advertisement

2.अटेंशन स्पैन है क्या?   

अटेंशन स्पैन है क्या?   
2

अटेंशन स्पैन (Attention Span) का मतलब है वह समयावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति बिना विचलित (Distracted) हुए किसी एक काम या विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. आगे पढ़ें अटेंशन स्पैन ठीक है या नहीं इसकी पहचान कैसे की जा सकती है... 

3.कम या खराब अटेंशन स्पैन की पहचान 

कम या खराब अटेंशन स्पैन की पहचान 
3

काम में मन न लगना, यानी बिना ब्रेक लिए 20-30 मिनट तक एक ही काम पर फोकस करने में असमर्थता इस बात का संकेत है की आपका अटेंशन स्पैन ठीक नहीं, आस-पास की आवाजों, फोन की नोटिफिकेशन या छोटे विचारों से ध्यान भटक जाना भी इसका संकेत है.

4.ये बातें बताती हैं खराब है अटेंशन स्पैन

ये बातें बताती हैं खराब है अटेंशन स्पैन
4

इसके अलावा एक काम खत्म करने से पहले दूसरे पर कूदना (मल्टीटास्किंग की आदत), निर्देश भूलना- बातों को तुरंत भूल जाना या सुनते हुए न सुनना, बेचैनी- एक जगह बैठने या स्थिर रहने में दिक्कत होना इस बात का संकेत है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. 

 

TRENDING NOW

5.कैसे करें सुधार? 

कैसे करें सुधार? 
5

अटेंशन स्पैन में सुधार करने के लिए पोमोडोरो तकनीक अपना सकते हैं, इसके लिए 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, काम के दौरान फोन को खुद से दूर रखें. मेडिटेशन करें, रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है. एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचें और काम को प्राथमिकता दें.  

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?
22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement