Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

5 . कैसे करें सुधार?

अटेंशन स्पैन में सुधार करने के लिए पोमोडोरो तकनीक अपना सकते हैं, इसके लिए 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, काम के दौरान फोन को खुद से दूर रखें. मेडिटेशन करें, रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है. एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचें और काम को प्राथमिकता दें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

