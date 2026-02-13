Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 13, 2026, 04:00 PM IST
1.अटेंशन स्पैन
ध्यान का बार-बार भटकना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि आपके ‘फोकस टाइम’ का संकेत भी हो सकता है. कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा अटेंशन स्पैन सामान्य है या धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आपका ध्यान सही समय तक टिक रहा है या नहीं...
2.अटेंशन स्पैन है क्या?
अटेंशन स्पैन (Attention Span) का मतलब है वह समयावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति बिना विचलित (Distracted) हुए किसी एक काम या विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. आगे पढ़ें अटेंशन स्पैन ठीक है या नहीं इसकी पहचान कैसे की जा सकती है...
3.कम या खराब अटेंशन स्पैन की पहचान
काम में मन न लगना, यानी बिना ब्रेक लिए 20-30 मिनट तक एक ही काम पर फोकस करने में असमर्थता इस बात का संकेत है की आपका अटेंशन स्पैन ठीक नहीं, आस-पास की आवाजों, फोन की नोटिफिकेशन या छोटे विचारों से ध्यान भटक जाना भी इसका संकेत है.
4.ये बातें बताती हैं खराब है अटेंशन स्पैन
इसके अलावा एक काम खत्म करने से पहले दूसरे पर कूदना (मल्टीटास्किंग की आदत), निर्देश भूलना- बातों को तुरंत भूल जाना या सुनते हुए न सुनना, बेचैनी- एक जगह बैठने या स्थिर रहने में दिक्कत होना इस बात का संकेत है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है.
5.कैसे करें सुधार?
अटेंशन स्पैन में सुधार करने के लिए पोमोडोरो तकनीक अपना सकते हैं, इसके लिए 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, काम के दौरान फोन को खुद से दूर रखें. मेडिटेशन करें, रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है. एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचें और काम को प्राथमिकता दें.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
