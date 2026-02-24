दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

2 . दिन में कितनी बार फोन चेक करना ठीक?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फोन कितनी बार चेक करना सही है, इसका कोई तय नियम नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है. आमतौर पर लोग दिन में करीब 50 से 100 बार फोन चेक करते हैं, जिसे सामान्य माना जाता है. ऐसे में आप अगर दिन में 50 से 80 बार फोन चेक करते हैं तो यह ठीक है. लेकिन अगर आप 100 बार से ज्यादा फोन देखते हैं, खासकर बिना किसी नोटिफिकेशन के तो यह आदत ध्यान और एकाग्रता अटेंशन स्पैन पर बुरा असर डाल सकती है. (Photo: AI Generated)