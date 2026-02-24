दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 24, 2026, 08:54 PM IST
1.क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बार-बार फोन देखने से ध्यान टूटता है और दिमाग जल्दी थकने लगता है. इस स्थिति में दिमाग को फिर से काम शुरू करना पड़ता है, जिससे लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा समय फोन इस्तेमाल करने से ज्यादा नुकसान बार-बार फोन चेक करने से होता है. (Photo: AI Generated)
2.दिन में कितनी बार फोन चेक करना ठीक?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फोन कितनी बार चेक करना सही है, इसका कोई तय नियम नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है. आमतौर पर लोग दिन में करीब 50 से 100 बार फोन चेक करते हैं, जिसे सामान्य माना जाता है. ऐसे में आप अगर दिन में 50 से 80 बार फोन चेक करते हैं तो यह ठीक है. लेकिन अगर आप 100 बार से ज्यादा फोन देखते हैं, खासकर बिना किसी नोटिफिकेशन के तो यह आदत ध्यान और एकाग्रता अटेंशन स्पैन पर बुरा असर डाल सकती है. (Photo: AI Generated)
3.क्या है अटेंशन स्पैन?
अटेंशन स्पैन (Attention Span) का मतलब है वह समयावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति बिना विचलित (Distracted) हुए किसी एक काम या विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है. आगे पढ़ें अटेंशन स्पैन या ध्यान लगाने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? (Photo: AI Generated)
4.अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाएं?
कुछ आसान तरीकों से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन बंद करके, इसके लिए फोन के बेकार नोटिफिकेशन बंद कर दें और पढ़ाई या काम करते समय फोन को दूर रखें, ताकि ध्यान कम भटके. इसके अलावा फोन देखने का समय तय करें, हर 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे में एक बार फोन चेक करें, ताकि जरूरी कॉल या मैसेज देख सकें. (Photo: AI Generated)
5.करें ये काम
एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें, इसके लिए 20 से 50 मिनट तक काम करें, फिर थोड़ा ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा उसी काम पर ध्यान लगाएं. दिमाग को ट्रेन करें, इसके लिए ध्यान बढ़ाने के लिए सांस लेने के अभ्यास, मेडिटेशन, किताब पढ़ना या कोई ऐसा शौक अपनाएं जिससे आपका फोकस बेहतर हो सके. पर्याप्त नींद लें और रात में ज्यादा फोन न चलाएं. (Photo: AI Generated)
