दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने इन राज्यों का भी दिया Weather Update

Zodiac Signs: तेज दिमाग और मल्टीटॉक्सिंग में माहिर होते हैं इन 4 राशियों वाले, हर कदम सक्सेस और पैसा मिलता है 

विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान JLN Stadium में आवारा कुत्तों ने केन्याई और जापानी कोचों को काटा

Blood Sugar Prevention:खाने के बाद अपना लें ये आदते तो डायबिटीज में ब्लड शुगर हमेशा रहेगा कंट्रोल 

Sharad Purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र

सनी संस्कारी की 'तुलसी कुमारी' Sanya Malhotra ने घटाया वजन, ट्रेनर ने शेयर किया Secret Weight Loss Tips

Air India: एयर इंडिया की 60 उड़ानों में हो रहा बदलाव, अब दिल्ली एयरपोर्ट से T-3 की जगह T-2 से भरेंगी उड़ान

खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप कर ली सगाई, जानें कब कर रहे हैं शादी

ज़ुबीन गर्ग को ज़हर दिया गया, मुख्य गवाह का आरोप, हत्या को दुर्घटना बताने के लिए सिंगापुर की जगह चुनी गई  

लाइफस्टाइल

किस उम्र में लोग सबसे ज्यादा खुश और जिंदगी करते हैं एंजॉय? गेस करिए! आंसर पक्का गलत ही होगा 

अमेरिका में वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए एक शोध किया कि लोग किस उम्र में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं. इस शोध के नतीजे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 04:16 PM IST

1. गेस कर लिजिए अपना आंसर

गेस कर लिजिए अपना आंसर
1

अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके हिसाब से किस उम्र के लोग जिंदगी को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. लेकिन फिर भी आप गेस करिए और अमेरिकी शोध से अपना आंसर मिलाकर देखिएगा. 

2.ज़िंदगी की सबसे खुशहाल उम्र

ज़िंदगी की सबसे खुशहाल उम्र
2

बचपन को ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय माना जाता है. इस दौरान इंसान को किसी भी तरह की कोई टेंशन या ज़िम्मेदारी नहीं होती. हम सभी ये ही मानते हैं कि इस दौर में ही सब सबसे ज्यादा खुश होते है लेकिन हाल ही में एक ऐसा शोध सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक लोगों की ज़िंदगी की सबसे खुशहाल उम्र कौन सी होती है, इस पर की है. 
 

3.ना बचपन, न टीनएज न जवानी तो...

ना बचपन, न टीनएज न जवानी तो...
3

इस शोध में लोगों ने जो जवाब दिए उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे क्योंकि इस शोध के अनुसार न तो बचपन का 9 साल, ना ही 20-23 का रोमांटिक समय और न ही 32 में शादी का ख्वाब. शोध में एक अलग ही उम्र को लोगों ने चुना.
 

4.इस उम्र के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा खुश

इस उम्र के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा खुश
4

युवावस्था हमेशा ही अपने चरम पर होती है और लोग इस दौर को हमेशा बेहतर मानते हैं लेकिन शोधकर्ताओं को जो जवाब लोगों से मिला वह अलग ही था. उम्र के खुशनुमा दौर का पता लगाने के लिए 30 से 45 के बीच के अंतर को भी यहां अलग ही रखा गया था. 100 से ज़्यादा लोगों और 600 से ज़्यादा सर्वेक्षणों के आंकड़ों से यह साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा खुश लोग 36 साल की उम्र वाले होते हैं और यही जीवन का चरम समय होता है. जिसमें तनाव को आसानी से दूर भगाया जा सकता है.

5.ज़्यादातर लोगों ने 36 साल की उम्र चुनी.

ज़्यादातर लोगों ने 36 साल की उम्र चुनी.
5

इस शोध पर अध्ययन अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था. हालाँकि, 2025 तक नतीजे और भी पुख्ता हो गए. एक सर्वेक्षण में, 200 अमेरिकियों से पूछा गया कि उनके जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा था. तब, ज़्यादातर लोगों ने 36 साल की उम्र चुनी. न बचपन की आज़ादी, न जवानी की आज़ादी, बल्कि 30 के दशक के मध्य की स्थिरता लोगों की पहली पसंद थी. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि 20 की उम्र के बाद करियर, संघर्ष और रिश्ते अनिश्चित होते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है. हालाँकि, 30 के बाद सब कुछ तय हो जाता है.
 

6.यह एक संक्रमण काल ​​होता है

यह एक संक्रमण काल ​​होता है
6

36 साल की उम्र में भी कई चुनौतियां आती हैं. जैसे बच्चों की ज़िम्मेदारी, करियर का दबाव. हालांकि, कुल मिलाकर खुशी ग्राफ़ पर बनी रहती है. शोधकर्ताओं ने "स्थापित वयस्कता" शब्द इसलिए गढ़ा क्योंकि यह एक संक्रमण काल ​​होता है. 20 साल की उम्र वयस्कता की शुरुआत होती है. 50 साल की उम्र में एक मध्य जीवन संकट होता है. हालाँकि, 30 से 45 के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तो लोग इस टाइम फ्रेम में भी खुश रहते हैं.

7.कई मायने में उम्र 36 है बेस्ट

कई मायने में उम्र 36 है बेस्ट
7

गौरतलब है कि सर्वे में 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस उम्र में तनाव का स्तर कम हो जाता है. जबकि 65 प्रतिशत लोगों ने इस उम्र में मानसिक स्पष्टता की बात कही. क्योंकि इस उम्र में निर्णय लेने की शक्ति बेहतर हो जाती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 36 साल की उम्र में लोग खुशी को 7.5/10 का स्कोर देते हैं. जबकि 23 साल की उम्र में यह स्कोर 6.2 के आसपास होता है. कुछ लोग शादी के लिए भी इसे परफेक्ट उम्र मानते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

