किस उम्र में लोग सबसे ज्यादा खुश और जिंदगी करते हैं एंजॉय? गेस करिए! आंसर पक्का गलत ही होगा 

4 . इस उम्र के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा खुश

4

युवावस्था हमेशा ही अपने चरम पर होती है और लोग इस दौर को हमेशा बेहतर मानते हैं लेकिन शोधकर्ताओं को जो जवाब लोगों से मिला वह अलग ही था. उम्र के खुशनुमा दौर का पता लगाने के लिए 30 से 45 के बीच के अंतर को भी यहां अलग ही रखा गया था. 100 से ज़्यादा लोगों और 600 से ज़्यादा सर्वेक्षणों के आंकड़ों से यह साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा खुश लोग 36 साल की उम्र वाले होते हैं और यही जीवन का चरम समय होता है. जिसमें तनाव को आसानी से दूर भगाया जा सकता है.