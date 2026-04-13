लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Apr 13, 2026, 06:33 PM IST
1.उन्होंने बताया कैसे रिश्ते को रखा बैलेंस
आध्यात्मिक गुरु रवि शंकर से बातचीत में आशा भोसले ने कहा कि जब भी मेरी अपने पति आर.डी. बर्मन के साथ कोई बातचीत यानी कहासुनी होती थी, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मां के घर चली जाती थी, लेकिन कभी भी मेरे मन में तलाक का ख्याल नहीं आया. मैंने कभी अपने पति को तलाक नहीं दिया
2.नये कपल हर महीने भेज देते हैं तलाक के कागज
आशा भोसले ने बड़े ही सरलता से रवि शंकर से पूछा कि "आजकल मैं हर महीने तलाक के कागजात भेजने वाले जोड़ों के बारे में सुनती हूं. ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुदेव?" इस पर गुरुदेव ने कहा कि "तुम गाती रहीं और सबको खुश करती रही. तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास था और तुममें कष्टों को सहने और उनसे निपटने की शक्ति भी थी.
3.बहुत जल्द खत्म हो जाता है इनका प्यार
आशा भोसले ने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि "मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय फिल्म इंडस्ट्री के बीच बिताया है. यहां बहुत से लोगों से मिली और उन्हें देखा है, लेकिन पहले वे अब की जनरेशन की तरह एक दम से इतने कठोर फैसले नहीं लेते थे. आशा भोसले ने कहा कि मुझे लगता है कि अब की जनरेशन के बीच का प्यार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वे एक-दूसरे से जल्दी ऊब जाते हैं.
4.यह था आशा भोसले का फैमिली बैक ग्राउंड
आशा भोसले के पहले पति गणपतराव भोसले से तीन बच्चे थे. इनमें से उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत, दूसरे नंबर बेटी वर्षा और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा बेटा आनंद है. उनके सबसे बड़े बेटे, हेमंत भोसले ने फिल्म इंडस्ट्री संगीतकार के रूप में काम किया. उन्हें किशोर कुमार और आशा भोसले द्वारा गाए लोकप्रिय युगल गीतों के लिए भी जाना जाता था. वहीं उनकी बेटी वर्षा भोसले ने लेखन में अपना करियर चुना. उनके सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले मां का काम संभालते हैं.
5.बेटी के आत्महत्या और बेटे की मौत से खुद को संभाला
आशा भोसले का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा. उन्हें जीवन कें बहुत से नुकसान उठाने पड़े. एक उम्र के बाद उन्हें बच्चों का सहारा मिला, लेकिन 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद 2015 में आशा भोसले के बड़े बेटे हेमंत की कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई. इसके बाद भी उन्होंने खुद को संभाला. इससे पहले भी उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव रहे थे, जहां उनको जीवन में भारी आर्थिक नुकसान से लेकर शादी में और ससुराल में मतभेद का सामना करना पड़ा.
6.मशहूर संगीतकार जोड़ी बनी
पहले पति से तलाक के बाद लंबे समय तक आशा भोसले अपने मायके में परिवार के साथ रही, लेकिन इसके बाद उन्हें संगीतकार और निर्देशक आर.डी. बर्मन का साथ मिला. दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बना. यह जोड़ी बॉलीवुड में मशहूर गायक और संगीतकार की अच्छी जोड़ियों में से एक रही.
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