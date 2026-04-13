5 . बेटी के आत्महत्या और बेटे की मौत से खुद को संभाला

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आशा भोसले का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा. उन्हें जीवन कें बहुत से नुकसान उठाने पड़े. एक उम्र के बाद उन्हें बच्चों का सहारा मिला, लेकिन 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद 2015 में आशा भोसले के बड़े बेटे हेमंत की कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई. इसके बाद भी उन्होंने खुद को संभाला. इससे पहले भी उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव रहे थे, जहां उनको जीवन में भारी आर्थिक नुकसान से लेकर शादी में और ससुराल में मतभेद का सामना करना पड़ा.