FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य, भारत का स्कोर- 253/7 (20 ओवर), संजू सैमसन-89 रन, शिवम दुबे-43 रन, सूर्यकुमार- 11 रन, अभिषेक शर्मा- 9 रन, तिलक वर्मा- 21 रन, अक्षर पटेल- 2 रन, भारत ने इंग्लैंड को 254 रनों का लक्ष्य दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार? 

Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब अपनी जिंदगी की एक नई पारी शुरू कर रहे हैं, अर्जुन ने भारत के दिग्गज उद्योगपति और ग्रेविस ग्रुप (Graviss Group) के चेयरमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके हैं. जानिए इनकी 'Love Story'...

Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 07:16 PM IST

1.कौन हैं सानिया चंडोक? 

कौन हैं सानिया चंडोक? 
1

सानिया चंडोक भारत के दिग्गज उद्योगपति और ग्रेविस ग्रुप (Graviss Group) के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. सानिया ने विदेश से बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वह अपने पारिवारिक बिजनेस (हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स) में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. मशहूर आइसक्रीम ब्रांड 'बास्किन-रॉबिंस' को इसी परिवार ने ही भारत में लॉन्च किया था.  

Advertisement

2.सानिया चंडोक की कितनी है नेटवर्थ?

सानिया चंडोक की कितनी है नेटवर्थ?
2

बता दें कि ग्रेविस ग्रुप का कारोबार हॉस्पिटैलिटी, फूड और रियल एस्टेट में फैला हुआ है. हालांकि उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, हालांकि उनके पारिवारिक व्यापार की वैल्यू सैकड़ों-हजारों करोड़ में आंकी जाती है. सानिया चंडोक के पास अर्जुन से कहीं अधिक पारिवारिक संपत्ति की विरासत है.  

3.अर्जुन तेंदुलकर की कितनी है नेटवर्थ? 

अर्जुन तेंदुलकर की कितनी है नेटवर्थ? 
3

अर्जुन अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी खुद की कमाई भी कम नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट करीब 30-50 लाख प्रति सीजन रहा है और अर्जुन की व्यक्तिगत संपत्ति 10-15 करोड़ के आसपास है. वहीं अर्जुन मुंबई के बांद्रा स्थित सचिन के ₹100 करोड़ के आलीशान बंगले में रहते हैं. 

4.अर्जुन और सानिया की लव स्टोरी

अर्जुन और सानिया की लव स्टोरी
4

बता दें कि अर्जुन और सानिया के रिश्ते की चर्चा काफी समय तक सार्वजनिक नहीं हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन और सानिया की दोस्ती की असली शुरुआत घर के करीब से हुई. सारा तेंदुलकर ने ही अर्जुन और अपनी बेस्ट फ्रेंड सानिया को ठीक से मिलवाया. सारा अक्सर सानिया को अपने साथ पिलाटेस क्लास, ब्रंच और वेकेशन पर लेकर जाती थीं. इसी दौरान अर्जुन और सानिया की दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई. आगे चलकर दोस्ती प्यार में बदल गई. 

 

TRENDING NOW

5.प्राइवेट रहा उनका रिश्ता

प्राइवेट रहा उनका रिश्ता
5

सानिया चंडोक तब चर्चा में आईं जब उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, अर्जुन के जन्मदिन और आईपीएल मैचों के दौरान किए गए उनके पोस्ट से दोनों के रिश्ते की खबरें तेजी से फैलने लगीं. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सानिया को अक्सर तेंदुलकर परिवार के कार्यक्रमों में देखा गया है. इसी वजह से फैंस उन्हें अर्जुन की “रूमर्ड गर्लफ्रेंड” मानते रहे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
MORE
Advertisement
धर्म
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
MORE
Advertisement