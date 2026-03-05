दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 07:16 PM IST
1.कौन हैं सानिया चंडोक?
सानिया चंडोक भारत के दिग्गज उद्योगपति और ग्रेविस ग्रुप (Graviss Group) के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. सानिया ने विदेश से बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वह अपने पारिवारिक बिजनेस (हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स) में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. मशहूर आइसक्रीम ब्रांड 'बास्किन-रॉबिंस' को इसी परिवार ने ही भारत में लॉन्च किया था.
2.सानिया चंडोक की कितनी है नेटवर्थ?
बता दें कि ग्रेविस ग्रुप का कारोबार हॉस्पिटैलिटी, फूड और रियल एस्टेट में फैला हुआ है. हालांकि उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, हालांकि उनके पारिवारिक व्यापार की वैल्यू सैकड़ों-हजारों करोड़ में आंकी जाती है. सानिया चंडोक के पास अर्जुन से कहीं अधिक पारिवारिक संपत्ति की विरासत है.
3.अर्जुन तेंदुलकर की कितनी है नेटवर्थ?
अर्जुन अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी खुद की कमाई भी कम नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट करीब 30-50 लाख प्रति सीजन रहा है और अर्जुन की व्यक्तिगत संपत्ति 10-15 करोड़ के आसपास है. वहीं अर्जुन मुंबई के बांद्रा स्थित सचिन के ₹100 करोड़ के आलीशान बंगले में रहते हैं.
4.अर्जुन और सानिया की लव स्टोरी
बता दें कि अर्जुन और सानिया के रिश्ते की चर्चा काफी समय तक सार्वजनिक नहीं हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन और सानिया की दोस्ती की असली शुरुआत घर के करीब से हुई. सारा तेंदुलकर ने ही अर्जुन और अपनी बेस्ट फ्रेंड सानिया को ठीक से मिलवाया. सारा अक्सर सानिया को अपने साथ पिलाटेस क्लास, ब्रंच और वेकेशन पर लेकर जाती थीं. इसी दौरान अर्जुन और सानिया की दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई. आगे चलकर दोस्ती प्यार में बदल गई.
5.प्राइवेट रहा उनका रिश्ता
सानिया चंडोक तब चर्चा में आईं जब उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, अर्जुन के जन्मदिन और आईपीएल मैचों के दौरान किए गए उनके पोस्ट से दोनों के रिश्ते की खबरें तेजी से फैलने लगीं. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सानिया को अक्सर तेंदुलकर परिवार के कार्यक्रमों में देखा गया है. इसी वजह से फैंस उन्हें अर्जुन की “रूमर्ड गर्लफ्रेंड” मानते रहे.
