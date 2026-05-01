पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

1 . खर्च बचाने वाली सुविधाएं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं

1

लंबी यात्रा के दौरान अक्सर छोटी-छोटी जरूरतें अचानक सामने आ जाती हैं-जैसे टायर में हवा कम होना या पानी की जरूरत. ऐसे में पेट्रोल पंप आपकी मदद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना होता. टायर में हवा भरवाना हर पंप पर मुफ्त सेवा है. इसके अलावा साफ पीने का पानी और शौचालय का उपयोग भी आपका अधिकार है. कई लोग संकोच में इनका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये सुविधाएं आपके लिए ही बनाई गई हैं. (फोटो एआई)

