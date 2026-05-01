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पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

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पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

क्या आप जानते हैं पेट्रोल पंप कुछ सुविधाएं फ्री में मिलती हैं? अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं होती. भारत में पेट्रोल पंप यात्रियों के लिए एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम भी है, जहां हर किसी को कुछ जरूरी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं, चाहे आपने पेट्रोल भरवाया हो या नहीं.

ऋतु सिंह | May 01, 2026, 07:40 AM IST

1.खर्च बचाने वाली सुविधाएं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं

खर्च बचाने वाली सुविधाएं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं
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लंबी यात्रा के दौरान अक्सर छोटी-छोटी जरूरतें अचानक सामने आ जाती हैं-जैसे टायर में हवा कम होना या पानी की जरूरत. ऐसे में पेट्रोल पंप आपकी मदद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना होता. टायर में हवा भरवाना हर पंप पर मुफ्त सेवा है. इसके अलावा साफ पीने का पानी और शौचालय का उपयोग भी आपका अधिकार है. कई लोग संकोच में इनका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये सुविधाएं आपके लिए ही बनाई गई हैं. (फोटो एआई)
 

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2.सफर में फंस गए? यहां मिल सकता है तुरंत सहारा

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मान लीजिए आपका फोन बंद हो गया या किसी आपात स्थिति में आपको कॉल करनी है. ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप से आप मुफ्त इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत है जो हाइवे पर यात्रा करते समय नेटवर्क या बैटरी की समस्या से जूझते हैं. यानी पेट्रोल पंप सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक भरोसेमंद पॉइंट भी है.(फोटो एआई)

3.छोटी चोट से लेकर बड़ी सुरक्षा तक, सबकी व्यवस्था

छोटी चोट से लेकर बड़ी सुरक्षा तक, सबकी व्यवस्था
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यात्रा के दौरान मामूली चोट लगना आम बात है. ऐसे में हर पेट्रोल पंप पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. इसमें बुनियादी दवाइयां और पट्टियां होती हैं. साथ ही, किसी दुर्घटना या आग की स्थिति में पंप पर लगे अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल भी कोई भी कर सकता है. यह सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए होता है. (फोटो एआई)
 

4.आपका अधिकार है रसीद और शिकायत करना

आपका अधिकार है रसीद और शिकायत करना
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बहुत से लोग छोटी रकम का पेट्रोल भरवाते समय रसीद नहीं लेते. लेकिन सच यह है कि ₹10 का पेट्रोल हो या ₹1000 का, आपको रसीद मांगने का पूरा अधिकार है. अगर आपको ईंधन की गुणवत्ता या मात्रा को लेकर शक हो, तो यही रसीद आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है. इसके अलावा, हर पंप पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात दर्ज कर सकें. (फोटो एआई)
 

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5.छुपा हुआ पहलू जो हर यात्री को समझना चाहिए

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एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है- इन सुविधाओं के बारे में जागरूकता की कमी. कई बार लोग जानकारी न होने के कारण या संकोच में इन सेवाओं का उपयोग नहीं करते. असल में, ये नियम सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. जब आप अपने अधिकार जानते हैं, तो आपकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित और तनावमुक्त बन जाती है.(फोटो एआई)
 

6.आपके लिए क्या मायने रखती है यह जानकारी

आपके लिए क्या मायने रखती है यह जानकारी
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अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं-चाहे बाइक से, कार से या बस से, तो यह जानकारी आपके रोजमर्रा के खर्च को कम कर सकती है और मुश्किल समय में मददगार साबित हो सकती है. अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं, तो सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि अपने अधिकार भी याद रखें. क्योंकि सही जानकारी ही आपको एक स्मार्ट और जागरूक यात्री बनाती है.(फोटो एआई)

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