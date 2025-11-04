Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

8 . खाजा

8

आटे की कई परतों को तलकर चाशनी में डुबोया जाता है, जिससे बनता है खाजा. यह व्यंजन नालंदा और वैशाली से लेकर पूरी तक मशहूर है. इसके अलावा सत्तू पराठा भी बिहार में सुबह की नाश्ता के रूप में खूब पसंद किया जाता है. सत्तू, सरसों तेल, प्याज और हरी मिर्च से बनी भराई के साथ यह पराठा पौष्टिक और पेटभर नाश्ता है, जो बिहारियों का फेवरेट है.

