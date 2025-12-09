5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

1 . Anti-inflammatory Coffee

1

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर कर बताया कि 5 आसान स्टेप्स में ब्लैक कॉफी को किस तरह एक एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदला जा सकता है. आइए जानें..