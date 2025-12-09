FacebookTwitterYoutubeInstagram
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल

Photos

लाइफस्टाइल

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

Anti-inflammatory Coffee: कॉफी, एक ऐसा पेय जिसे दुनियाभर में खूब पसंद किया जाता है, कई लोग अपने दिन की शुरुआत कॉफी से ही करते हैं. आप अपनी नार्मल कॉफी को 5 आसान स्टेप्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी का पावरहाउस बना सकते हैं. इसे पीने से आपको सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन की समस्या से राहत मिलेगी....

Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 02:15 PM IST

1.Anti-inflammatory Coffee  

Anti-inflammatory Coffee  
1

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर कर बताया कि 5 आसान स्टेप्स में ब्लैक कॉफी को किस तरह एक एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदला जा सकता है. आइए जानें.. 

2.स्टेप 1 :  ताजा ब्लैक कॉफी 

स्टेप 1 :  ताजा ब्लैक कॉफी 
2

इसके लिए सबसे पहले आपको ताज़ा बनी हुई ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इस एंटी-इंफ्लेमेटरी कॉफ़ी में सबसे पहले आपको ताज़ा ब्लैक कॉफ़ी डालनी है. 

3.स्टेप 2 : बादाम, सोया या डेयरी दूध

स्टेप 2 : बादाम, सोया या डेयरी दूध
3

डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि इसके बाद अगर आपको लैक्टोज से परेशानी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा बादाम दूध, सोया दूध या डेयरी दूध मिला सकते हैं. यह पूरी तरह से वैकल्पिक है.

4.स्टेप 3 : दालचीनी

स्टेप 3 : दालचीनी
4

इसके बाद कॉफ़ी में डालिए दालचीनी. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह शुगर लेवल को बैंलेस रखता है और इंफ्लेमेशन की समस्या को दूर करता है. ऐसे में आप अपनी कॉफ़ी में दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहिए..

5.स्टेप 4 : कोको पाउडर

स्टेप 4 : कोको पाउडर
5

इसके बाद इसमें थोड़ा कोको पाउडर मिलाएं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इसमें पॉलीफेनॉल होते हैं, जो आपके गुड गट बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और दिमाग की सेहत को भी सपोर्ट करते हैं. 

6.स्टेप 5 :  MCT ऑयल  

स्टेप 5 :  MCT ऑयल  
6

अंत में एक चम्मच MCT ऑयल  'मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स' (Medium-Chain Triglycerides) ऑयल मिलाएं. यह क्लीन एनर्जी देता है और ध्यान बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा यह अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ने में भी मदद करता है. 

