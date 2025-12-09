5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो जारी कर दावा किया- एयरलाइन का ऑपरेशन सामान्य हुआ, आज अब तक 1800 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट | गोवा: लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन आउटलेट क्लब पर चलेगा बुलडोजर, सीएम प्रमोद सावंत ने दिए आदेश | विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA से बाहर हुई आम आदमी पार्टी, संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 02:15 PM IST
1.Anti-inflammatory Coffee
AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर कर बताया कि 5 आसान स्टेप्स में ब्लैक कॉफी को किस तरह एक एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदला जा सकता है. आइए जानें..
2.स्टेप 1 : ताजा ब्लैक कॉफी
इसके लिए सबसे पहले आपको ताज़ा बनी हुई ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इस एंटी-इंफ्लेमेटरी कॉफ़ी में सबसे पहले आपको ताज़ा ब्लैक कॉफ़ी डालनी है.
3.स्टेप 2 : बादाम, सोया या डेयरी दूध
डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि इसके बाद अगर आपको लैक्टोज से परेशानी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा बादाम दूध, सोया दूध या डेयरी दूध मिला सकते हैं. यह पूरी तरह से वैकल्पिक है.
4.स्टेप 3 : दालचीनी
इसके बाद कॉफ़ी में डालिए दालचीनी. एक्सपर्ट के मुताबिक, यह शुगर लेवल को बैंलेस रखता है और इंफ्लेमेशन की समस्या को दूर करता है. ऐसे में आप अपनी कॉफ़ी में दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहिए..
5.स्टेप 4 : कोको पाउडर
इसके बाद इसमें थोड़ा कोको पाउडर मिलाएं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इसमें पॉलीफेनॉल होते हैं, जो आपके गुड गट बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और दिमाग की सेहत को भी सपोर्ट करते हैं.
6.स्टेप 5 : MCT ऑयल
अंत में एक चम्मच MCT ऑयल 'मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स' (Medium-Chain Triglycerides) ऑयल मिलाएं. यह क्लीन एनर्जी देता है और ध्यान बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा यह अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ने में भी मदद करता है.
