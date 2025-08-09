Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

7 . कैसे करें इस्तेमाल

आप अंडे के सफेद भाग में शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इसके लिए अंडे का सफेद भाग, नींबू का रस और शहद अच्छे से मिक्स कर लें. इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद मुंह धो लें.

