Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

लाइफस्टाइल

बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर एजिंग साइंस नजर आना आम बात है लेकिन आजकल लोगों के बदलते लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं. आपके चेहरे पर झुर्रियों नजर आने लगी हैं तो इन तरीकों से स्किन को जवां बनाए रख सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 09, 2025, 07:49 AM IST

1.झुर्रियां दूर करने के लिए उपाय

झुर्रियां दूर करने के लिए उपाय
1

आजकल मार्केट में स्किन केयर के लिए केमिकल वाले एंटी-एजिंग प्रोडक्ट आने लगे हैं लेकिन इनका इस्तेमाल त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसे में आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.
 

2.केले और दही का इस्तेमाल

केले और दही का इस्तेमाल
2

आप केले और दही का इस्तेमाल कर फेस मास्क बना सकते हैं. जिसे चेहरे पर लगाने से स्किन की झुर्रियों को दूर कर टाइट रख सकते हैं.
 

3.कैसे करें इस्तेमाल

कैसे करें इस्तेमाल
3

केले और दही के फेस मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में दही लें और इसमें केले को मैश करके मिक्स कर लें. इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद साफ पानी से मुंह धो लें.
 

4.एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल
4

त्वचा को लिए एलोवेरा जेल अच्छा होता है. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की आवश्यक नमी बरकरार रहती है और एजिंग साइन नजर नहीं आते हैं.
 

5.कैसे करें इस्तेमाल

कैसे करें इस्तेमाल
5

आप पौधे से एलोवेरा जेल को निकालकर सीधे चेहरे पर लगा सकते हैं. इसके अलावा मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी आप चेहरे पर लगाने के लिए कर सकते हैं.
 

6.अंडे का सफेद भाग

अंडे का सफेद भाग
6

स्किन पर अंडा लगाना अच्छा होता है. इसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियों को कम करने और पोर्स को टाइट करने में मदद मिलती है.
 

7.कैसे करें इस्तेमाल

कैसे करें इस्तेमाल
7

आप अंडे के सफेद भाग में शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इसके लिए अंडे का सफेद भाग, नींबू का रस और शहद अच्छे से मिक्स कर लें. इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद मुंह धो लें.
 

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

