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Anaya Bangar: पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी बनीं पुरुष से महिला, क्या है Vaginoplasty? आसान भाषा में समझें MtF और FtM की प्रक्रिया

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर (Sanjay Bangar) की बेटी अनाया बांगर (Anaya Bangar) ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव को सार्वजनिक रूप से साझा किया है. अनाया ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनकी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी सफल रही है. जानिए क्या है Vaginoplasty? समझें MtF या FtM...

Abhay Sharma | Mar 23, 2026, 02:22 PM IST

1.जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद किया भावुक पोस्ट

जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के बाद किया भावुक पोस्ट
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अनाया बांगर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने थाईलैंड में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाई है, सर्जरी सफल रही. इस पोस्ट में वह अपने पिता  संजय बांगर के साथ नजर आईं, अनाया ने लिखा कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन खुद को स्वीकार करने की दिशा में यह एक जरूरी कदम था. उन्होंने कहा शुरुआत में पिता को समय लगा, लेकिन बाद में वे पूरी तरह उनके साथ खड़े रहे. यही भावनात्मक सहारा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा. 

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2.जेंडर अफर्मिंग सर्जरी क्या है?  

जेंडर अफर्मिंग सर्जरी क्या है?  
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डॉ. लिपि शर्मा ( कंसल्टेंट - प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, शारदा केयर हेल्थसिटी) के मुताबिक, जेंडर की पुष्टि करने वाली सर्जरी आज उन लोगों के लिए एक अहम और संवेदनशील इलाज बन गई है, जो अपनी पहचान के अनुसार अपने शरीर में बदलाव करना चाहते हैं. आसान भाषा में कहें जब कोई व्यक्ति अपने जन्म के जेंडर से अलग पहचान रखता है, तो सर्जरी के जरिए शरीर को उसी पहचान के अनुसार बनाया जाता है. 

3.जेंडर अफर्मिंग सर्जरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

जेंडर अफर्मिंग सर्जरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
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इसमें सर्जरी से पहले काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य की जांच और हार्मोन थेरेपी की जाती है, ताकि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो सके. वहीं सर्जरी के बाद रिकवरी का समय भी बहुत जरूरी होता है. इस दौरान इंफेक्शन से बचाव, साफ-सफाई का ध्यान और डॉक्टर से नियमित जांच (फॉलो-अप) जरूरी होता है.

4.MtF (Male to Female) प्रक्रिया

MtF (Male to Female) प्रक्रिया
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बता दें कि MtF में पुरुष से महिला की ओर बदलाव और FtM में महिला से पुरुष की ओर बदलाव किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर और काउंसलर से बात होती है. मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझा जाता है. MtF (Male to Female) की स्थिति में Hormone Therapy (HRT) यानी शरीर में महिला हार्मोन बढ़ाए जाते हैं, फिर Breast Development और Vaginoplasty सर्जरी, जिसमें  शरीर के टिश्यू की मदद से महिला जननांग (वजाइना) बनाया जाता है. इसके बाद चेहरे या शरीर में बदलाव (cosmetic procedures) किया जाता है. 

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5.FtM (Female to Male) प्रक्रिया 

FtM (Female to Male) प्रक्रिया 
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यह उन लोगों के लिए होती है जो जन्म से महिला होते हैं लेकिन खुद को पुरुष मानते हैं. इसमें शामिल हो सकते हैं- Testosterone Therapy, Chest Surgery (Top Surgery), Phalloplasty या Metoidioplasty यानी पुरुष जननांग बनाने की सर्जरी की जाती है. बता दें कि कई लोगों को Gender Dysphoria होता है, जिसमें उनकी जेंडर पहचान और शरीर में अंतर होने से मानसिक तनाव होता है. जेंडर अफर्मिंग सर्जरी इस तनाव को कम करने और व्यक्ति को बेहतर मानसिक व शारीरिक संतुलन देने में मदद करती है. 

 

6.Vaginoplasty क्या है?

Vaginoplasty क्या है?
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एक्सपर्ट के मुताबिक वजिनोप्लास्टी मुख्य रूप से पुरुष से महिला (Male to Female - MtF) परिवर्तन का हिस्सा होती है, जिसमें जन्म से पुरुष समझे जाने वाले व्यक्ति के शरीर को महिला जननांगों की संरचना के अनुरूप तैयार किया जाता है. इस प्रक्रिया में सर्जन उपलब्ध ऊतकों और त्वचा का उपयोग करके एक कृत्रिम योनि का निर्माण करते हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी पहचान के करीब महसूस कर सके. 

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