Anaya Bangar: पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी बनीं पुरुष से महिला, क्या है Vaginoplasty? आसान भाषा में समझें MtF और FtM की प्रक्रिया

4 . MtF (Male to Female) प्रक्रिया

4

बता दें कि MtF में पुरुष से महिला की ओर बदलाव और FtM में महिला से पुरुष की ओर बदलाव किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर और काउंसलर से बात होती है. मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझा जाता है. MtF (Male to Female) की स्थिति में Hormone Therapy (HRT) यानी शरीर में महिला हार्मोन बढ़ाए जाते हैं, फिर Breast Development और Vaginoplasty सर्जरी, जिसमें शरीर के टिश्यू की मदद से महिला जननांग (वजाइना) बनाया जाता है. इसके बाद चेहरे या शरीर में बदलाव (cosmetic procedures) किया जाता है.