FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
MI vs LSG Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुंबई की पिच

MI vs LSG Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है मुंबई की पिच

दुनिया का इकलौता देश जिसने समुद्र के अंदर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता देश जिसने समुद्र के अंदर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड

कल बंगाल की 294 नहीं, सिर्फ 293 सीटों पर ही आएंगे नतीजे! जानिए क्यों और किस सीट पर अटका रिजल्ट?

कल बंगाल की 294 नहीं, सिर्फ 293 सीटों पर ही आएंगे नतीजे! जानिए क्यों और किस सीट पर अटका रिजल्ट?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सुबह उठते ही खाली पेट पिएं इस फल का जूस, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब! बीमारियों से भी रहेंगे दूर

सुबह उठते ही खाली पेट पिएं इस फल का जूस, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब! बीमारियों से भी रहेंगे दूर

भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों महसूस होती है किसी की मौजूदगी

भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने खोला हॉन्टेड प्लेसेज का राज

Numerology: किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर

किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

सुबह उठते ही खाली पेट पिएं इस फल का जूस, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब! बीमारियों से भी रहेंगे दूर

विटामिन-सी से भरपूर यह सुपरफूड आपकी इम्यूनिटी को फौलादी बनाने और डायबिटीज व हार्ट हेल्थ जैसी समस्याओं को मैनेज करने में एक वरदान की तरह काम करता है.

Gaurav Barar | May 03, 2026, 03:18 PM IST

1.सुपरफूड माना जाता है आंवला

सुपरफूड माना जाता है आंवला
1

आंवला, जिसे आयुर्वेद में 'अमृतफल' कहा गया है, आधुनिक विज्ञान की नजर में भी एक सुपरफूड है. आयुर्वेद के अनुसार, आंवला जूस न केवल शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि वजन कम करने में भी मददगार है. अगर आप बीमारियों से मुक्त और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं, तो आंवला जूस को सही तरीके से अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है.

Advertisement

2.वजन घटाने में संजीवनी

वजन घटाने में संजीवनी
2

आज के समय में मोटापा कई गंभीर बीमारियों की जड़ है. आंवला जूस आपके मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है. जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर कैलोरी को ऊर्जा में बेहतर तरीके से बदल पाता है, जिससे चर्बी जमा नहीं होती.

3.इस्तेमाल का तरीका

इस्तेमाल का तरीका
3

अपनी वेट लॉस जर्नी को तेज करने के लिए रोज सुबह खाली पेट 10 से 20 मिलीलीटर आंवला जूस को एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं. यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालकर आपको हल्का महसूस कराएगा.

4.पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज

पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज
4

खराब खान-पान के कारण कब्ज, एसिडिटी और गैस आजकल आम समस्याएं हैं. आंवला जूस एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है, जो पेट साफ करने में मदद करता है. 

TRENDING NOW

5.दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल पर लगाम

दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल पर लगाम
5

हार्ट हेल्थ के लिए आंवला किसी औषधि से कम नहीं है. यह रक्त वाहिकाओं में जमा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से आर्टरीज साफ रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम कम हो जाता है.

6.विटामिन-सी का खजाना

विटामिन-सी का खजाना
6

आंवला विटामिन-सी के सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक है. एक आंवले में संतरे की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक विटामिन-सी होता है. यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं.
 

7.स्किन और बालों के लिए वरदान

स्किन और बालों के लिए वरदान
7

सेहत के साथ-साथ सौंदर्य के लिए भी आंवला जूस लाजवाब है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकते हैं. यह खून को साफ करता है जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है और मुहांसे दूर होते हैं. साथ ही, यह बालों को जड़ से मजबूत और काला बनाए रखने में मदद करता है. 

8.डायबिटीज कंट्रोल में करेगा मदद

डायबिटीज कंट्रोल में करेगा मदद
8

डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला जूस अमृत समान है. इसमें मौजूद क्रोमियम तत्व इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना आसान हो जाता है. यह डायबिटीज के कारण होने वाली अन्य जटिलताओं से भी शरीर की रक्षा करता है.
 

9.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
9

बेहतर परिणामों के लिए इसे हमेशा ताजा या अच्छी गुणवत्ता वाला ही इस्तेमाल करें. यदि आप किसी विशेष गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इसे शुरू करने से पहले एक बार विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. याद रखें, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, और आंवला इस धन को सुरक्षित रखने की कुंजी है. 

10.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
10

यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए प्रमाणित डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सुबह उठते ही खाली पेट पिएं इस फल का जूस, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब! बीमारियों से भी रहेंगे दूर
सुबह उठते ही खाली पेट पिएं इस फल का जूस, पेट की चर्बी हो जाएगी गायब! बीमारियों से भी रहेंगे दूर
भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों महसूस होती है किसी की मौजूदगी
भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने खोला हॉन्टेड प्लेसेज का राज
Numerology: किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर
किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर
Sara, Rakul या Wamiqa: 'पति पत्नी और वो दो' की अभिनेत्रियों में कौन है सबसे अमीर? 1 की राजसी ठाट उड़ा देंगे होश
Sara, Rakul या Wamiqa: 'पति पत्नी और वो दो' की अभिनेत्रियों में कौन है सबसे अमीर? 1 की राजसी ठाट उड़ा देंगे होश
12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये
12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
MORE
Advertisement