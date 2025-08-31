डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 07:26 AM IST
1.कुट्टू के फायदे
जब हम कहते हैं कि हमें चावल नहीं खाना चाहिए, तो हम गेहूं खाना शुरू कर देते हैं लेकिन गेहूं भी एक कार्बोहाइड्रेट है. इसमें ग्लूटेन भी होता है. अगर आप इसका कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो यह कुट्टू आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. गेहूं से जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वह इस कुट्टू के आटे से भी किया जा सकता है. इस कुट्टू को अपने आहार में शामिल करना कितना फायदेमंद है? आइए पहले जानते हैं कि इसके क्या-क्या फायदे हैं.
2.किन बीमारियों में कुट्टू खाना चाहिए?
कुट्टू को अंग्रेज़ी में Buckwheat कहा जाता है. आप अपने रोज़ाना के खाने में इस बकव्हीट का इस्तेमाल करें, तो आपको कई बीमारियों को कंट्रोल में रखना आसान हो जाएगा. किन बीमारियों में कुट्टू खाएं, चलिए जान लें.
3.इस अनाज के पोषक तत्व भी जान लें
कुट्टू को एक प्रकार का छोटा अनाज भी कहा जा सकता है. लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते जितने चावल और गेहूं में होते हैं जो आप आमतौर पर खाते हैं. इसकी मात्रा बहुत कम होती है. अगर आप ग्लूटेन-मुक्त आहार चाहते हैं, तो आपको एम्मर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए. कुट्टू में प्रोटीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम,फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.
4.कोलेस्ट्रॉल कम करता है कुट्टू
कुट्टू के आटे में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. इसमें रुटिन और फाइटोकेमिकल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है.
5.ब्लड प्रेशर कम करता है कुट्टू
जैसे-जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है.यह ब्लड वाहिकाओं को फैलाकर उन्हें संतुलित अवस्था में रखता है, जिससे निम्न और उच्च ब्लड प्रेशर, दोनों से बचाव होता है. ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है.जब आप अपने दैनिक आहार में कुट्टू के आटे को शामिल करेंगे, तो शरीर में कई बदलाव आएंगे.खासकर क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लिवर में वसा का संचय कम होगा. यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होकर लिवर में वसा की समस्या पैदा करेगा.अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होगा और ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहेगा, तो हृदय स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा. हृदय रोग का खतरा भी कम होगा.
6.ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए
डायबिटीज के रोगी चावल और गेहूं दोनों को ही बड़े डर से खाते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है.इसलिए कुट्टू एक अच्छा विकल्प है चावल से लेकर दलिया और चपाती के लिए. डायबिटीज रोगियों को अपने दैनिक आहार में इस कुट्टू की जगह गेहूँ का इस्तेमाल करना चाहिए. रोज़ाना इससे डोसा और चपाती बनाएं. इससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहेगा.
7.कुट्टू को बना लें डाइट का हिस्सा
उपरोक्त सभी स्वास्थ्य लाभों को जानने के बाद अब देर कैसी? अभी से अपने आहार में कुट्टू को शामिल करने का प्रयास करें. आप इसे रोज़ाना खाने के बजाय हफ़्ते में दो बार खाना शुरू कर सकते हैं. बाद में, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं.