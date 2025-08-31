डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी

5 . ब्लड प्रेशर कम करता है कुट्टू

जैसे-जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है.यह ब्लड वाहिकाओं को फैलाकर उन्हें संतुलित अवस्था में रखता है, जिससे निम्न और उच्च ब्लड प्रेशर, दोनों से बचाव होता है. ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है.जब आप अपने दैनिक आहार में कुट्टू के आटे को शामिल करेंगे, तो शरीर में कई बदलाव आएंगे.खासकर क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लिवर में वसा का संचय कम होगा. यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होकर लिवर में वसा की समस्या पैदा करेगा.अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होगा और ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहेगा, तो हृदय स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा. हृदय रोग का खतरा भी कम होगा.

