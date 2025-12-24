क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक

ISRO आज सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च करेगा, रॉकेट LVM3 के ज़रिये होगी सैटेलाइट की लॉन्चिंग, भारत के स्पेस इतिहास में सबसे भारी सैटेलाइट होगी. | सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत हो बांग्लादेश अपने फैसले पर फिर विचार करे- US सांसद | विधानसभा में SIR पर चर्चा के दौरान दिया बयान विधायक मनोज पारस ने जिन्ना को बोला 'जिन्ना साहब', मनोज पारस के बयान पर विवाद
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Dec 24, 2025, 07:59 AM IST
1.बहुत गुस्सा और अनिंद्रा
भागदौड़ भरी जिंदगी और उल्टे सीधे खानपान की वजह से अनिद्रा की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक नींद न आने से परेशान हैं. इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नींद की कमी न केवल थकान का कारण बनती है, बल्कि भविष्य में गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है.आइए जानते हैं इसकी वजह और क्या मिलते हैं संकेत
2.मानसिक तनाव और चिंता
एक्सपर्ट्स की मानें तो नींद न आने की सबसे पहली वजह मानसिक तनाव और चिंता है. काम का बढ़ता तनाव, आर्थिक अस्थिरता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य का डर मन को बेचैन रखते हैं. रात को सोते समय मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है, जिससे नींद नहीं आती. अगर ऐसा तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इससे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी हो सकती है.
3.खराब लाइफस्टाइल
गलत जीवनशैली की आदतें हैं. सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग आज सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है. स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन में बाधा डालती है, जो नींद के लिए आवश्यक है. साथ ही, देर रात चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन शरीर को सतर्क रखता है और नींद आना मुश्किल बना देता है.
4.उल्टा सीधा खानपान
खान-पान संबंधी गलतियां और स्वास्थ्य समस्याएं हैं. देर से या ज्यादा तला भूना खाना खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. एसिडिटी, पेट दर्द, श्वसन संबंधी रोग, जोड़ों का दर्द या दीर्घकालिक दर्द अक्सर नींद में खलल डालते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव भी नींद को प्रभावित करते हैं.
5.इन चीजों को रखें खास ध्यान
इस बीच, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को समय पर सोने की आदत डालनी चाहिए, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग न करें, हल्का और संतुलित भोजन करें. इसके साथ ही कम से कम 30 मिनट नियमित व्यायाम जरूर करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि नींद स्वास्थ्य की कुंजी है और इसकी अनदेखी गंभीर परिणाम भुगतने को मजबूर कर सकती है.
