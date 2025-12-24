क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक

1 . बहुत गुस्सा और अनिंद्रा

भागदौड़ भरी जिंदगी और उल्टे सीधे खानपान की वजह से अनिद्रा की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक नींद न आने से परेशान हैं. इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नींद की कमी न केवल थकान का कारण बनती है, बल्कि भविष्य में गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है.आइए जानते हैं इसकी वजह और क्या मिलते हैं संकेत