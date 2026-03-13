Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

1 . What is alvida jumma in Islam

रमाह-ए-रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और इसके साथ ही 13 मार्च यानी शुक्रवार को इस रमजान का आखिरी जुमा है जिसे ‘अलविदा जुम्मा’ के नाम से जानते हैं. ये जुम्मा सिर्फ इस पाक महीने का आखिरी शुक्रवार ही नहीं है, बल्कि यह आत्म-मंथन और इंसानियत के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने का भी अहम दिन है. अलविदा जुमा के मौके पर पुरुष रोजेदार मस्जिद में एकत्रित होकर खास नमाज अदा करते हैं. इस खास अवसर पर नमाज के बाद लोग एक दूसरे को इसकी मुबारकबाद भी देते हैं. अगर आप भी अपने परिवार, करीबियों या किसी खास को अलविदा जुमा की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो यहां कुछ रुहानी शायरियां दी गई हैं, जो आपके काम आ सकती हैं.

इन शायरियों को आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट के कैप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं.छोटी शायरियों को स्टेटस पर लगाना काफी पसंद किया जाता है.आप इन दिलकश शायरियों को किसी खूबसूरत 'मस्जिद' या 'रमजान' की बैकग्राउंड इमेज पर लिखकर अपनों को पर्सनली भेज सकते हैं.