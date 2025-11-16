Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 16, 2025, 02:33 PM IST
1.बालकनी में क्यों लगाए जा रहे हैं एल्युमिनियम फॉयल?
कबूतर अक्सर बालकनी या खिड़कियों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे वे पंखों और बीट के कारण काफी गंदगी करते हैं. यह गंदगी न केवल घर को गंदा करती है, बल्कि यह अनहाइजीनिक भी होती है. कबूतरों की बीट से कई तरह की सांस की बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी समस्या से बचने के लिए लोगों ने एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करना शुरू किया है.
2.कबूतरों पर चमक का असर
कबूतर और कई अन्य पक्षी इस तरह की तेज और अनियमित चमक को पसंद नहीं करते हैं. चमक के कारण उन्हें यह भ्रम होता है कि कोई शिकारी पक्षी उनके पास अचानक मूवमेंट कर रहा है. यह दृश्य भ्रम उन्हें असहज महसूस कराता है और वे उस जगह से दूर भाग जाते हैं.
3.एल्युमिनियम फॉयल की चमकदार परावर्तन शक्ति
यह वायरल ट्रिक एक सरल वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है. एल्युमिनियम फॉयल की सतह अत्यंत चमकदार होती है. जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यह प्रकाश को परावर्तित करके एक तेज़ चमक पैदा करती है.
4.आवाज का भी है रोल
सिर्फ चमक ही नहीं, आवाज़ भी इस हैक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जब तेज़ हवा चलती है, तो बालकनी पर रखे या लटकाए गए एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े हिलते और चरमराहट जैसी आवाज़ करते हैं. यह अनियमित आवाज़ कबूतरों को और भी ज़्यादा बेचैनी देती है और वे वहाँ बैठना टालते हैं.
5.फॉयल इस्तेमाल करने का आसान तरीका
कबूतरों को दूर भगाने के लिए यह एक DIY तरीका है. आप एल्युमिनियम फॉयल के बड़े-बड़े टुकड़ों को खोलकर बालकनी की रेलिंग पर या छत पर ऐसी जगह पर रख सकते हैं, जहां सूरज की धूप सीधी पड़ती हो. कुछ लोग फॉयल को लंबी पट्टियां काटकर या गोले बनाकर टांग देते हैं ताकि वे हवा से हिलते रहें और ज़्यादा चमक पैदा करें.
6.क्या एल्युमिनियम फॉयल स्थायी समाधान है?
हालांकि, यह ट्रिक सोशल मीडिया पर काफी सफल मानी जा रही है और कई लोगों ने इसके सकारात्मक फीडबैक दिए हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह समाधान स्थायी है. यह एक अस्थायी उपाय हो सकता है, क्योंकि पक्षी कुछ समय बाद चमकदार चीजों के प्रति अभ्यस्त भी हो सकते हैं.
7.फॉयल से जुड़े अन्य DIY हैक्स
एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग करके पक्षियों को भगाने के अन्य DIY तरीके भी वायरल हैं. उदाहरण के लिए, कुछ लोग पानी की थैली में एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े डालकर खिड़की पर टांगते हैं. यह भी एक ऐसा ही सस्ता उपाय है- जिसका उपयोग पक्षियों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है.
