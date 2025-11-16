Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

1 . बालकनी में क्यों लगाए जा रहे हैं एल्युमिनियम फॉयल?

कबूतर अक्सर बालकनी या खिड़कियों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे वे पंखों और बीट के कारण काफी गंदगी करते हैं. यह गंदगी न केवल घर को गंदा करती है, बल्कि यह अनहाइजीनिक भी होती है. कबूतरों की बीट से कई तरह की सांस की बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी समस्या से बचने के लिए लोगों ने एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करना शुरू किया है.