Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 10, 2025, 12:16 PM IST
1.Aluminium Foil Hacks in Hindi
अधिकतर घरों में स्कूल या ऑफिस के लिए लंच और ब्रेकफास्ट पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है. यह रोटी, पराठे और सैंडविच जैसी चीज़ों को लंबे समय तक गर्म और फ्रेश रखने में मदद करता है. हालांकि, एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग केवल खाना पैक करने तक ही सीमित नहीं है. यह आपके किचन के कई अन्य कामों को भी आसान बना सकता है. आइए जानते हैं एल्युमिनियम फॉइल से जुड़े कुछ आसान और स्मार्ट हैक्स-
2.Perfect Toasting a Bread
जब ब्रेड को सीधे तवे पर सेका जाता है, तो वह कहीं ज़्यादा तो कहीं कम सिकती है, और कई बार जल भी जाती है. ब्रेड पर हल्का घी या बटर लगाएं, फिर उसे एल्युमिनियम फॉइल में लपेटें. इसके बाद ब्रेड को तवे पर सेकें. ब्रेड बिना जले एकदम परफेक्ट और एकसमान सिकेगी.
3.Preserving Lemon Freshness
फ्रिज में रखे हुए नींबू अक्सर सूख जाते हैं और उनका रस कम हो जाता है. हर नींबू को अलग-अलग एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर फ्रिज में रखें. ऐसा करने से नींबू सूखेगा नहीं और कई दिनों तक ताजा बना रहेगा.
4.Keeping Tomatoes Fresh
आधा टमाटर इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए आधे टमाटर को फ्रिज में रखने पर वह मुरझा जाता है. कटे हुए टमाटर को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर फ्रिज में रखें. इससे कटा हुआ टमाटर लंबे समय तक ताजा और कड़ा बना रहेगा.
5.Cleaning Glassware With Aluminium Foil
किचन में इस्तेमाल होने वाले कांच के बर्तन समय के साथ अपनी चमक खो देते हैं और उन पर चिकनाई के दाग जम जाते हैं. एक बर्तन में गर्म पानी करें और उसमें थोड़ा नींबू का रस डालें. गैस बंद करके कांच के बर्तनों को कुछ देर के लिए इस पानी में डुबोकर रखें. थोड़ी देर बाद निकालकर स्क्रबर से साफ करें.
6.Sharpening Knives
यदि आपके किचन के चाकू की धार कम हो गई है और वह ठीक से काम नहीं कर रहा है. एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लें और उसे धार वाली जगह पर ज़ोर से रगड़ें. रगड़ने से चाकू की धार काफी शार्प हो जाएगी.
7.Aluminium Foil Uses in Press
अक्सर प्रेस करते समय हमें कपड़े को दोनों तरफ पलटना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल हो तो एक तरफ से भी आयरन करेंगे तो दोनों तरफ हीट रिफ्लेक्ट होगा और कपड़ा तेजी के साथ-साथ आसानी प्रेस हो जाएगा. इसके अलावा अगर आयरन में कोई दाग लगा है तो उसे भी यह साफ कर देता है.
