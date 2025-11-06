बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

1 . सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाने के फायदे

सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप उन्हें भिगोकर खाते हैं तो इससे एनर्जी आती है. बादाम प्राकृतिक रूप से एनर्जी देने के साथ ही सर्दियों में भी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई, राइबोफ्लेविन और एल-कार्निटाइन का एक बड़ा सोर्स हैं, जो याददाश्त और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.