बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 08:15 AM IST
1.सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाने के फायदे
सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप उन्हें भिगोकर खाते हैं तो इससे एनर्जी आती है. बादाम प्राकृतिक रूप से एनर्जी देने के साथ ही सर्दियों में भी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई, राइबोफ्लेविन और एल-कार्निटाइन का एक बड़ा सोर्स हैं, जो याददाश्त और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
2.हार्ट के लिए भी बेहद बेहतरीन
बादाम में मौजूद विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट सर्दियों के संक्रमण और सर्दी-खांसी से बचाने के साथ ही हार्ट को मजबूत बनाता है. इसमें 'अच्छे वसा' होते हैं, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
3.स्किन और बाल के लिए भी फायदेमंद
सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है. बादाम त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और विटामिन ई त्वचा को चमकदार और बालों को स्वस्थ रखता है. इसके साथ ही यह हड्डियों को मजबूत रखता है. इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है.
4.यह बादाम खाने का सही समय
सुबह नाश्ते में (ओट्स/दही के साथ) या दोपहर में या शाम 4 बजे नाश्ते के रूप में थोड़े नाश्ते के साथ खा सकते हैं. इसे भिगोकर खाना भी फायदेमंद होता है. हाई ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है. इसके साथ पचाने में आसान हो जाता है. अगर आप बादाम को रात भर भिगो नहीं सकते तो आप इसे दो से तीन घंटे तक गर्म पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं.