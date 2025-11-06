FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

देर रात मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की झड़प, विधायक अशोक सिंह के भतीजे घायल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

जब भी ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो इसमें बादाम का नाम सबसे पहले आता है. इसकी वजह बादाम का बहुत ही ताकतवर होने के साथ ही फायदेमंद होता है, लेकिन सर्दी और गर्मी दोनों में ही बादाम को अलग अलग तरीके से खाये जाने पर लाभ अलग मिलते हैं. आइए जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे और तरीका...

नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 08:15 AM IST

1.सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाने के फायदे

सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाने के फायदे
1

सर्दियों में हर दिन 10 बादाम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप उन्हें भिगोकर खाते हैं तो इससे एनर्जी आती है. बादाम प्राकृतिक रूप से एनर्जी देने के साथ ही सर्दियों में भी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. इसमें विटामिन ई, राइबोफ्लेविन और एल-कार्निटाइन का एक बड़ा सोर्स हैं, जो याददाश्त और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

Advertisement

2.हार्ट के लिए भी बेहद बेहतरीन

हार्ट के लिए भी बेहद बेहतरीन
2

बादाम में मौजूद विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट सर्दियों के संक्रमण और सर्दी-खांसी से बचाने के साथ ही हार्ट को मजबूत बनाता है. इसमें 'अच्छे वसा' होते हैं, जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

3.स्किन और बाल के लिए भी फायदेमंद

स्किन और बाल के लिए भी फायदेमंद
3

सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है. बादाम त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और विटामिन ई त्वचा को चमकदार और बालों को स्वस्थ रखता है. इसके साथ ही यह हड्डियों को मजबूत रखता है. इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है.

4.यह बादाम खाने का सही समय

यह बादाम खाने का सही समय
4

सुबह नाश्ते में (ओट्स/दही के साथ) या दोपहर में या शाम 4 बजे नाश्ते के रूप में थोड़े नाश्ते के साथ खा सकते हैं. इसे भिगोकर खाना भी फायदेमंद होता है. हाई ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है. इसके साथ पचाने में आसान हो जाता है. अगर आप बादाम को रात भर भिगो नहीं सकते तो आप इसे दो से तीन घंटे तक गर्म पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं.

TRENDING NOW

5.Disclaimer

Disclaimer
5

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए
वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए
Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?
Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?
Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख
Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत
बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका
बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका
Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?
Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE