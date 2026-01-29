FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत सिंह बनें बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो श्रीजीत मुखर्जी को मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत सिंह बनें बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो श्रीजीत मुखर्जी को मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मिमी चक्रवर्ती ने मारी बाजी, मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब; देखें ओटीटी पॉपुलर अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मिमी चक्रवर्ती ने मारी बाजी, मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब; देखें ओटीटी पॉपुलर अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

Alcohol Myths_ Drinking Does NOT Keep You Warm: अक्सर लोगों से यह सुनने को मिल जाता है कि शराब पीने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, खासतौर से सर्दियों में. यहां तक रम जैसी शराब को ठंड से बचाव का तरीका मान लिया जाता है. लेकिन, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय... 

Abhay Sharma | Jan 29, 2026, 10:58 PM IST

1.शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी?  

शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी?  
1

बता दें कि  मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट रिसर्च इस दावे को गलत बताते हैं. शराब शरीर को गर्म नहीं करती, बल्कि कई मामलों में शरीर के अंदरूनी तापमान को और कम कर देती है. डायटीशियन भावेश गुप्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इस मिथक की पूरी सच्चाई बता दी है. आइए जानें... 

Advertisement

2.डायटीशियन भावेश गुप्ता ने बताया सच

डायटीशियन भावेश गुप्ता ने बताया सच
2

डायटीशियन भावेश गुप्ता बताते हैं कि शराब पीने के बाद जो गर्माहट महसूस होती है, वह सिर्फ एक अस्थायी अहसास होता है. शराब पीने से त्वचा के पास मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसे वासोडाइलेशन कहा जाता है. इससे त्वचा तक ज्यादा खून पहुंचता है और व्यक्ति को गर्मी महसूस होने लगती है. 

3.शरीर के लिए नुकसानदेह

शरीर के लिए नुकसानदेह
3

इस प्रक्रिया में त्वचा के पास ज्यादा खून आने से शरीर की अंदरूनी गर्मी तेजी से बाहर निकलने लगती है, इसकी वजह से कोर बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है. यही वजह है कि ठंड के मौसम में शराब पीने वालों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. इस स्थिति में लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ जाता है. 

4.रिसर्च में दावा

रिसर्च में दावा
4

रिसर्च के मुताबिक शराब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर करती है और ठंड में शरीर को गर्म रखने वाली कंपकंपी को भी कम कर देती है, जिससे ठंड का असर बढ़ जाता है. शराब जहरीला और कैंसरकारी मानता है, इसलिए सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए शराब नहीं बल्कि गर्म कपड़े, सूप और संतुलित आहार लें. 

TRENDING NOW

5.डॉक्टर अनंत जोशी की राय

डॉक्टर अनंत जोशी की राय
5

डॉक्टर अनंत जोशी के मुताबिक, शराब आपको सर्दियों में गर्म नहीं रखती, बल्कि यह शरीर को और ठंडा कर देती है. शराब खून को त्वचा की सतह तक लाकर गर्मी का अहसास कराती है, पर वह गर्मी बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है. इससे शरीर का अंदरूनी तापमान गिर जाता है और शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम आदि काम करना बंद कर देती है.

 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 
Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
MORE
Advertisement
धर्म
Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
MORE
Advertisement