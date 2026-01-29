Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 29, 2026, 10:58 PM IST
1.शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी?
बता दें कि मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट रिसर्च इस दावे को गलत बताते हैं. शराब शरीर को गर्म नहीं करती, बल्कि कई मामलों में शरीर के अंदरूनी तापमान को और कम कर देती है. डायटीशियन भावेश गुप्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इस मिथक की पूरी सच्चाई बता दी है. आइए जानें...
2.डायटीशियन भावेश गुप्ता ने बताया सच
डायटीशियन भावेश गुप्ता बताते हैं कि शराब पीने के बाद जो गर्माहट महसूस होती है, वह सिर्फ एक अस्थायी अहसास होता है. शराब पीने से त्वचा के पास मौजूद ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसे वासोडाइलेशन कहा जाता है. इससे त्वचा तक ज्यादा खून पहुंचता है और व्यक्ति को गर्मी महसूस होने लगती है.
3.शरीर के लिए नुकसानदेह
इस प्रक्रिया में त्वचा के पास ज्यादा खून आने से शरीर की अंदरूनी गर्मी तेजी से बाहर निकलने लगती है, इसकी वजह से कोर बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है. यही वजह है कि ठंड के मौसम में शराब पीने वालों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. इस स्थिति में लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ जाता है.
4.रिसर्च में दावा
रिसर्च के मुताबिक शराब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर करती है और ठंड में शरीर को गर्म रखने वाली कंपकंपी को भी कम कर देती है, जिससे ठंड का असर बढ़ जाता है. शराब जहरीला और कैंसरकारी मानता है, इसलिए सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए शराब नहीं बल्कि गर्म कपड़े, सूप और संतुलित आहार लें.
5.डॉक्टर अनंत जोशी की राय
डॉक्टर अनंत जोशी के मुताबिक, शराब आपको सर्दियों में गर्म नहीं रखती, बल्कि यह शरीर को और ठंडा कर देती है. शराब खून को त्वचा की सतह तक लाकर गर्मी का अहसास कराती है, पर वह गर्मी बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है. इससे शरीर का अंदरूनी तापमान गिर जाता है और शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम आदि काम करना बंद कर देती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
