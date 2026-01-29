Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच 

5 . डॉक्टर अनंत जोशी की राय

डॉक्टर अनंत जोशी के मुताबिक, शराब आपको सर्दियों में गर्म नहीं रखती, बल्कि यह शरीर को और ठंडा कर देती है. शराब खून को त्वचा की सतह तक लाकर गर्मी का अहसास कराती है, पर वह गर्मी बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है. इससे शरीर का अंदरूनी तापमान गिर जाता है और शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम आदि काम करना बंद कर देती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

