AI से भले ही लाखों नौकरियों पर खतरा हो, लेकिन ये 5 स्किल्स इंसानों से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी नहीं छीन पाएगा

1 . करियर एक्सपर्ट्स अब डिग्री से ज्यादा “ह्यूमन स्किल्स” पर जोर देने लगे हैं

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क्या आने वाले समय में AI आपकी नौकरी भी कर सकता है? यह सवाल अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहा. राइटर, डिज़ाइनर, टीचर, कोडर, कस्टमर सपोर्ट से लेकर ऑफिस कर्मचारी तक -हर कोई AI को लेकर थोड़ा उत्साहित है, तो थोड़ा डरा हुआ भी. लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया में एक दिलचस्प बात सामने आ रही है. AI बहुत सारे काम तेज कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मानवीय क्षमताएं हैं जिन्हें पूरी तरह रिप्लेस करना उसके लिए अभी भी बेहद मुश्किल माना जा रहा है.

यही वजह है कि करियर एक्सपर्ट्स अब डिग्री से ज्यादा “ह्यूमन स्किल्स” पर जोर देने लगे हैं. क्योंकि आने वाले समय में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, जिनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि ऐसी स्किल्स हों जो मशीनों के लिए कॉपी करना आसान नहीं. (फोटो एआई)

