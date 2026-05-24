AI से भले ही लाखों नौकरियों पर खतरा हो, लेकिन ये 5 स्किल्स इंसानों से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी नहीं छीन पाएगा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 24, 2026, 08:24 AM IST
1.करियर एक्सपर्ट्स अब डिग्री से ज्यादा “ह्यूमन स्किल्स” पर जोर देने लगे हैं
क्या आने वाले समय में AI आपकी नौकरी भी कर सकता है? यह सवाल अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहा. राइटर, डिज़ाइनर, टीचर, कोडर, कस्टमर सपोर्ट से लेकर ऑफिस कर्मचारी तक -हर कोई AI को लेकर थोड़ा उत्साहित है, तो थोड़ा डरा हुआ भी. लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया में एक दिलचस्प बात सामने आ रही है. AI बहुत सारे काम तेज कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मानवीय क्षमताएं हैं जिन्हें पूरी तरह रिप्लेस करना उसके लिए अभी भी बेहद मुश्किल माना जा रहा है.
यही वजह है कि करियर एक्सपर्ट्स अब डिग्री से ज्यादा “ह्यूमन स्किल्स” पर जोर देने लगे हैं. क्योंकि आने वाले समय में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, जिनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि ऐसी स्किल्स हों जो मशीनों के लिए कॉपी करना आसान नहीं. (फोटो एआई)
2.इमोशनल इंटेलिजेंस अब सबसे बड़ा करियर स्किल बनता जा रहा है
AI डेटा समझ सकता है, लेकिन इंसानी भावनाओं को उसी गहराई से महसूस करना अभी भी उसके लिए आसान नहीं है. किसी परेशान कर्मचारी को मोटिवेट करना, रिश्तों में ट्रस्ट बनाना, किसी क्लाइंट की एंग्जायटी समझना या टीम के अंदर इमोशनल बैलेंस बनाना - ये ऐसी चीजें हैं जिनमें इंसानी समझ बहुत मायने रखती है. यही कारण है कि HR, लीडरशिप, काउंसलिंग, टीचिंग और पीपल मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है. दिलचस्प बात यह है कि फ्यूचर में कंपनियां सिर्फ हाई IQ नहीं, बल्कि हाई EQ वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती हैं.(फोटो एआई)
3.क्रिएटिविटी सिर्फ आइडियाज नहीं, इंसानी अनुभव से पैदा होती है
AI लाखों डिजाइन्स और आर्टिकल्स बना सकता है. लेकिन ओरिजिनल क्रिएटिविटी सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वह इंसानी अनुभव, दर्द, यादों, ऑब्जर्वेशन और इमोशंस से बनती है. एक फिल्म डायरेक्टर, लेखक, स्टोरीटेलर या एडवरटाइजर सिर्फ शब्द नहीं बनाता, वह इंसानी बिहेवियर समझता है. यही वजह है कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में अब “ह्यूमन ओरिजिनैलिटी” सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है. दरअसल AI एग्जिस्टिंग पैटर्न्स से सीखता है, जबकि इंसान कई बार बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव पैदा कर देता है.
और यही चीज इनोवेशन को जन्म देती है.(फोटो एआई)
4.क्रिटिकल थिंकिंग की डिमांड आने वाले समय में और बढ़ सकती है
AI जवाब बहुत तेजी से दे सकता है. लेकिन कौन सा जवाब सही है, कौन सा अधूरा है और किस जानकारी पर भरोसा करना चाहिए-यह फैसला अभी भी इंसान को ही लेना पड़ता है. यहीं क्रिटिकल थिंकिंग सबसे जरूरी स्किल बनती है. आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है. असली चुनौती सही और गलत के बीच फर्क करने की है. जो लोग सवाल पूछना, एनालिसिस करना और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में सही डिसीजन लेना जानते हैं, उनकी वैल्यू फ्यूचर में और बढ़ सकती है. यानी सिर्फ “जानकारी होना” काफी नहीं होगा. जानकारी को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा.(फोटो एआई)
5.कम्युनिकेशन और ह्यूमन कनेक्शन की ताकत खत्म नहीं होगी
AI ईमेल्स लिख सकता है, प्रेजेंटेशंस बना सकता है और स्क्रिप्ट्स भी तैयार कर सकता है. लेकिन फेस-टू-फेस ट्रस्ट बनाना, नेगोशिएशन करना, लीडरशिप दिखाना और किसी इंसान को इमोशनली कनेक्ट करना अभी भी ह्यूमन स्ट्रेंथ मानी जाती है. बिजनेस डील्स से लेकर पर्सनल ब्रांडिंग तक, कम्युनिकेशन स्किल का महत्व लगातार बढ़ रहा है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा सफल वही लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कनेक्शन दोनों को बैलेंस करना जानते हों. यानी मशीन जितनी स्मार्ट होगी, इंसानी व्यवहार की अहमियत उतनी ही बढ़ सकती है.(फोटो एआई)
6.एडैप्टेबिलिटी ही फ्यूचर सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्किल बन सकती है
AI की वजह से जॉब्स बदलेंगी, इंडस्ट्रीज बदलेंगी और काम करने के तरीके भी बदलेंगे. ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को हो सकता है जो नई चीजें सीखने से बचते हैं. लेकिन जो लोग जल्दी सीखते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं, वे बदलते समय में ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं. असल में फ्यूचर की सबसे बड़ी स्किल शायद कोई टेक्निकल टूल नहीं, बल्कि “खुद को बदलने की क्षमता” होगी.(फोटो एआई)
7.सबसे बड़ा डिडेन एंगल शायद डर नहीं, डिपेंडेंसी है
AI को लेकर लोग अक्सर नौकरी जाने की बात करते हैं. लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में असली खतरा AI नहीं, बल्कि उस पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना हो सकता है. अगर लोग खुद सोचना, एनालिसिस करना और कम्युनिकेट करना कम कर देंगे, तो धीरे-धीरे उनकी नेचुरल स्किल्स कमजोर पड़ सकती हैं. यानी फ्यूचर की सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ AI से कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि अपनी मानवीय क्षमताओं को बचाकर रखना भी हो सकता है.(फोटो एआई)
8.आने वाले समय में सबसे आगे कौन निकलेगा?
अब दुनिया सिर्फ “हार्डवर्किंग पीपल” और “स्मार्ट पीपल” में नहीं बंटेगी. बल्कि उन लोगों में फर्क दिखेगा जो AI को टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ्स नहीं खोएंगे. क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी, इंसानी समझ, एम्पैथी और ओरिजिनैलिटी की कीमत उतनी ही बढ़ सकती है.(फोटो एआई)
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