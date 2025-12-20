भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 

5 . इन राज्यों मे रहने वालों की उम्र बढ़ी है

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में सुधार दर्ज किया गया है और यूपी इस मामले में आगे है. क्योंकि यहां लोगों की औसत आयु में 2 साल का इजाफा हुआ है. उत्तर प्रदेश में औसत आयु 65.6 वर्ष से बढ़कर 68.0 वर्ष हो गई है. यानी इसमें 2.4 वर्ष की वृद्धि हुई है. उत्तराखंड में औसत आयु 70.6 वर्ष से बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है. वहीं बिहार में औसत आयु में मामूली वृद्धि हुई है और यह 69.3 वर्ष हो गई है. इतना ही नहीं, केरल में देश में सबसे अधिक औसत आयु 75.1 वर्ष है. वहीं छत्तीसगढ़ में औसत आयु में सबसे कम वृद्धि देखी गई है. यहां औसत आयु 64.6 वर्ष है.

