भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 

RBI की स्टैटिस्टिक्स बुकलेट का दावा है कि भारत के इन राज्यों में लोगों की उम्र कम हो गई है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां लोगों की उम्र में 2 साल और जुड़ गए हैं. आरबीआई की ये शॉकिंग रिपोर्ट में और क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 06:16 AM IST

1.कुछ राज्यों में जीवन प्रत्याशा घट-बढ़ रही है

कुछ राज्यों में जीवन प्रत्याशा घट-बढ़ रही है
1

भारत के कुछ राज्यों में लोगों की औसत उम्र में जहां कटौती हो रही हैं वहीं एक स्टेट ऐसा है जहां के लोगों की लाइफ में 2 साल और ऐड हो रहे हैं. लोगों की उम्र घटने के पीछे जहां एक बड़ा कराण है वहीं लोगों की बढ़ने के पीछे कई वजहे हैं. चलिए इन कारणों के साथ ये जानें कि किन राज्यों में रहना अपनी उम्र घटाना है और किन राज्यों में रहना अपनी एज को बढ़ना साबित होगा.

2. कुछ राज्यों में प्रदूषण के कारण लोगों की आयु कम हो गई है

कुछ राज्यों में प्रदूषण के कारण लोगों की आयु कम हो गई है
2

पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज यानी 16 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण में निश्चित रूप से कुछ कमी आई है. लेकिन फिर भी यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. प्रदूषण के कारण यहां सांस लेना भी महंगा पड़ रहा है. इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में आरबीआई की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जो वाकई चौंकाने वाली है. कुछ राज्यों में प्रदूषण के कारण लोगों की आयु कम हो गई है. वहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों में लोगों की आयु बढ़ गई है.
 

3.जानें आरबीआई की रिपोर्ट क्या बता रही है

जानें आरबीआई की रिपोर्ट क्या बता रही है
3

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण, दूषित जल और बिगड़ती जीवनशैली देश के कई बड़े राज्यों में लोगों की औसत आयु को प्रभावित कर रही है. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 के अनुसार, पिछले चार वर्षों में दिल्ली और पंजाब में औसत आयु में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है.
 

4. औसत आयु में गिरावट किस राज्य में ज्यादा है

औसत आयु में गिरावट किस राज्य में ज्यादा है
4

औसत आयु में गिरावट के मामले में पंजाब पहले स्थान पर और दिल्ली दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है. इस मामले में केरल आगे है, छत्तीसगढ़ पीछे है. 2019-23 के दौरान दिल्ली में औसत आयु में 1.7 वर्ष की कमी आई. पंजाब में औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आई है. हरियाणा में औसत आयु में 1.1 वर्ष की कमी आई है.
 

5.इन राज्यों मे रहने वालों की उम्र बढ़ी है

इन राज्यों मे रहने वालों की उम्र बढ़ी है
5

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में सुधार दर्ज किया गया है और यूपी इस मामले में आगे है. क्योंकि यहां लोगों की औसत आयु में 2 साल का इजाफा हुआ है. उत्तर प्रदेश में औसत आयु 65.6 वर्ष से बढ़कर 68.0 वर्ष हो गई है. यानी इसमें 2.4 वर्ष की वृद्धि हुई है. उत्तराखंड में औसत आयु 70.6 वर्ष से बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है. वहीं बिहार में औसत आयु में मामूली वृद्धि हुई है और यह 69.3 वर्ष हो गई है. इतना ही नहीं, केरल में देश में सबसे अधिक औसत आयु 75.1 वर्ष है. वहीं छत्तीसगढ़ में औसत आयु में सबसे कम वृद्धि देखी गई है. यहां औसत आयु 64.6 वर्ष है.
 

6.कुछ राज्यों में आयु 0.6 वर्ष बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है

कुछ राज्यों में आयु 0.6 वर्ष बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है
6

कुछ राज्यों में औसत आयु घट रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 0.6 वर्ष बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है. आरबीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवनशैली में सुधार से कई राज्यों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सहित कुछ राज्यों में औसत आयु में वृद्धि हुई है.

