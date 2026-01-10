पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 

2 . पीएम सबसे देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन...

पीएम की सुरक्षा देश की मोस्ट सिक्योरिटी लैस एसपीजी करती है और पीएम के इर्द-गिर्द नजर आने वाले काले चश्मे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों में एसपीजी के जवान होते हैं. एसपीजी के काफिले के साथ पीएम चलते हैं. बुलेट फ्रूफ कार से लेकर जैकेट, जैमर, एंबुलेंस-डॉक्टर जैसी कई चीजे पीएम के काफिले में शामिल होती हैं. जब प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर होते हैं, तो राज्य पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होती है. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का पहला स्तर एसपीजी अंगरक्षक हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीब तैनात कमांडो होते हैं. दूसरा स्तर भी एसपीजी कमांडो से बना है. इस लिहाज से पीएम सबसे देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं ये तो तय है लेकिन दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है?