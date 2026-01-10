पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 09:14 AM IST
1.देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है
हम सभी को पता है कि भारत का सबसे विशेष सुरक्षा बल SPG है और ये पीएम की सुरक्षा करती है. एसपीजी केवल पीएम मोदी की सुरक्षा करती है और देश में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पीएम की होती है, लेकिन इसके बाद देश में किसे हाइएस्ट सिक्योरिटी दी गई है और कौन सी सिक्योरिटी है. यानी देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है, चलिए जानें.
2.पीएम सबसे देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन...
पीएम की सुरक्षा देश की मोस्ट सिक्योरिटी लैस एसपीजी करती है और पीएम के इर्द-गिर्द नजर आने वाले काले चश्मे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों में एसपीजी के जवान होते हैं. एसपीजी के काफिले के साथ पीएम चलते हैं. बुलेट फ्रूफ कार से लेकर जैकेट, जैमर, एंबुलेंस-डॉक्टर जैसी कई चीजे पीएम के काफिले में शामिल होती हैं. जब प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर होते हैं, तो राज्य पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होती है. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का पहला स्तर एसपीजी अंगरक्षक हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीब तैनात कमांडो होते हैं. दूसरा स्तर भी एसपीजी कमांडो से बना है. इस लिहाज से पीएम सबसे देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं ये तो तय है लेकिन दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है?
3.एसपीजी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी कौन है?
देश में में वीवीआईपी सुरक्षा कई स्तरों में विभाजित है. यानी सिक्योरिटी लेवल का भी एक लेवल तय है. सबसे हाईली सिक्योरिटी एसपीजी की होती है लेकिन उसके बाद कौन सी एजेंसी है क्या आप जानते हैं? जो देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा करती है. ये तो तय है कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सर्वोच्च एजेंसी ही इनकी सुरक्षा करती हैं लेकिन इसके बाद NSG, CRPF, ITBP का नंबर आता है.
4.NSG किसकी सुरक्षा करती है?
NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) यानी ब्लैक कैट कमांडो दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है. ये कमांडो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्य वीवीआईपी और विशेष परिस्थितियों में भी तैनात किए जाते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का चौथा स्तर अर्धसैनिक बल हैं.
5.पीएम की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है रोजाना?
प्रधानमंत्री मोदी जब भी यात्रा करते हैं, बुलेटप्रूफ कार में सफर करते हैं. उनके काफिले में कई हाई-प्रोफाइल वाहन शामिल होते हैं. काफिले में करीब 100 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भारी खर्च होता है. अब चूंकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है, इसलिए 2026 के आंकड़ों के अनुसार उनकी सुरक्षा पर रोजाना लगभग 1.62 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
6.पीएम मोदी के बाद देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे मिलती है?
पीएम नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिंन्हें देश की सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है. उन्हें जेड+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है. जेड+ श्रेणी की सुरक्षा भारत में दी जाने वाली सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणियों में से एक है. इस सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 55 सुरक्षाकर्मी, एनएसजी कमांडो, बुलेटप्रूफ वाहन और 24 घंटे सुरक्षा शामिल है. यह सुरक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन के बाद ही दी जाती है.
