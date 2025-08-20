ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन

Constitutional Amendment Bill: क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल? जिसमें जेल जाने वाले CM और मंत्रियों पर गिरेगी गाज, ममता ने बताया- लोकतंत्र की हत्या
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Aug 20, 2025, 04:20 PM IST
1.रोमांच से भरे पहाड़ी रास्ते
बता दें कि यहां पहुंचना आसान नहीं है, यहां बर्फ से ढके रास्ते, बादलों में गुम मोड़ और ऐसे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ मिलेंगे जहां हर सांस एक रोमांच बन जाएगा. इन रास्तों का सफर Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है..
2.खारदुंग ला, लद्दाख
दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में शुमार खारदुंग ला, 5,359 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि नुब्रा वैली का शानदार गेटवे है और यहां आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हालांकि रोमांच के शौकीनों खासकर बाइकर्स के लिए तो ये किसी सपने में जीने जैसा है.
3.जोजिला दर्रा, जम्मू-कश्मीर
3,528 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद जोजिला, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला वो दर्रा है. यहां के रास्ते इतने संकीर्ण है कि एक ओर खड़ी चट्टान, तो दूसरी तरफ गहरी खाई. यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतना ही खतरा है.
4.रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश
3,978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रोहतांग दर्रा मानो बादलों और बर्फ की गोद में बसा हो. ये मनाली को लाहौल-स्पीति से जोड़ता है. यहां पहुंचना सिर्फ सफर नहीं है, एडवेंचर लवर्स के लिए दिल धड़काने वाला तजुर्बा है जो बार-बार बुलाता है.
5.नाथू ला दर्रा, सिक्किम
इसके अलावा 4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाथू ला, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है. एडवेंचर लवर्स के लिए यह एक बेहतरीन रास्ता है. बता दें कि कभी यह सिल्क रूट का हिस्सा था, घुमावदार रास्तों और बर्फीले नजारों के बीच की यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी.
6.बारालाचा ला, हिमाचल प्रदेश
मनाली-लेह हाईवे पर 4,890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है. यहां का सूरज ताल झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और इसकी सुंदरता एडवेंचर लवर्स का मनमोह लेती है.
7.सेला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश
इसके अलावा सेला दर्रा, जो सालभर बर्फ की चादर में लिपटा रहता है और लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की जान है. ये रास्ते भी Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है.