ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन

2 . खारदुंग ला, लद्दाख

दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में शुमार खारदुंग ला, 5,359 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि नुब्रा वैली का शानदार गेटवे है और यहां आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हालांकि रोमांच के शौकीनों खासकर बाइकर्स के लिए तो ये किसी सपने में जीने जैसा है.