दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक

2 . बदलती दुनिया, बदलते विश्वास

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पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में धार्मिक पहचान को लेकर लोगों का नजरिया तेजी से बदला है. विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक धर्मों से दूरी बना रहे हैं. Pew Research Center की हालिया रिपोर्ट इस बदलाव को डेटा के साथ सामने लाती है, जो बताती है कि यह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बनती जा रही है. Photo Credit: AI