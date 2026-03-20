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दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक

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दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक

Which religion are people around the world rapidly leaving?: स्टडीज बता रही हैं कि पश्चिमी देशों में लोग खुद को अपने धर्मों से अलग करते जा रहे हैं. आइए उन धर्मों के बारे में जानें जिन्हें सबसे अधिक लोग छोड़ रहे हैं.

ऋतु सिंह | Mar 20, 2026, 08:13 PM IST

1.कुछ खास धर्म के लोग हो रहे नास्तिक

कुछ खास धर्म के लोग हो रहे नास्तिक
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एक ओर जहां धर्म के नाम पर लोग कट-मर रहे हैं वहीं कुछ देश के लोग अपने धर्म को छोड़कर मानवता को ही अपना धर्म मान रहे हैं. साफ शब्दों में कहें तो लोग बिना किसी धर्म के रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अचानक से कुछ खास धर्म के लोग नास्तिक होते जा रहे हैं. Photo Credit: AI
 

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2.बदलती दुनिया, बदलते विश्वास

बदलती दुनिया, बदलते विश्वास
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पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में धार्मिक पहचान को लेकर लोगों का नजरिया तेजी से बदला है. विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक धर्मों से दूरी बना रहे हैं. Pew Research Center की हालिया रिपोर्ट इस बदलाव को डेटा के साथ सामने लाती है, जो बताती है कि यह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बनती जा रही है. Photo Credit: AI

3.आंकड़े क्या कहते हैं?

आंकड़े क्या कहते हैं?
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रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से Buddhism ऐसा धर्म है जिसकी कुल जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. धर्म परिवर्तन और नए अनुयायियों की कम संख्या इसके पीछे मुख्य कारण बताए गए हैं.डेटा दर्शाता है कि हर 100 बौद्धों में से लगभग 22 लोग धर्म छोड़ देते हैं, जबकि नए जुड़ने वालों की संख्या इससे काफी कम रहती है. Photo Credit: AI
 

4.युवाओं का झुकाव क्यों बदल रहा है?

युवाओं का झुकाव क्यों बदल रहा है?
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विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक जीवनशैली, वैज्ञानिक सोच और व्यस्त दिनचर्या ने युवाओं की प्राथमिकताओं को बदला है. पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से दूरी इसका एक बड़ा कारण बन रही है. सामाजिक शोधकर्ता मानते हैं कि नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कसंगत सोच को अधिक महत्व दे रही है, जिससे धार्मिक पहचान कमजोर हो रही है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.‘No Religion’ समूह की तेजी से बढ़ोतरी

‘No Religion’ समूह की तेजी से बढ़ोतरी
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धर्म छोड़ने वाले अधिकांश लोग किसी अन्य धर्म में नहीं जा रहे, बल्कि “नो रिलिजन” श्रेणी में शामिल हो रहे हैं. इसमें नास्तिक, अज्ञेयवादी और बिना धार्मिक पहचान वाले लोग शामिल हैं. 2010 से 2020 के बीच इस वर्ग में लगभग 27 करोड़ लोगों की वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव को दर्शाता है. Photo Credit: AI
 

6.क्षेत्रीय उदाहरण: दक्षिण कोरिया का केस

क्षेत्रीय उदाहरण: दक्षिण कोरिया का केस
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South Korea जैसे देशों में यह ट्रेंड और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है. यहां लगभग 40% से अधिक लोग, जो बौद्ध परिवारों में पले-बढ़े थे, अब खुद को किसी धर्म से जुड़ा नहीं मानते. कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि वयस्क होने तक लगभग आधे लोग अपनी मूल धार्मिक पहचान छोड़ देते हैं. Photo Credit: AI
 

7.जनसंख्या और सामाजिक कारकों का असर

जनसंख्या और सामाजिक कारकों का असर
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धर्म में गिरावट केवल विचारधारा का परिणाम नहीं है, बल्कि जनसंख्या से जुड़े कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं. उदाहरण के लिए, बौद्ध समुदाय की प्रजनन दर वैश्विक औसत से कम है. विशेषज्ञों का मानना है कि कम जन्मदर और उच्च त्याग दर मिलकर इस गिरावट को और तेज कर रहे हैं. Photo Credit: AI

8.आस्था से पहचान तक का बदलाव

आस्था से पहचान तक का बदलाव
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यह बदलाव केवल धर्म छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि समाज में पहचान के नए रूपों के उभरने की ओर संकेत करता है. लोग अब अपनी पहचान को अधिक व्यक्तिगत और लचीले तरीके से देख रहे हैं. आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह ट्रेंड स्थायी रूप लेता है या समाज में कोई नया संतुलन बनता है. Photo Credit: AI

 

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