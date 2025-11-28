कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग

4 . Saraayah' नाम से जुड़े संभावित अर्थ

"शुद्ध" या "सम्माननीय" (नाम के अरबी रूपांतरों से जुड़ा एक अर्थ है. वहीं “सार” या “पदार्थ” (संस्कृत-प्रेरित व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है. प्रकाश, स्पष्टता या चमक का एक काव्यात्मक संदर्भ एक सौम्य, मधुर नाम जो शांति और कोमलता का प्रतीक है. इस नाम में एक शांत, प्रकाशमय गुण है, जिस प्रकार का अर्थ माता-पिता तब अपनाते हैं, जब वे अपने बच्चे के लिए अनुग्रह, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति से भरा जीवन चाहते हैं.