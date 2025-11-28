कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग

फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC
नितिन शर्मा | Nov 28, 2025, 12:27 PM IST
1.इंस्टाग्राम पर शेयर किया बेटी का नाम
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आखिरकार इंस्टाग्राम पर अपनी नवजात बेटी का नाम शेयर कर दिया है. कियारा और सिद्धार्थ की बेटी जुलाई 2025 हुई थी. इस बॉलीवुड कपल ने बेटी के लिए एक ऐसा नाम चुना है, जो बेहद खूबसूरत है.
2.क्या है कियारा और सिद्धार्थ की बेटी साराया के नाम का अर्थ
साराया नाम ने अपने अर्थ को लेकर उत्सुकता जगा दी है. हमें यकीन है कि कई माता-पिता इस नाम से प्रेरित होंगे. आइए इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं. सराया का मतलब है प्रकाश, पवित्रता और शांति.
3.संस्कृत और अरबी में आता है ये नाम
साराया नाम संस्कृत और अरबी दोनों परंपराओं में पाए जाने वाले नामों से प्रेरित एक सुंदर, आधुनिक रूपांतर है. हालांकि अलग अलग संस्कृतियों में इसकी वर्तनी अलग-अलग होती है - सराया, सराया, सरैया, सरैया, लेकिन इस नाम का मूल भाव एक ही है. वह है पवित्रता, कुलीनता और एक मार्गदर्शक प्रकाश का प्रतीक है.
4.Saraayah' नाम से जुड़े संभावित अर्थ
"शुद्ध" या "सम्माननीय" (नाम के अरबी रूपांतरों से जुड़ा एक अर्थ है. वहीं “सार” या “पदार्थ” (संस्कृत-प्रेरित व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है. प्रकाश, स्पष्टता या चमक का एक काव्यात्मक संदर्भ एक सौम्य, मधुर नाम जो शांति और कोमलता का प्रतीक है. इस नाम में एक शांत, प्रकाशमय गुण है, जिस प्रकार का अर्थ माता-पिता तब अपनाते हैं, जब वे अपने बच्चे के लिए अनुग्रह, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति से भरा जीवन चाहते हैं.
5.मल्होत्रा परिवार पर यह नाम इतना जंचता है
सिद्धार्थ और कियारा ने बॉलीवुड में हमेशा एक शालीन, संयमित, गर्मजोशी से भरी, ज़मीन से जुड़ी और आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति बनाए रखी है. सारायह भी उन्हीं गुणों को दर्शाता है. यह सांस्कृतिक गहराई खोए बिना मॉर्डन है.
