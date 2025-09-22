मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत

5 . ज्योतिष की बात सुनकर चाणक्य की मां क्यों दुखी थीं?

ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर चाणक्य की मां उदास हो गईं. वह अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं. सम्राट बनने के बाद बेटा राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे मेरी भी परवाह नहीं रहेगी. यह सोचकर मां उदास हो गईं. चाणक्य के लौटने पर मां ने नम आंखों से पूरी कहानी सुनाई. चाणक्य ने दर्पण में अपने सामने वाले दांत पर नागराज का निशान देखा और मन ही मन कुछ निश्चय करके घर से निकल पड़े.

