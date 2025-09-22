मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 22, 2025, 12:08 PM IST
1.चाणक्य सच्चे 'मां के लाल' थे
आचार्य चाणक्य का अपनी मां के प्रति प्रेम, मां के लिए तोड़ा था अपना दांत, जानिए कहानी मराठी समाचार भारतीय राजनीति विज्ञान के जनक आचार्य चाणक्य सच्चे 'मां के लाल' थे, मां के लिए तोड़ा था अपना दांत; उनके मातृ प्रेम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं
2.मां को करते थे बहुत प्यार
आचार्य चाणक्य को भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है. चाणक्य नीति में उन्होंने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की है. आचार्य चाणक्य ने श्लोकों के माध्यम से मानव कल्याण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. आचार्य चाणक्य ने माताओं के बारे में भी लिखा है. मां के सच्चे प्यार और पालन-पोषण की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती. आचार्य चाणक्य भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे.
3.चाणक्य ने मां के लिए एक दांत तोड़ दिया था
आचार्य चाणक्य के लिए मां ही सब कुछ थी. जिस तरह महाभारत में एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को भेंट कर दिया था. उसी तरह आचार्य चाणक्य ने अपनी मां के लिए एक दांत तोड़ दिया था ताकि उनकी मां नाराज न हों.
4.चाणक्य की मां ने चाणक्य की जन्म कुंडली दिखाई थी
आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के एक महान ऋषि थे. एक दिन, चाणक्य की अनुपस्थिति में, एक ज्योतिषी उनके घर आए. आचार्य चाणक्य की मां ने उन्हें चाणक्य की जन्म कुंडली दिखाई. कुंडली देखने के बाद, ज्योतिषी ने कहा, "आपके पुत्र के ग्रह बहुत प्रबल हैं. आपका पुत्र सम्राट बनेगा." अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, तो बता दूं कि उसके आगे के दांत पर नागराज का निशान है. यह निशान इस बात का संकेत है कि वह सम्राट बनेगा.
5.ज्योतिष की बात सुनकर चाणक्य की मां क्यों दुखी थीं?
ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर चाणक्य की मां उदास हो गईं. वह अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं. सम्राट बनने के बाद बेटा राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे मेरी भी परवाह नहीं रहेगी. यह सोचकर मां उदास हो गईं. चाणक्य के लौटने पर मां ने नम आंखों से पूरी कहानी सुनाई. चाणक्य ने दर्पण में अपने सामने वाले दांत पर नागराज का निशान देखा और मन ही मन कुछ निश्चय करके घर से निकल पड़े.
6.आचार्य चाणक्य ने अपना दांत क्यों तोड़ा?
चाणक्य ने स्वयं नागराज के चिन्ह वाला वह दांत तोड़ दिया था, जिसके ज्योतिषियों ने उनकी माता की आंखों में आंसू ला दिए थे. दाँत तोड़कर जब वे घर आए, तो उन्होंने दांत अपनी माता के सामने रखते हुए कहा, "मां, यह आपके लिए है! आपके सामने सम्राट होना भी तुच्छ है." माता अपने पुत्र का यह त्याग देखकर प्रसन्न हुईं.
