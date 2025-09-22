FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश में गिराए बम, खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोगों की मौत

कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

IB ACIO Answer Key 2025: गृह मंत्रालय ने जारी की आईबी एसीआईओ की आंसर की, यहां से करें डाउनलोड

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत

'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

प्रभु श्रीराम के लिए कई बार 'संकटमोचक' बने थे हनुमान, जानें उनके द्वारा किए गए कार्य जो नहीं थी और किसी के वश की बात

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश में गिराए बम, खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोगों की मौत

पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश में गिराए बम, खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोगों की मौत

IB ACIO Answer Key 2025: गृह मंत्रालय ने जारी की आईबी एसीआईओ की आंसर की, यहां से करें डाउनलोड

IB ACIO Answer Key 2025: गृह मंत्रालय ने जारी की आईबी एसीआईओ की आंसर की, यहां से करें डाउनलोड

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत

आचार्य चाणक्य को अक्सर लोग स्त्री विरोधी बताते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि चाणक्य अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और एक बार अपनी मां का दुख देख कर उन्होंने अपने सामने का एक दांत तोड़ लिया था. ताकि उनकी मां खुश हो सकें.

ऋतु सिंह | Sep 22, 2025, 12:08 PM IST

1.चाणक्य सच्चे 'मां के लाल' थे

चाणक्य सच्चे 'मां के लाल' थे
1

आचार्य चाणक्य का अपनी मां के प्रति प्रेम, मां के लिए तोड़ा था अपना दांत, जानिए कहानी मराठी समाचार भारतीय राजनीति विज्ञान के जनक आचार्य चाणक्य सच्चे 'मां के लाल' थे, मां के लिए तोड़ा था अपना दांत; उनके मातृ प्रेम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं
 

Advertisement

2.मां को करते थे बहुत प्यार

मां को करते थे बहुत प्यार
2

आचार्य चाणक्य को भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है. चाणक्य नीति में उन्होंने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की है. आचार्य चाणक्य ने श्लोकों के माध्यम से मानव कल्याण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. आचार्य चाणक्य ने माताओं के बारे में भी लिखा है. मां के सच्चे प्यार और पालन-पोषण की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती. आचार्य चाणक्य भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे.
 

3.चाणक्य ने मां के लिए एक दांत तोड़ दिया था

चाणक्य ने मां के लिए एक दांत तोड़ दिया था
3

आचार्य चाणक्य के लिए मां ही सब कुछ थी. जिस तरह महाभारत में एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को भेंट कर दिया था. उसी तरह आचार्य चाणक्य ने अपनी मां के लिए एक दांत तोड़ दिया था ताकि उनकी मां नाराज न हों.

4.चाणक्य की मां ने चाणक्य की जन्म कुंडली दिखाई थी

चाणक्य की मां ने चाणक्य की जन्म कुंडली दिखाई थी
4

आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के एक महान ऋषि थे. एक दिन, चाणक्य की अनुपस्थिति में, एक ज्योतिषी उनके घर आए. आचार्य चाणक्य की मां ने उन्हें चाणक्य की जन्म कुंडली दिखाई. कुंडली देखने के बाद, ज्योतिषी ने कहा, "आपके पुत्र के ग्रह बहुत प्रबल हैं. आपका पुत्र सम्राट बनेगा." अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, तो बता दूं कि उसके आगे के दांत पर नागराज का निशान है. यह निशान इस बात का संकेत है कि वह सम्राट बनेगा.
 

TRENDING NOW

    5.ज्योतिष की बात सुनकर चाणक्य की मां क्यों दुखी थीं?

    ज्योतिष की बात सुनकर चाणक्य की मां क्यों दुखी थीं?
    5

    ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर चाणक्य की मां उदास हो गईं. वह अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं. सम्राट बनने के बाद बेटा राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे मेरी भी परवाह नहीं रहेगी. यह सोचकर मां उदास हो गईं. चाणक्य के लौटने पर मां ने नम आंखों से पूरी कहानी सुनाई. चाणक्य ने दर्पण में अपने सामने वाले दांत पर नागराज का निशान देखा और मन ही मन कुछ निश्चय करके घर से निकल पड़े. 
     

    6.आचार्य चाणक्य ने अपना दांत क्यों तोड़ा?

    आचार्य चाणक्य ने अपना दांत क्यों तोड़ा?
    6

    चाणक्य ने स्वयं नागराज के चिन्ह वाला वह दांत तोड़ दिया था, जिसके ज्योतिषियों ने उनकी माता की आंखों में आंसू ला दिए थे. दाँत तोड़कर जब वे घर आए, तो उन्होंने दांत अपनी माता के सामने रखते हुए कहा, "मां, यह आपके लिए है! आपके सामने सम्राट होना भी तुच्छ है." माता अपने पुत्र का यह त्याग देखकर प्रसन्न हुईं. 

     

    देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Maharashtra Assembly Elections: BJP के बाद अब कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव से पहले 22 बागी नेताओं को किया पार्टी से बाहर
    Maharashtra Assembly Elections: BJP के बाद अब कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव से पहले 22 बागी नेताओं को किया पार्टी से बाहर
    Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
    Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
    IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे रोहित शर्मा, भारतीय टीम की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
    IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे रोहित शर्मा, भारतीय टीम की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
    Khatu Shaym Best Bhajan: आज खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
    खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
    Delhi Crime News: कनाडा जाने से पहले मां कराना चाहती थी शादी, गुस्साए बेटे ने चाकू मारकर ली जान
    Delhi Crime News: कनाडा जाने से पहले मां कराना चाहती थी शादी, गुस्साए बेटे ने चाकू मारकर ली जान
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस
    कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस
    कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos
    कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos
    हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
    हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
    मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत
    मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत
    क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
    क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    MORE