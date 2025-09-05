FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'

Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल

'हिंदी' के सम्मान में एक और कदम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 'राजभाषा सम्मेलन' का हुआ सफल आयोजन

Chhath Puja 2025 Date: छठ पर्व की शुरुआत कब होगी? जानें नहाय खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक का सही मुहूर्त

Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया

क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 

5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप

Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'

टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'

'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल

'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 

क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण

5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप

5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

महाभारत में बताई गई विदुर नीति आज भी व्यक्ति के जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहुलओं पर प्रभाव डालती हैं. वो बताती हैं कि उन्होंने गरीबी को न सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक, बौद्धिक, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है. कुछ लोग इन आदतों की वजह से जिंदगी भर गरीब और परेशान रहते हैं

नितिन शर्मा | Sep 05, 2025, 04:20 PM IST

1.कुछ खराब आदतें

कुछ खराब आदतें
1

व्यक्ति की हर समय परेशान रहने की वजह उसकी गरीबी ही नहीं, ज्यादातर आदतें भी शामिल हैं, जो उन्हें जिंदगी भर परेशान रखती हैं.

Advertisement

2.गलत काम करने वाले लोग

गलत काम करने वाले लोग
2

कुछ लोग चोरी, धोखाधड़ी या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाते हैं. ऐसे लोग खूब पैसा कमाने के बाद भी कभी सुखी नहीं रहते. इनका पैसा तो खत्म होता ही है, इनकी जिंदगी की सुख शांति खत्म हो जाती है.

3.आलसी लोग

आलसी लोग
3

आलस गरीबी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह है, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर काम से भागते हैं. ऐसे लोग जीवन में कई ऐसे में मौकों को छोड़ देते हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं. इसलिए साफ कहा गया कि बिना पैसों के न तो सम्मान मिलता और न ही सम्मान मिलता है. इसलिए ये लोग हमेशा पीछे रहा जाते हैं.

4.लालची और असंतुष्ट मनुष्य

लालची और असंतुष्ट मनुष्य
4

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं रहते. ऐसे लोगों को कभी खुशी नहीं मिलती. ये लोग जो अपने पास सुख होता है. उसे भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाने के चक्कर में गवां बैठते हैं. ऐसे में संतुष्ट रहना ही असली धन है. अगर कोई लालच में पड़कर गलत काम करता है, तो वह अपना पैसा और शांति दोनों खो देता है.

TRENDING NOW

5.कुछ भी न सिखने वाले

कुछ भी न सिखने वाले
5

जो लोग पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इसके अलावा कुछ सिखना भी नहीं चाहते हैं. ऐसे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं. ये जीवन में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं. इसकी वजह ज्ञान की कमी और इसके बिना इंसान सही फैसले नहीं ले पाता है.

6.दूसरों पर निर्भरता 

दूसरों पर निर्भरता 
6

विदुर के अनुसार, जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं. उन्हीं के दम पर जिते हैं. खुद कुछ नहीं करना चाहते. ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं. न ही जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 
क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण
5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप
5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप
Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE