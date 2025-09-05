Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Sep 05, 2025, 04:20 PM IST
1.कुछ खराब आदतें
व्यक्ति की हर समय परेशान रहने की वजह उसकी गरीबी ही नहीं, ज्यादातर आदतें भी शामिल हैं, जो उन्हें जिंदगी भर परेशान रखती हैं.
2.गलत काम करने वाले लोग
कुछ लोग चोरी, धोखाधड़ी या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाते हैं. ऐसे लोग खूब पैसा कमाने के बाद भी कभी सुखी नहीं रहते. इनका पैसा तो खत्म होता ही है, इनकी जिंदगी की सुख शांति खत्म हो जाती है.
3.आलसी लोग
आलस गरीबी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह है, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर काम से भागते हैं. ऐसे लोग जीवन में कई ऐसे में मौकों को छोड़ देते हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं. इसलिए साफ कहा गया कि बिना पैसों के न तो सम्मान मिलता और न ही सम्मान मिलता है. इसलिए ये लोग हमेशा पीछे रहा जाते हैं.
4.लालची और असंतुष्ट मनुष्य
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं रहते. ऐसे लोगों को कभी खुशी नहीं मिलती. ये लोग जो अपने पास सुख होता है. उसे भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाने के चक्कर में गवां बैठते हैं. ऐसे में संतुष्ट रहना ही असली धन है. अगर कोई लालच में पड़कर गलत काम करता है, तो वह अपना पैसा और शांति दोनों खो देता है.
5.कुछ भी न सिखने वाले
जो लोग पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इसके अलावा कुछ सिखना भी नहीं चाहते हैं. ऐसे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं. ये जीवन में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं. इसकी वजह ज्ञान की कमी और इसके बिना इंसान सही फैसले नहीं ले पाता है.
6.दूसरों पर निर्भरता
विदुर के अनुसार, जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं. उन्हीं के दम पर जिते हैं. खुद कुछ नहीं करना चाहते. ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं. न ही जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं.
