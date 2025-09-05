Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

3 . आलसी लोग

आलस गरीबी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह है, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर काम से भागते हैं. ऐसे लोग जीवन में कई ऐसे में मौकों को छोड़ देते हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं. इसलिए साफ कहा गया कि बिना पैसों के न तो सम्मान मिलता और न ही सम्मान मिलता है. इसलिए ये लोग हमेशा पीछे रहा जाते हैं.