Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

3 . मेहनत नहीं करना

विदुर नीति के अनुसार, कुछ लोग सपने तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं, लेकिन जब भी बात मेहनत की होती है तो ये पीछे हट जाते हैं. ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रखा गया है. ये लोग बिना मेहनत किए धन कमाने की इच्छा रखते हैं और उनकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती.