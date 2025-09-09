Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 11:53 AM IST
1.विदुर नीति
विदुर नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी अच्छी और खराब आदतें उसकी पहचान बनती हैं. अच्छी आदतें व्यक्ति को अच्छा बनाती और तेज बनाती हैं तो वहीं कुछ खराब आदतें व्यक्ति के मूर्ख होने की पहचान कराती हैं.
2.बिना सोचे समझे काम करने वाला
विदुर नीति के अनुसार, जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है. इसके अलावा जल्दबाजी में फैसला लेने वाला व्यक्ति आगे जाकर नुकसान खाता है.
3.मेहनत नहीं करना
विदुर नीति के अनुसार, कुछ लोग सपने तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं, लेकिन जब भी बात मेहनत की होती है तो ये पीछे हट जाते हैं. ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रखा गया है. ये लोग बिना मेहनत किए धन कमाने की इच्छा रखते हैं और उनकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती.
4.दूसरों के कर्तव्यों का पालन
विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरों के कर्तव्यों का पालन करता है. उसे मुर्ख ही समझा जाता है. ऐसे लोग कोई काम नहीं कर पाते.
5.चिड़चिड़े स्वभाव वाले
विदुर नीति के अनुसार, मूर्ख व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होता है. उन्हें मूर्ख ही समझा जाता है. ऐसे लोगों की सहनशीलता बहुत ही कम होती है. ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
6.दूसरों पर करते हैं शक
विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर शक करते हैं. वह मूर्ख की पहचान है. यहां दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां न करके फालतू जगह इस्तेमाल करते हैं.