Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी

सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 02:27 PM IST
1.दुर्गुण
आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी के कुछ दुर्गुण घर की सुख-शांति को नष्ट कर सकते हैं. इतना ही नहीं पति को भी कंगाल बनाते हैं.
2.झगड़ालू
इन दुर्गुणों में से एक है कि पत्नी का झगड़ालू होना. अगर महिला झगड़ालू हैं तो घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती.
3.रूप का घमंड
रूप का घमंड भी महिलाओं का एक दुर्गुण होता है. इससे महिला के जीवन के भौतिक पक्षों से ज्यादा प्रभावित होने की आशंका रहती है.
4.दिखावे की आदत
अगर किसी महिला को दिखावे की आदत हैं तो फिर वह अपने पति की संपत्ति और झमता से ज्यादा खर्च करती हैं.
5.साफ-सफाई
घर की साफ-सफाई न रखने वाली महिलाओं से लक्ष्मी माता रूठ जाती है. महिलाओं की इस आदत की वजह से घर में कंगाली छा सकती है.