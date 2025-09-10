Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 01:18 PM IST
1.चाणक्य के अनुसार क्या हैं दोस्ती के मायने?
चाणक्य के अनुसार दोस्ती केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि ये व्यवहार, सोच और स्वभाव से जुड़ा निर्णय है. एक अच्छा दोस्त जीवन को दिशा देता है और एक गलत मित्र पूरी जिंदगी को परेशानियों में डाल सकता है. चाणक्य ने कुछ खास तरह के लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी है, क्योंकि इनसे दोस्ती करने पर जीवन में दुख, धोखा और संकट का सामना करना पड़ सकता है.
2.स्वार्थी लोगों से न करें दोस्ती
कभी भी स्वार्थी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फायदे के समय आपके करीब आते हैं और जैसे ही उनका काम निकलता है, वो अनदेखा कर देते हैं. मुसीबत में ये लोग गायब हो जाते हैं या आपकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं. चाणक्य के अनुसार स्वार्थी लोग न दोस्त हो सकते हैं और न ही इनपर भरोसा किया जा सकता है.
3.ज्यादा मीठा बोलने वालों से रहें दूर
चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा मीठे बोल बोले उसकी नीयत पर शक करना चाहिए. क्योंकि ये लोग कभी भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपका नुकसान भी कर सकते हैं. ज्यादा मीठा बोलने वालों से दूरी बनाए रखना चाहिए.
4.मूर्खों से रहें दूर
चाणक्य के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में सही-गलत की समझ नहीं है तो आप चाहे उसके कितना भी करीबी क्यों न हो, उससे दोस्ती न करें. ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है. क्योंकि वो कोई गलत फैसला लेगा तो उसके प्रभाव में आप भी आ सकते हैं. मूर्ख की संगति भी उतनी ही हानिकारक हो सकती है जितनी एक शत्रु की होती है.
5.गुस्सैल व्यक्ति से न करें दोस्ती
चाणक्य के अनुसार गुस्सैल व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वो बात-बात पर नाराज हो जाता है. ऐसे में वह कभी-कभी अपने सबसे करीबी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं और उनका व्यवहार कभी भी बदल सकता है. इनसे दोस्ती भारी पड़ सकती है.
6.हमेशा दुखी रहने वाले
चाणक्य ने कहा है कि जो लोग हर समय दुखी रहते हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहने से आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं, इससे जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. चाणक्य मानते थे कि सकारात्मक सोच और खुशमिजाजी ही जीवन को बेहतर बनाती है,और जो व्यक्ति हमेशा दुख की बातें करता है, वह आपके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.