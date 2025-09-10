Chanakya Niti: दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये 5 लोग, कभी न बनाएं दोस्त

1 . चाणक्य के अनुसार क्या हैं दोस्ती के मायने?

1

चाणक्य के अनुसार दोस्ती केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि ये व्यवहार, सोच और स्वभाव से जुड़ा निर्णय है. एक अच्छा दोस्त जीवन को दिशा देता है और एक गलत मित्र पूरी जिंदगी को परेशानियों में डाल सकता है. चाणक्य ने कुछ खास तरह के लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी है, क्योंकि इनसे दोस्ती करने पर जीवन में दुख, धोखा और संकट का सामना करना पड़ सकता है.