4 . बेंगलुरु जैसे मॉडरेट मौसम वाले शहरों के लिए

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इसके अलावा बेंगलुरु का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और संतुलित होता है. इसलिए यहां AC को 25 से 26°C पर सेट करना पर्याप्त है. क्योंकि यहां कई बार पंखा (Fan) ही काम चला देता है, जिससे बिजली की बचत कम होती है. वहीं छोटे शहर या अत्यधिक गर्म इलाकों के लिए, जहां तापमान 45°C तक पहुंच जाता है वहां AC के टेंपरेचर को 23 से 25°C पर रखना बेहतर रहता है. इसके अलावा कमरे को पहले ठंडा करने के लिए कुछ समय तक Turbo Mode चलाएं. (AI Image)