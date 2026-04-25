लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 25, 2026, 05:01 PM IST
1.कितने टेंपरेचर पर चलाएं AC?
बता दें कि शहर और रीजन के आधार पर भी AC के टेम्परेचर की सेटिंग अलग होती है. जिस टेंपरेचर पर दिल्ली-NCR में AC सही कूलिंग दे रहा है, उसी पर मुंबई और बंगलूरू जैसे इलाकों में कूलिंग मिले, यह जरूरी नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं आप कैसे दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू या अन्य शहर के हिसाब से अपने AC का कूलिंग बढ़ा सकते हैं. (AI Image)
2.दिल्ली-NCR के लिए क्या है परफेक्ट टेंपरेचर
बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी सूखी (Dry Heat) होती है, तापमान काफी ज्यादा रहता है. इसलिए यहां AC को 24 से 26°C पर सेट करना सबसे बेहतर माना जाता है. ऐसा करने से रूम जल्दी ठंडा होता है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है. (AI Image)
3.मुंबई जैसे ह्यूमिड वाले शहरों के लिए
बात अगर मुंबई की करें तो यहां गर्मी के साथ नमी (Humidity) ज्यादा होती है, जिससे पसीना और चिपचिपाहट ज्यादा महसूस होती है. इसलि यहां AC को 25°C पर रखना सही रहता है. अगर AC में Dry Mode है, तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह नमी कम करता है और ज्यादा आराम देता है. (AI Image)
4. बेंगलुरु जैसे मॉडरेट मौसम वाले शहरों के लिए
इसके अलावा बेंगलुरु का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और संतुलित होता है. इसलिए यहां AC को 25 से 26°C पर सेट करना पर्याप्त है. क्योंकि यहां कई बार पंखा (Fan) ही काम चला देता है, जिससे बिजली की बचत कम होती है. वहीं छोटे शहर या अत्यधिक गर्म इलाकों के लिए, जहां तापमान 45°C तक पहुंच जाता है वहां AC के टेंपरेचर को 23 से 25°C पर रखना बेहतर रहता है. इसके अलावा कमरे को पहले ठंडा करने के लिए कुछ समय तक Turbo Mode चलाएं. (AI Image)
5.कम बिजली और बेहतर कूलिंग के लिए टिप्स
अगर आप चाहते हैं बिजली का बिल कम आए और AC से बेहतर कूलिंग मिले, तो आप इसके लिए AC को 24°C से नीचे लगातार न चलाएं, क्योंकि इससे बिजली बिल बढ़ता है. इसके अलावा कमरे को अच्छी तरह सील रखें (दरवाजे-खिड़कियां बंद) करके रखें. AC फिल्टर को समय-समय पर साफ करें और पंखे के साथ AC चलाने से कूलिंग तेजी से फैलती है. अगर रात में AC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो Sleep Mode का इस्तेमाल करें. (AI Image)
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