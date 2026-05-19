AC Cooling Tips: पंखे के साथ ऐसे चलाएं AC, कमरा ठंडा होने के साथ ही आधा हो जाएगा बिजली बिल

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | May 19, 2026, 05:49 PM IST
1.कमरे का कोना कोना हो जाएगा कूल
अगर आप भी घंटों तक एसी चलने के बाद भी कमरे या घर के कोने कोने में कूलिंग न मिलने से परेशान हैं तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक अपना लें. इससे न सिर्फ आपके घर एक एक कोना ठंड़ा हो जाएगा, साथ ही बिजली का बिल भी कम आएगा. आइए जानते हैं कैसे...
(Credit Image AI)
2.AC के साथ चला लें पंखा
एक्सपर्ट्स की मानें तो AC के साथ पंखा चलाने पर इसकी कूलिंग बेहतर होती है. साथ ही हवा पूरे कमरे में अच्छे से फैलती है, लेकिन सिर्फ एसी चलाने पर वह ठंडा तो करता है, लेकिन उसकी हवा कोने कोने तक नहीं पहुंचती. इसके चलते घंटों चलाने के बाद भी कमरे का कोना कोना ठंडा नहीं होता.
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3.एसी के साथ पंखा करता है ये काम
एसी के साथ पंखा चलाने पर वह एसी की ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाता है. हवा की स्पीड बढ़ने की वजह से कमरे में कोने कोने तक कूलिंग बढ़ जाती है. लोगों को बिना ज्यादा मेहनत के बेहतर और ठंडा फील होता है.
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4.कैसे होती है बिजली की बचत
एसी के साथ पंखा चलाने पर बिजली की बचत भी होती है. इसे ऐसे समझिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हम बिना पंखे के एसी चलाते हैं तो यह कमरे के तापमान को कम करने का काम करता है. जैसे अगर एसी को आपने 22 पर चलाया है तो वह घंटों तक इस स्पीड पर चलकर आपके कमरे के तापमान को कम करेगा और आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, लेकिन जब आप एसी को 24 से 26 के बीच तापमान सेट कर पंखे के साथ चलाएंगे तो यह इसकी हवा को पूरे कमरे में घुमा देगा. इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा. इसकी ठंडी हवा जब आरामदायक लग जाये, तब आप एसी बंद भी कर सकते हैं. या फिर 26 पर एसी चलाने से वह आधी बिजली लेगा. इससे आपके बिजली बिल की बचत होगी.
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5.AC के साथ पंखा चलाने से कम होता है लोड
AC के साथ पंखा चलाने पर ठंडी हवा पूरे कमरे में घुम जाती है. पंखे के साथ 24 से 26 तापमान पर एसी चलाने पर इसका लोड भी कम होता है, जिसके चलते एसी कम बिजली लेता है. इसी ट्रिक से बेहतर कूलिंग के साथ बिजली की भी बचत आसानी से होती है.
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