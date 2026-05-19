AC Cooling Tips: पंखे के साथ ऐसे चलाएं AC, कमरा ठंडा होने के साथ ही आधा हो जाएगा बिजली बिल

4 . कैसे होती है बिजली की बचत

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एसी के साथ पंखा चलाने पर बिजली की बचत भी होती है. इसे ऐसे समझिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हम बिना पंखे के एसी चलाते हैं तो यह कमरे के तापमान को कम करने का काम करता है. जैसे अगर एसी को आपने 22 पर चलाया है तो वह घंटों तक इस स्पीड पर चलकर आपके कमरे के तापमान को कम करेगा और आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, लेकिन जब आप एसी को 24 से 26 के बीच तापमान सेट कर पंखे के साथ चलाएंगे तो यह इसकी हवा को पूरे कमरे में घुमा देगा. इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा. इसकी ठंडी हवा जब आरामदायक लग जाये, तब आप एसी बंद भी कर सकते हैं. या फिर 26 पर एसी चलाने से वह आधी बिजली लेगा. इससे आपके बिजली बिल की बचत होगी.

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