APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य

1 . APJ Abdul Kalam Azad's Birth Anniversary

Abdul Kalam Quotes In Hindi: देश के 11वें राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को होता है. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था. देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए, उनके जन्मदिन को 'वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे' के नाम से जाना जाता है. उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वह तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणास्रोत बने. उनकी सादगी, वैज्ञानिक सोच और सकारात्मकता ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए. आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और बहुत से लोगों में जीने का जोश और नई ऊर्जा भरते हैं. आज, उनके जन्मदिन के मौके पर, हम आपके लिए उनके ऐसे ही 10 मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगे.