किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
Zodiac Sign: इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण
राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां
Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच
बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी
APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य
IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 15, 2025, 07:20 AM IST
1.APJ Abdul Kalam Azad's Birth Anniversary
Abdul Kalam Quotes In Hindi: देश के 11वें राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को होता है. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था. देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए, उनके जन्मदिन को 'वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे' के नाम से जाना जाता है. उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वह तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणास्रोत बने. उनकी सादगी, वैज्ञानिक सोच और सकारात्मकता ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए. आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और बहुत से लोगों में जीने का जोश और नई ऊर्जा भरते हैं. आज, उनके जन्मदिन के मौके पर, हम आपके लिए उनके ऐसे ही 10 मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगे.
2.Abdul Kalam Ke Vichar
1. "सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।"
2. "अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।"
3.Abdul kalam ke quotes
3. "इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।"
4. "असफलता कभी भी मुझे पीछे नहीं धकेल सकती, बल्कि यह मेरे लिए एक सबक है।"
4._Abdul kalam Motivational quotes
5. "विफलता आपको तब तक नहीं हरा सकती, जब तक आपकी सफलता की इच्छा मजबूत है।"
6. "जीवन में कठिनाइयां हमें नष्ट करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि ये हमें अपनी छिपी हुई शक्ति का एहसास कराने आती हैं।"
5.Abdul kalam Inspirational quotes in hindi
7. "ज्ञान ही शक्ति है। बिना ज्ञान के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते।"
8. "रचनात्मकता भविष्य की सफलता की कुंजी है, और प्राथमिक शिक्षा वह उपकरण है जो शिक्षकों के हाथों में होता है।"
6.Abdul kalam Inspirational quotes.
9. "सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर मिल सकता है।"
10. "आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी।"
7.Abdul Kalam ke Quotes
11. "जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते।"
12. "यदि कोई देश भ्रष्टाचार से मुक्त है और सुंदर मस्तिष्क वाले लोगों से बना है, तो मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य इसे बना सकते हैं: पिता, माता और शिक्षक।"
8.Abdul Kalam Quotes In Hindi
13. "आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है।"
14. "नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि बाकी लोग आपका अनुसरण करें।"
15. "उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कोई दुर्घटना नहीं।"
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.