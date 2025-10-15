FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है

Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त

Zodiac Sign: इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला

Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच

बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी

APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य

IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’

राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है

किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है

Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त

चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त

Zodiac Sign: इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला

इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला

HomePhotos

लाइफस्टाइल

APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य

Abdul Kalam Quotes In Hindi: 15 अक्टूबर को मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 'वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे' के रूप में मनाया जाता है. देश के 11वें राष्ट्रपति रहे कलाम के ये 10 मोटिवेशनल कोट्स आज भी युवाओं को जोश और ऊर्जा से भर देते हैं.

Pragya Bharti | Oct 15, 2025, 07:20 AM IST

1.APJ Abdul Kalam Azad's Birth Anniversary

APJ Abdul Kalam Azad's Birth Anniversary
1

Abdul Kalam Quotes In Hindi: देश के 11वें राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को होता है. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था. देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए, उनके जन्मदिन को 'वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे' के नाम से जाना जाता है. उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वह तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणास्रोत बने. उनकी सादगी, वैज्ञानिक सोच और सकारात्मकता ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए. आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और बहुत से लोगों में जीने का जोश और नई ऊर्जा भरते हैं. आज, उनके जन्मदिन के मौके पर, हम आपके लिए उनके ऐसे ही 10 मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगे.

Advertisement

2.Abdul Kalam Ke Vichar

Abdul Kalam Ke Vichar
2

1. "सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।"

2. "अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।"

3.Abdul kalam ke quotes

Abdul kalam ke quotes
3

3. "इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।"

4. "असफलता कभी भी मुझे पीछे नहीं धकेल सकती, बल्कि यह मेरे लिए एक सबक है।"

4._Abdul kalam Motivational quotes

_Abdul kalam Motivational quotes
4

5. "विफलता आपको तब तक नहीं हरा सकती, जब तक आपकी सफलता की इच्छा मजबूत है।"

6. "जीवन में कठिनाइयां हमें नष्ट करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि ये हमें अपनी छिपी हुई शक्ति का एहसास कराने आती हैं।"

TRENDING NOW

5.Abdul kalam Inspirational quotes in hindi

Abdul kalam Inspirational quotes in hindi
5

7. "ज्ञान ही शक्ति है। बिना ज्ञान के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते।"

8. "रचनात्मकता भविष्य की सफलता की कुंजी है, और प्राथमिक शिक्षा वह उपकरण है जो शिक्षकों के हाथों में होता है।"

6.Abdul kalam Inspirational quotes.

Abdul kalam Inspirational quotes.
6

9. "सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर मिल सकता है।"

10. "आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी।"

7.Abdul Kalam ke Quotes

Abdul Kalam ke Quotes
7

11. "जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते।"

12. "यदि कोई देश भ्रष्टाचार से मुक्त है और सुंदर मस्तिष्क वाले लोगों से बना है, तो मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य इसे बना सकते हैं: पिता, माता और शिक्षक।"

8.Abdul Kalam Quotes In Hindi

Abdul Kalam Quotes In Hindi
8

13. "आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है।"

14. "नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि बाकी लोग आपका अनुसरण करें।"

15. "उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कोई दुर्घटना नहीं।"
 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
Zodiac Sign: इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला
इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला
Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच
डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच
बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी
बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE