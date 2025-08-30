अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

3 . शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया

महिलाओं ने पहले भी आस-पास के गांवों में जाकर गांव में शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया था और भट्टियों को बंद कराया था. जब गाँव में शराब मिलना बंद हो गई, तो कुछ पुरुष शहर से शराब लाने लगे. इससे निपटने के लिए, महिलाओं ने एक समूह बनाया और गाँव में शराब पीकर घुसने वाले पुरुषों की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी. इस सख्ती से पुरुषों में डर पैदा हुआ और उन्होंने धीरे-धीरे शराब पीने की आदत छोड़ दी. इस प्रयास से गाँव धीरे-धीरे पूरी तरह से शराब मुक्त हो गया है.

