एक घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपये! आखिर नस्ल, रफ्तार और शाही रुतबा कैसे तय करते हैं इसकी कीमत?

1 . इन घोड़ों का पालना यह सिर्फ शौक या रुतबे की बात नहीं

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अगर कोई आपसे कहे कि एक घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपये हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन भारत में कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनकी कीमत कई लग्जरी कारों, आलीशान बंगलों और बड़े बिजनेस निवेशों से भी ज्यादा होती है. हाल ही में चर्चा तब तेज हुई जब राजा भैया के अस्तबल में 'अश्व मगधीरा' नाम का एक बेहद महंगा घोड़ा शामिल होने की खबर सामने आई. यह सिर्फ शौक या रुतबे की बात नहीं है. महंगे घोड़ों की दुनिया में नस्ल, खून की शुद्धता, चाल, ताकत और जीत का रिकॉर्ड करोड़ों रुपये का मूल्य तय करते हैं. यही वजह है कि कुछ खास घोड़े अपने मालिकों के लिए केवल जानवर नहीं, बल्कि एक चलती-फिरती विरासत और निवेश बन जाते हैं. (फोटो एआई)

