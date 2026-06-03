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एक घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपये! आखिर नस्ल, रफ्तार और शाही रुतबा कैसे तय करते हैं इसकी कीमत?

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एक घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपये! आखिर नस्ल, रफ्तार और शाही रुतबा कैसे तय करते हैं इसकी कीमत?

India most expensive horse breed: हाल ही में राजा भैया के किले में 2.5 करोड़ का घोड़ा पहुंचा और उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस अश्व की चर्चा होने लगी है. आखिर भारत के सबसे महंगे घोड़ों की कीमत लग्जरी कारों से भी ज्यादा क्यों होती है? चलिए जानते हैं.

ऋतु सिंह | Jun 03, 2026, 08:31 AM IST

1.इन घोड़ों का पालना यह सिर्फ शौक या रुतबे की बात नहीं 

इन घोड़ों का पालना यह सिर्फ शौक या रुतबे की बात नहीं 
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अगर कोई आपसे कहे कि एक घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपये हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन भारत में कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनकी कीमत कई लग्जरी कारों, आलीशान बंगलों और बड़े बिजनेस निवेशों से भी ज्यादा होती है. हाल ही में चर्चा तब तेज हुई जब राजा भैया के अस्तबल में 'अश्व मगधीरा' नाम का एक बेहद महंगा घोड़ा शामिल होने की खबर सामने आई. यह सिर्फ शौक या रुतबे की बात नहीं है. महंगे घोड़ों की दुनिया में नस्ल, खून की शुद्धता, चाल, ताकत और जीत का रिकॉर्ड करोड़ों रुपये का मूल्य तय करते हैं. यही वजह है कि कुछ खास घोड़े अपने मालिकों के लिए केवल जानवर नहीं, बल्कि एक चलती-फिरती विरासत और निवेश बन जाते हैं. (फोटो एआई)
 

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2.अश्व मगधीरा' किस नस्ल का है?

अश्व मगधीरा' किस नस्ल का है?
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'अश्व मगधीरा' (Ashwa Magadhira) एक Thoroughbred नस्ल का घोड़ा बताया जा रहा है. Thoroughbred दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रेसिंग नस्लों में गिनी जाती है, जिसे 17वीं-18वीं सदी में इंग्लैंड में विकसित किया गया था. इसकी पहचान तेज रफ्तार, सहनशक्ति और रेसिंग प्रदर्शन के लिए होती है. (फोटो एआई)

3.भारत का सबसे महंगा घोड़ा कौन है?

भारत का सबसे महंगा घोड़ा कौन है?
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भारत में उच्च गुणवत्ता वाले Thoroughbred रेस घोड़ों की कीमत कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. कुछ प्रीमियम रेसिंग घोड़ों की कीमत 10 से 15 करोड़ रुपये या उससे अधिक भी बताई जाती है, खासकर अगर उनका रेसिंग रिकॉर्ड शानदार हो या उनका ब्लडलाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो. वैश्विक स्तर पर देखें तो कई Thoroughbred घोड़ों की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. उदाहरण के लिए, Fusaichi Pegasus को 2000 में लगभग 70 मिलियन डॉलर (भारतीय मुद्रा में सैकड़ों करोड़ रुपये) में स्टड अधिकारों के लिए खरीदा गया था. वहीं Frankel जैसे रेसिंग दिग्गजों का मूल्यांकन भी बेहद ऊंचा रहा है.(फोटो एआई)
 

4.अश्व मगधीरा की खासियत क्या है?

अश्व मगधीरा की खासियत क्या है?
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यह Thoroughbred नस्ल का घोड़ा है. इस नस्ल को दुनिया की सबसे तेज रेसिंग नस्लों में माना जाता है. लंबे पैर, गहरी छाती और शक्तिशाली मांसपेशियां इसकी पहचान हैं. हॉर्स रेसिंग, शो जंपिंग और प्रोफेशनल इक्वेस्ट्रियन खेलों में इनकी बड़ी मांग रहती है. एक दिलचस्प बात यह भी है कि "Ashwa Magadheera" नाम का एक रेसिंग घोड़ा भारतीय रेसिंग सर्किट में पहले से दर्ज रहा है, जिसकी वंशावली (Pedigree) और रेस रिकॉर्ड उपलब्ध हैं.
 

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5.भारत में सबसे महंगे घोड़ों में और कौन शामिल हैं?

भारत में सबसे महंगे घोड़ों में और कौन शामिल हैं?
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भारत में सबसे महंगे घोड़ों की बात करें तो मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के चुनिंदा घोड़े अक्सर करोड़ों रुपये तक पहुंच जाते हैं. हालांकि कीमत किसी एक नस्ल से तय नहीं होती. घोड़े की वंशावली, शारीरिक बनावट, दुर्लभ गुण और प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन उसकी वास्तविक कीमत तय करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, जिन घोड़ों का रक्तवंश कई पीढ़ियों से शुद्ध बना रहता है और जिनमें दुर्लभ शारीरिक विशेषताएं होती हैं, उनकी मांग देश और विदेश दोनों जगह रहती है. ऐसे घोड़ों की खरीद-फरोख्त अक्सर निजी स्तर पर होती है, इसलिए उनकी कीमतें सार्वजनिक नहीं हो पातीं. (फोटो एआई)
 

6.आखिर घोड़े की कीमत करोड़ों तक कैसे पहुंच जाती है?

आखिर घोड़े की कीमत करोड़ों तक कैसे पहुंच जाती है?
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किसी घोड़े की कीमत सिर्फ उसके आकार या सुंदरता से तय नहीं होती. उसके पीछे वर्षों की देखभाल, प्रजनन कार्यक्रम, प्रशिक्षण और आनुवंशिक गुणवत्ता का बड़ा योगदान होता है.

मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की अंदर की ओर मुड़ी हुई कानों की बनावट दुनिया में बेहद दुर्लभ मानी जाती है. यही उनकी पहचान भी है. इसके अलावा तेज दौड़, लंबी दूरी तय करने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की ताकत उन्हें खास बनाती है. (फोटो एआई)

दिलचस्प बात यह है कि कई बार एक श्रेष्ठ नस्ल का घोड़ा भविष्य में प्रजनन के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये की आय का स्रोत भी बन सकता है. इसलिए कुछ लोग इन्हें सिर्फ शौक नहीं बल्कि निवेश के रूप में भी देखते हैं. (फोटो एआई)

7.कहां पाए जाते हैं ये खास घोड़े?

कहां पाए जाते हैं ये खास घोड़े?
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भारत में राजस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. जोधपुर, नागौर, पाली और आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का विशेष महत्व है. वहीं गुजरात में काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध हैं.

राजस्थान के कई शाही परिवार और बड़े घुड़साल संचालक आज भी इन नस्लों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं. यही वजह है कि इन घोड़ों की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है. (फोटो एआई)

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