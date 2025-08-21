Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
Aman Maheshwari | Aug 21, 2025, 06:36 AM IST
1.आलिया
आलिया नाम का अर्थ बेहतरीन होता है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
2.अन्वी
अन्वी नाम बेटी के लिए अच्छा है. इस नाम का अर्थ वन की देवी होता है.
3.अनायरा
खुशी और आनंद अनायरा नाम का अर्थ होता है. लाडली बेटी को इस नाम से पहचान दे सकते हैं.
4.अविका
अविका का अर्थ बेमिसाल और चौंकाने वाला होता है. यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.
5.आराध्या
आराध्या नाम धार्मिक नाम है. आराध्या नाम का अर्थ भगवान की पूजा करना होता है.
6.आरोही
आरोही का अर्थ धुन होता है. यह नाम बेटी के लिए अच्छा है. इसे आप सलेक्ट कर सकते हैं.
7.आर्वी
आर्वी नाम नया और अच्छा है. इसका अर्थ शांति होता है. यह नाम बेटी के लिए अच्छा है.