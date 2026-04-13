उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? 

7 . जन्म कहां हुआ, यही सबसे बड़ा फैक्टर

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सबसे पहले यह देखा जाता है कि बच्चा पैदा होते समय विमान किस देश के ऊपर उड़ रहा था. अगर विमान किसी देश के हवाई क्षेत्र में था, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां का कानून लागू हो सकता है. कई देशों में “जन्म स्थान” के आधार पर नागरिकता मिलती है. दूसरा बड़ा नियम है माता पिता की नागरिकता जो होगी वही बच्चे को मिलेगी. ज्यादातर देशों में बच्चे को अपने माता या पिता की नागरिकता मिल जाती है, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो. इसे आसान भाषा में समझें तो अगर माता पिता भारतीय हैं, तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिलना सबसे सामान्य बात है. Photo Credit: AI