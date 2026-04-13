उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 13, 2026, 07:24 AM IST
1.नवजात बच्चे ने खड़े कर दिए कई सवाल
हजारों फीट की ऊंचाई पर जन्म लेने वाला एक बच्चा खुशी से ज्यादा सवाल छोड़ गया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बच्चे की पहचान क्या होगी और वह किस देश का नागरिक कहलाएगा. हाल ही में जमैका से न्यूयॉर्क जा रही कैरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट में एक महिला ने बीच उड़ान में बच्चे को जन्म दिया, और यहीं से शुरू हो गई एक जटिल कानूनी बहस. Photo Credit: AI
2.उड़ान के बीच जन्म और तुरंत खड़ी हुई चुनौती
यह घटना तब हुई जब विमान न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था. अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में विमान के अंदर बच्चे का जन्म हो गया. क्रू ने तुरंत स्थिति संभाली और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी. मां और बच्चा सुरक्षित रहे, लेकिन इस जन्म ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि बच्चे की नागरिकता आखिर किस देश की होगी. Photo Credit: AI
3.नागरिकता के कानून क्यों बन गए उलझन
आम तौर पर दुनिया में नागरिकता दो तरीकों से तय होती है. पहला है जन्म स्थान के आधार पर और दूसरा माता पिता की नागरिकता के आधार पर. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जन्म स्थान को महत्व देते हैं, जबकि कई देश माता पिता की नागरिकता को प्राथमिकता देते हैं. इस मामले में दिक्कत यह है कि बच्चा जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में पैदा हुआ. यानी यह तय करना जरूरी हो जाता है कि जन्म के समय विमान किस देश के हवाई क्षेत्र में था.Photo Credit: AI
4.क्या बच्चा बिना नागरिकता के रह सकता है
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक दुर्लभ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को तुरंत किसी भी देश की नागरिकता न मिले.अगर जन्म अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हुआ हो और कोई देश उसे तुरंत नागरिकता देने के लिए आगे न आए, तो बच्चा अस्थायी रूप से बिना नागरिकता के रह सकता है.यह स्थिति आगे चलकर पासपोर्ट, शिक्षा, यात्रा और पहचान से जुड़े बड़े संकट खड़े कर सकती है.Photo Credit: AI
5. छुपा हुआ पहलू जो कम लोग समझते हैं
इस तरह के मामलों में सिर्फ देश नहीं, बल्कि एयरलाइन का रजिस्ट्रेशन भी अहम भूमिका निभा सकता है. कई बार विमान जिस देश में रजिस्टर्ड होता है, वह भी नागरिकता के फैसले में एक फैक्टर बन सकता है. यानी एक बच्चे की पहचान सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि कई तकनीकी पहलुओं से तय होती है. Photo Credit: AI
6.अब आगे क्या हो सकता है
विशेषज्ञों का मानना है कि जमैका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस मामले को मानवीय आधार पर सुलझा लिया जाएगा.संभावना यही है कि बच्चे को किसी एक देश की नागरिकता मिल जाएगी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके.सीधी बात ये है कि विमान में जन्म होने का कोई एक “फिक्स नियम” नहीं है. मामला थोड़ा पेचीदा है और कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है. चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं. Photo Credit: AI
7.जन्म कहां हुआ, यही सबसे बड़ा फैक्टर
सबसे पहले यह देखा जाता है कि बच्चा पैदा होते समय विमान किस देश के ऊपर उड़ रहा था. अगर विमान किसी देश के हवाई क्षेत्र में था, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां का कानून लागू हो सकता है. कई देशों में “जन्म स्थान” के आधार पर नागरिकता मिलती है. दूसरा बड़ा नियम है माता पिता की नागरिकता जो होगी वही बच्चे को मिलेगी. ज्यादातर देशों में बच्चे को अपने माता या पिता की नागरिकता मिल जाती है, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो. इसे आसान भाषा में समझें तो अगर माता पिता भारतीय हैं, तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिलना सबसे सामान्य बात है. Photo Credit: AI
8.विमान किस देश में रजिस्टर्ड है
एक कम लोगों को पता होने वाला नियम यह है कि विमान का रजिस्ट्रेशन भी मायने रख सकता है. अगर जन्म अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हुआ है, तो कभी कभी उस देश के नियम लागू होते हैं जहां एयरलाइन रजिस्टर्ड है. Photo Credit: AI
9.आखिर में किसी न किसी आधार पर बच्चे को नागरिकता दे दी जाती है
आसान उदाहरण से समझें, मान लीजिए मां भारतीय है और फ्लाइट दुबई से अमेरिका जा रही हैऔर बच्चा बीच में पैदा होता है तो तीन चीजें देखी जाएंगी. पहला उस समय विमान किस देश के ऊपर था, दूसरा माता पिता की नागरिकता क्या है और तीसरा विमान का रजिस्ट्रेशन किस देश का है. विमान में जन्म एक rare और interesting केस होता है, लेकिन कानून काफी clear है कि फैसला कई फैक्टर्स को देखकर लिया जाता है, सिर्फ “हवा में जन्म” से नागरिकता तय नहीं होती. Photo Credit: AI
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