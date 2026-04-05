दिल्ली-NCR के 9 ज्वेलरी हब, यहां ₹50 से मिलेंगे स्टोन जड़े कंगन-रिंग से लेकर ईयररिंग तक 

1 . आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हब है ये बाजार

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अगर आप फैशन में ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली ज्वेलरी की तलाश में हैं, तो दिल्ली-एनसीआर के ये 9 होलसेल मार्केट आपके लिए स्वर्ग हैं. यहां आपको लेटेस्ट डिजाइन वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, जो स्टाइल में हाई एंड और कीमत में बेहद किफायती है. तो चलिए जानें कहां हैं ये होलसेल वाले बाजार. जहां से आप ज्वेलरी खरीद के ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं. Photo Credit: AI

