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दिल्ली-NCR के 9 ज्वेलरी हब, यहां ₹50 से मिलेंगे स्टोन जड़े कंगन-रिंग से लेकर ईयररिंग तक 

दिल्ली-एनसीआर में 9 ऐसे ज्वेलरी हब है जहां आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे कम कीमत में पा सकते हैं. खास बात ये है कि जो ज्वेलरी आप शॉप्स से 500 रुपये में खरीदते हैं वो यहां 100 रूपये से भी कम में मिलेंगे. यहां होलसेल रेट में ज्वेलरी मिलती है.

ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 03:24 PM IST

1.आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हब है ये बाजार

आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हब है ये बाजार
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अगर आप फैशन में ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली ज्वेलरी की तलाश में हैं, तो दिल्ली-एनसीआर के ये 9 होलसेल मार्केट आपके लिए स्वर्ग हैं. यहां आपको लेटेस्ट डिजाइन वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, जो स्टाइल में हाई एंड और कीमत में बेहद किफायती है. तो चलिए जानें कहां हैं ये होलसेल वाले बाजार. जहां से आप ज्वेलरी खरीद के ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं. Photo Credit: AI
 

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2.लाल किला रोड, दिल्ली

लाल किला रोड, दिल्ली
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यहाँ पारंपरिक और मॉडर्न डिज़ाइनों का शानदार मिश्रण मिलता है. इयररिंग्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स ₹100 से ₹500 तक आसानी से मिल जाते हैं. कभी-कभी होलसेल ऑफर में ‘3 खरीदें 2 पाएं’ जैसी स्कीम भी लागू होती है. Photo Credit: AI
 

3.करोल बाग, दिल्ली

करोल बाग, दिल्ली
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करोल बाग के मार्केट में फैशनेबल पार्टी वियर और ऑफिस वियर ज्वेलरी उपलब्ध है. यहाँ हूप्स, चोकर और स्टाइलिश सेट्स ₹150-₹800 तक में मिल सकते हैं. त्योहारों के दौरान भारी डिस्काउंट भी मिलता है. Photo Credit: AI

4.आनंद बाजार, दिल्ली

आनंद बाजार, दिल्ली
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यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइनों के साथ-साथ फ्यूजन ज्वेलरी भी मिलती है. हल्के वजन और रोजमर्रा पहनने योग्य डिज़ाइन ₹200-₹700 तक में उपलब्ध हैं. Photo Credit: AI

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5.साउथ सिटी, गुरुग्राम

साउथ सिटी, गुरुग्राम
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साउथ सिटी के हॉलसेल शॉप्स में हर तरह की पार्टी और वेडिंग ज्वेलरी मिलती है. ब्लिंगी नेकलेस और इयररिंग्स ₹300-₹1200 तक में मिलते हैं. कई दुकानों में सालाना ऑफर्स भी होते हैं. Photo Credit: AI
 

6.सेक्टर 14, नोएडा

सेक्टर 14, नोएडा
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यहाँ आपको फैशनेबल, ग्लिटर और रोज़ वियर ज्वेलरी दोनों मिलती हैं. टॉप-सेलिंग सेट्स ₹150-₹900 तक के बजट में उपलब्ध हैं. वीकेंड पर स्पेशल डिस्काउंट की सुविधा भी है. Photo Credit: AI

7.पलमर्स रोड, दिल्ली

पलमर्स रोड, दिल्ली
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इस मार्केट की खासियत है इंडो-वेस्टर्न डिज़ाइन. नेकलेस, रिंग्स और ब्रासलेट्स ₹200-₹1000 तक आसानी से मिल जाते हैं. होलसेल बायर्स को अतिरिक्त ऑफर मिलते हैं. Photo Credit: AI
 

8.गांधी मार्केट, दिल्ली

गांधी मार्केट, दिल्ली
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यहाँ ट्रेडिशनल इवेंट ज्वेलरी और रोज़ वियर डिज़ाइन दोनों मिलते हैं. हल्की ज्वेलरी ₹100-₹500 तक और हेवी सेट्स ₹800 तक में उपलब्ध हैं. Photo Credit: AI
 

9.सिटी सेंटर, फरीदाबाद

सिटी सेंटर, फरीदाबाद
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सिटी सेंटर के शॉपिंग हॉल में फैशन और ट्रेडिशनल डिज़ाइनों का मिश्रण है. इयररिंग्स, नेकलेस और चूड़ियां ₹150-₹700 में आसानी से खरीदी जा सकती हैं. Photo Credit: AI

10.सेक्टर 18, नोएडा

सेक्टर 18, नोएडा
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नोएडा का यह मार्केट युवाओं में सबसे पॉपुलर है. ट्रेंडी और हल्की ज्वेलरी ₹100-₹600 तक मिलती है. त्योहारों और सेल्स के समय भारी छूट भी मिलती है. Photo Credit: AI
 

11. छोटे व्यापारियों के लिए बिजनेस करने का मौका

छोटे व्यापारियों के लिए बिजनेस करने का मौका
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दिल्ली-एनसीआर के ये 9 मार्केट्स न सिर्फ सस्ती और स्टाइलिश ज्वेलरी देते हैं, बल्कि यहां मिलने वाले ऑफर्स और होलसेल डील्स इसे छोटे व्यापारियों और शॉपिंग शौकीनों के लिए भी परफेक्ट बनाते हैं.

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