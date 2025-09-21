Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज

7 . बाबा रामदेव के इस उपाय से शुगर लेवल 69 यूनिट तक आ गया

7

बच्ची के शरीर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन नहीं बनता था. इसलिए उसे दिन में चार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे. क्या इतनी छोटी उम्र में रोज़ इंजेक्शन लेना आसान होता है? लेकिन यह बच्ची हर दिन हिम्मत से दर्द सह रही थी. वीडियो में बाबा रामदेव बताते हैं, 'अब बच्ची का इंसुलिन लेवल शून्य हो गया था.' बच्ची की मां तनुजा शर्मा कहती हैं, 'हाल ही में जब उनकी बेटी की जांच हुई, तो उसका शुगर लेवल 69 यूनिट तक आ गया. इसका श्रेय बाबा रामदेव द्वारा बताए गए उपायों को जाता है.'

