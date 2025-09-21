FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज

Blood Sugar Control: एक छोटी बच्ची का शुगर लेवल 918 यूनिट तक पहुंच गया था. शरीर में स्वाभाविक रूप से इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो रहा था. उसे दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे. लेकिन बाबा रामदेव का दावा है कि उनके सजेशन से अब बच्ची का शुगर 69 पर है.

ऋतु सिंह | Sep 21, 2025, 07:36 AM IST

1.डायबिटीज जो शरीर को अंदर से खा जाती है

डायबिटीज जो शरीर को अंदर से खा जाती है
1

डायबिटीज रोगियों की सबसे अधिक संख्या के कारण भारत को डायबिटीज की राजधानी कही जाती है. डायबिटीज एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नष्ट करती है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है.
 

2.डायबिटीज के मुख्य कारण क्या बन रहे

डायबिटीज के मुख्य कारण क्या बन रहे
2

तेज़ी से बदलती जीवनशैली, गलत खान-पान, जंक फ़ूड और तनाव डायबिटीज के मुख्य कारण हैं. जागरूकता की कमी और उचित इलाज की उपेक्षा से स्थिति और बिगड़ जाती है. डायबिटीज का कोई निश्चित इलाज नहीं है. जब शुगर लेवल नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं. ऐसे में डायबिटीज के रोगियों को अक्सर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं.
 

3.बाबा रामदेव की सलाह मानी और उसका शुगर नियंत्रित हो गया

बाबा रामदेव की सलाह मानी और उसका शुगर नियंत्रित हो गया
3

योग गुरु बाबा रामदेव इस खतरनाक बीमारी से बचाव, नियंत्रण और इलाज के लिए कई घरेलू उपाय बता चुके हैं और हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने बताया कि एक छोटी बच्ची का शुगर लेवल 900 तक पहुंच गया था, लेकिन उसने उनकी सलाह मानी और उसका शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया.
 

4.जब शुगर लेवल 918 यूनिट तक पहुंच गया था

जब शुगर लेवल 918 यूनिट तक पहुंच गया था
4

सात साल की काशिकी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. किसी भी परिवार के लिए इतनी कम उम्र में इस बीमारी से जूझना बेहद मुश्किल होता है. उसकी माँ तनुजा शर्मा लगातार अपनी बेटी का ख्याल रख रही थीं. अप्रैल महीने में जब बच्ची का शुगर लेवल बढ़ गया, तो सभी हैरान रह गए. उसका शुगर लेवल 918 यूनिट तक पहुंच गया था.

 

5. बार-बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे

बार-बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे
5

यह बेहद खतरनाक स्थिति थी, जिसके लिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी. डॉक्टरों का कहना था कि इतनी ज़्यादा शुगर होने की वजह से बच्ची को बार-बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी.

6.HbA1c स्तर 16 से ज़्यादा हो गया था

HbA1c स्तर 16 से ज़्यादा हो गया था
6

काशिकी का HbA1c स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा पाया गया. आमतौर पर बच्चों में यह स्तर 6-7 के बीच होना चाहिए, लेकिन काशिकी का HbA1c स्तर 16 से ज़्यादा हो गया था. इससे पता चला कि उसका रक्त शर्करा स्तर काफ़ी समय से नियंत्रण में नहीं था, जिसका उसके शरीर पर गहरा असर पड़ा था.
 

7.बाबा रामदेव के इस उपाय से शुगर लेवल 69 यूनिट तक आ गया

बाबा रामदेव के इस उपाय से शुगर लेवल 69 यूनिट तक आ गया
7

बच्ची के शरीर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन नहीं बनता था. इसलिए उसे दिन में चार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे. क्या इतनी छोटी उम्र में रोज़ इंजेक्शन लेना आसान होता है? लेकिन यह बच्ची हर दिन हिम्मत से दर्द सह रही थी.  वीडियो में बाबा रामदेव बताते हैं, 'अब बच्ची का इंसुलिन लेवल शून्य हो गया था.' बच्ची की मां तनुजा शर्मा कहती हैं, 'हाल ही में जब उनकी बेटी की जांच हुई, तो उसका शुगर लेवल 69 यूनिट तक आ गया. इसका श्रेय बाबा रामदेव द्वारा बताए गए उपायों को जाता है.'
 

8.ऐसे कम हुआ ब्लड शुगर लेवल

ऐसे कम हुआ ब्लड शुगर लेवल
8

काशिकी की माँ उसके खान-पान का खास ध्यान रखती हैं. छोटी होने के बावजूद, लड़की अपने खान-पान में बहुत अनुशासित है. वह खीरा, करेले और टमाटर का जूस पीती है. लड़की ने नीम और करेले के पत्तों को पैरों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया है. यह उसके ब्लड शुगर के स्तर को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है. ये प्राकृतिक उपाय शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. सभी तस्वीरे एआई जनित हैं.) 

 

