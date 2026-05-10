भारत के 7 होम डेकोर होलसेल मार्केट, जहां सस्ते में इंटीरियर का सामान लेकर छोटे घर को भी दिखा सकेंगे लग्जरी फ्लैट जैसा 

2 . भारत के टॉप होम डेकोर और गिफ्ट आइटम मार्केट

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भारत में कई ऐसे बाजार हैं जहां सस्ते में शानदार होम डेकोर मिलता है. दिल्ली का सदर बाजार और गांधी नगर मार्केट, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट और लोहार चॉल, कोलकाता का बुर्रा बाजार और बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट इनमें प्रमुख हैं. वहीं. जयपुर का जौहरी बाजार और हैदराबाद का सुल्तान बाजार भी festive decor और handicraft items के लिए काफी मशहूर हैं. इन जगहों पर LED lights, wall clocks, decorative mirrors, artificial flowers और gifting items बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. इन बाजारों की खास बात यह है कि यहां से लोग बल्क में सामान खरीदकर छोटे बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं.

