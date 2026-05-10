भारत के 7 होम डेकोर होलसेल मार्केट, जहां सस्ते में इंटीरियर का सामान लेकर छोटे घर को भी दिखा सकेंगे लग्जरी फ्लैट जैसा 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 10, 2026, 02:02 PM IST
1.बजट और लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं ये बाजार
आजकल लोग घर को सजाने के लिए महंगे इंटीरियर डिजाइनर पर निर्भर रहने के बजाय खुद ही बाजार से LED lights, artificial flowers, wall decor और festival decoration आइटम चुन रहे हैं. यही वजह है कि होम डेकोर और गिफ्ट आइटम मार्केट अब आम लोगों के बजट और लाइफस्टाइल दोनों को बदल रहा है. कम बजट में शॉपिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं ये बाजार, चलिए जानें कौन से हैं ये बाजार और कहां हैं, जहां से आप होलसेल रेट पर सामान लेकर घर भी सजा सकते हैं और अपना रिटेल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. (फोटो एआई)
2.भारत के टॉप होम डेकोर और गिफ्ट आइटम मार्केट
भारत में कई ऐसे बाजार हैं जहां सस्ते में शानदार होम डेकोर मिलता है. दिल्ली का सदर बाजार और गांधी नगर मार्केट, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट और लोहार चॉल, कोलकाता का बुर्रा बाजार और बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट इनमें प्रमुख हैं. वहीं. जयपुर का जौहरी बाजार और हैदराबाद का सुल्तान बाजार भी festive decor और handicraft items के लिए काफी मशहूर हैं. इन जगहों पर LED lights, wall clocks, decorative mirrors, artificial flowers और gifting items बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. इन बाजारों की खास बात यह है कि यहां से लोग बल्क में सामान खरीदकर छोटे बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं.
3.कम बजट में luxury look का नया ट्रेंड
आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है “budget luxury home”. यानी कम खर्च में घर को महंगा और stylish दिखाना. छोटी-छोटी चीजें जैसे fairy lights, wall stickers और table decor से कमरे का पूरा लुक बदल जाता है. interior designers भी अब मानते हैं कि सही lighting और minimal decor से छोटा घर भी luxury feel दे सकता है. यही कारण है कि middle-class परिवार अब धीरे-धीरे costly furniture की जगह smart decor solutions अपना रहे हैं.
4. बिजनेस का आइडिया है हिट
इन मार्केट्स का एक बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों और युवाओं को मिल रहा है. लोग ₹5000-₹10000 में सामान खरीदकर Instagram, Amazon और local stores पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. फेस्टिवल में यह कारोबार और भी बढ़ जाता है. दीवाली, वेडिंग सीजन और क्रिसमस के समय डेकोरेटिव आइटम की मांग कई गुना बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में होम डेकोर और गिफ्टिंग इंडस्ट्री भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले रिटेल सेक्टर मे से एक होगी.
5.अचानक से क्यों बूम कर रहा होम डेकोर का क्रेज
सोशल मीडिया ने घर सजाने के ट्रेंड को पूरी तरह बदल दिया है. Instagram और YouTube पर “aesthetic room makeover” और “budget home decor” जैसे कंटेंट लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं. अब लोग चाहते हैं कि उनका घर फोटो फ्रेंडली दिखे, चाहे बजट कम ही क्यों न हो. इसी वजह से आर्टिफिशियल फ्लावर, वॉल हैंगिंग और एलईडी लाइट स्ट्रिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है. एक बड़ा बदलाव यह भी आया है कि अब डेकोरेशन अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है.
6.स्मार्ट खरीदारी बदल रही है लोगों की सोच
अब लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से खरीदारी कर रहे हैं. एक ही एलईडी स्ट्रिप्स या आर्टिफिशियल प्लांट्स से कई बार पूरे कमरे का लुक बदल दिया जाता है. इस बदलाव ने यह साबित कर दिया है कि अच्छा घर सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सही चुनाव से भी बनता है.
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