Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

1 . बार-बार झूठ बोलने की आदत

कोई भी व्यक्ति हो अगर वह झूठ बोलता है तो उसे समाज में वो जगह नहीं मिलती है, जो एक सच्चे आदमी को मिलती है. झूठ बोलने से लोगों का भरोसा टूट जाता है और रिश्तों में दूरी आने लगती है. सच्चाई ही रिश्तों को मजबूत बनाती है.