धरती की 7 सबसे सूखी जगहें, जहां सालों से नहीं बरसी एक बूंद, फिर भी बसती हैं जिंदगियां

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 16, 2026, 03:08 PM IST
1.दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं ये जगहें
दुनिया में कुछ ऐसे शुष्क इलाके मौजूद हैं जहां वर्षों तक बारिश नहीं होती. खास बात ये है कि ये स्थान अपनी कठोर जलवायु और रहस्यमयी प्राकृतिक संरचनाओं के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. वैज्ञानिक इन इलाकों का उपयोग जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भी कर रहे हैं. ये जगहें बताती हैं कि प्रकृति सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रखना जानती है और लोग भी यहां खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं.
हैरानी की बात यह है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये जगहें वैज्ञानिकों, ट्रैवलर्स और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं हैं. कहीं जमीन मंगल ग्रह जैसी दिखती है, तो कहीं बर्फीली हवाएं नमी तक को गायब कर देती हैं. चलिए जानें कौन सी हैं वो जगहें. (फोटो एआई)
2.अटाकामा रेगिस्तान जहां धरती मंगल ग्रह जैसी दिखती है
दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है. यहां के कुछ हिस्सों में इतने लंबे समय से बारिश नहीं हुई कि वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी का “मार्स मॉडल” कहना शुरू कर दिया.
यही वजह है कि अंतरिक्ष एजेंसियां यहां मंगल ग्रह से जुड़े रिसर्च और उपकरणों की टेस्टिंग भी करती हैं. इस इलाके की सूखी जमीन, नमक की परतें और लाल-भूरे पहाड़ किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा एहसास देते हैं. (फोटो एआई)
3.मैकमर्डो ड्राई वैली जहां बर्फ भी टिक नहीं पाती
अंटार्कटिका का नाम सुनते ही बर्फ का ख्याल आता है, लेकिन मैकमर्डो ड्राई वैली इस सोच को पूरी तरह बदल देती है. यहां इतनी तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं कि बर्फ बनने से पहले ही सूख जाती है.
यह इलाका वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास माना जाता है क्योंकि यहां का वातावरण पृथ्वी पर सबसे अलग और कठोर परिस्थितियों में गिना जाता है. कई रिसर्चर्स इसे एलियन जैसी दुनिया का उदाहरण भी बताते हैं.(फोटो एआई)
4.सहारा और नामीब जहां रेत ही रेत दिखाई देती है
अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है. यहां दिन में तापमान इतना बढ़ जाता है कि इंसान के लिए लंबे समय तक रहना मुश्किल हो सकता है. विशाल रेत के टीले और दूर-दूर तक फैली वीरानी इसे रोमांचक बनाती है.
वहीं नामीबिया का नामीब रेगिस्तान अपनी लाल रेत और बेहद पुराने भू-भाग के लिए मशहूर है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य इतना खूबसूरत दिखता है कि फोटोग्राफर्स इसे “डेजर्ट गोल्डन आवर” कहते हैं.(फोटो एआई)
5.दानाकिल और लुत रेगिस्तान जहां गर्मी डर पैदा करती है
इथियोपिया का दानाकिल अवसाद दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है. यहां उबलते झरने, रंग-बिरंगे खनिज और ज्वालामुखीय जमीन ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है.
ईरान का दश्त-ए-लुत भी कम खतरनाक नहीं माना जाता. यहां पृथ्वी का सबसे अधिक सतही तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है. तेज गर्म हवाएं और सूखी जमीन इसे इंसानों के लिए बेहद कठिन जगह बना देती हैं. (फोटो एआई)
6.पानी नहीं, फिर भी यहां जिंदगी मौजूद है
हैरानी की बात यह है कि इतनी शुष्क जगहों पर भी कुछ खास तरह के पौधे और जीव खुद को ढाल चुके हैं. सोनोरा रेगिस्तान में पाए जाने वाले विशाल कैक्टस और रेगिस्तानी जीव इस बात का उदाहरण हैं कि प्रकृति कितनी मजबूत हो सकती है.
नामीबिया के कुछ इलाकों में लोग कोहरे से पानी इकट्ठा करके जीवन चलाते हैं. यानी जहां बारिश नहीं पहुंचती, वहां भी इंसान और प्रकृति जीने का रास्ता खोज लेते हैं. (फोटो एआई)
7.क्यों बढ़ रही है इन जगहों को लेकर दुनिया की दिलचस्पी?
जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के बीच वैज्ञानिक अब इन शुष्क इलाकों का ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं. रिसर्चर्स मानते हैं कि भविष्य में दुनिया के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है.
इसी वजह से ये रेगिस्तान अब सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं रहे, बल्कि भविष्य के पर्यावरणीय संकट को समझने की प्रयोगशाला भी बनते जा रहे हैं. इन जगहों को देखकर यह एहसास होता है कि पानी की असली कीमत क्या है. (फोटो एआई)
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