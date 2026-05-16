धरती की 7 सबसे सूखी जगहें, जहां सालों से नहीं बरसी एक बूंद, फिर भी बसती हैं जिंदगियां

1 . दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं ये जगहें

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दुनिया में कुछ ऐसे शुष्क इलाके मौजूद हैं जहां वर्षों तक बारिश नहीं होती. खास बात ये है कि ये स्थान अपनी कठोर जलवायु और रहस्यमयी प्राकृतिक संरचनाओं के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. वैज्ञानिक इन इलाकों का उपयोग जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भी कर रहे हैं. ये जगहें बताती हैं कि प्रकृति सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रखना जानती है और लोग भी यहां खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं.

हैरानी की बात यह है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये जगहें वैज्ञानिकों, ट्रैवलर्स और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं हैं. कहीं जमीन मंगल ग्रह जैसी दिखती है, तो कहीं बर्फीली हवाएं नमी तक को गायब कर देती हैं. चलिए जानें कौन सी हैं वो जगहें. (फोटो एआई)

